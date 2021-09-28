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Путин поручил сократить количество контрольных работ в школах
Путин поручил сократить количество контрольных работ в школах - РИА Новости, 28.09.2021
Путин поручил сократить количество контрольных работ в школах
Президент России Владимир Путин поручил уменьшить число контрольных работ в школах. Указ главы государства опубликован на сайте Кремля. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T01:55
2021-09-28T01:55
общество
владимир путин
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
российская академия наук
сергей кравцов
валерий фальков
россия
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил уменьшить число контрольных работ в школах. Указ главы государства опубликован на сайте Кремля."Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях", — говорится в документе.Отмечается, что необходимо обеспечить методически обоснованный режим контроля знаний и учитывать актуальность задач мониторинга качества образования.Поручение адресовано Рособрнадзору, Министерству просвещения и региональным властям. Ответственными за выполнение указа назначены министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр просвещения Сергей Кравцов.Обновление системы преподавания историиКроме того, президент поручил до 1 декабря доложить, как организована работа по комплексному обновлению системы преподавания истории в школах, соответствующее поручение также опубликовано на сайте Кремля."Правительству РФ ... организовать работу по комплексному обновлению системы преподавания истории на уровне общего образования", - указано в документе.Поручение должно быть выполнено с привлечением Российской академии наук, Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества, Русского географического общества, ведущих университетов и заинтересованных научных организаций, Российского общества "Знание", Российского движения школьников и во взаимодействии с Межведомственной комиссией по историческому просвещению.Проблема доходов учителейВопрос, касающийся уровня доходов учителей, надо решать системно, не отдельными выплатами, заявил ранее Путин на встрече с прошедшими в Госдуму политическими партиями."Что касается школы, образования в целом, мы много в последнее время уделяем этому внимания, но, вы правы абсолютно, недостаточно. И главная проблема – это, конечно, уровень доходов. Нужно решать ее, конечно, не отдельными выплатами, а нужно решать этот вопрос системно", - отметил он.Путин выразил надежду, что партии в Госдуме будут уделять этому вопросу внимание. "Я всячески буду поддерживать все идеи подобного рода", - заверил президент. При этом он подчеркнул, что надо сопоставлять это с ситуацией на рынке труда в целом.
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общество, владимир путин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), российская академия наук, сергей кравцов, валерий фальков, россия
01:55 28.09.2021
 
Путин поручил сократить количество контрольных работ в школах

Владимир Путин поручил сократить количество контрольных работ в школах

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи по видеосвязи с главой Марий Эл Александром Евстифеевым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи по видеосвязи с главой Марий Эл Александром Евстифеевым - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил уменьшить число контрольных работ в школах. Указ главы государства опубликован на сайте Кремля.
"Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях", — говорится в документе.
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Отмечается, что необходимо обеспечить методически обоснованный режим контроля знаний и учитывать актуальность задач мониторинга качества образования.
Поручение адресовано Рособрнадзору, Министерству просвещения и региональным властям. Ответственными за выполнение указа назначены министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр просвещения Сергей Кравцов.

Обновление системы преподавания истории

Кроме того, президент поручил до 1 декабря доложить, как организована работа по комплексному обновлению системы преподавания истории в школах, соответствующее поручение также опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству РФ ... организовать работу по комплексному обновлению системы преподавания истории на уровне общего образования", - указано в документе.
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Поручение должно быть выполнено с привлечением Российской академии наук, Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества, Русского географического общества, ведущих университетов и заинтересованных научных организаций, Российского общества "Знание", Российского движения школьников и во взаимодействии с Межведомственной комиссией по историческому просвещению.

Проблема доходов учителей

Вопрос, касающийся уровня доходов учителей, надо решать системно, не отдельными выплатами, заявил ранее Путин на встрече с прошедшими в Госдуму политическими партиями.
"Что касается школы, образования в целом, мы много в последнее время уделяем этому внимания, но, вы правы абсолютно, недостаточно. И главная проблема – это, конечно, уровень доходов. Нужно решать ее, конечно, не отдельными выплатами, а нужно решать этот вопрос системно", - отметил он.
Путин выразил надежду, что партии в Госдуме будут уделять этому вопросу внимание. "Я всячески буду поддерживать все идеи подобного рода", - заверил президент. При этом он подчеркнул, что надо сопоставлять это с ситуацией на рынке труда в целом.
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ОбществоВладимир ПутинГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Российская академия наукСергей КравцовВалерий ФальковРоссия
 
 
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