https://ria.ru/20210928/shkoly-1752095883.html
Путин поручил сократить количество контрольных работ в школах
Путин поручил сократить количество контрольных работ в школах - РИА Новости, 28.09.2021
Путин поручил сократить количество контрольных работ в школах
Президент России Владимир Путин поручил уменьшить число контрольных работ в школах. Указ главы государства опубликован на сайте Кремля. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T01:55
2021-09-28T01:55
2021-09-28T01:55
общество
владимир путин
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
российская академия наук
сергей кравцов
валерий фальков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751457504_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_d011c281a6bdedd08631248d54d09910.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил уменьшить число контрольных работ в школах. Указ главы государства опубликован на сайте Кремля."Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях", — говорится в документе.Отмечается, что необходимо обеспечить методически обоснованный режим контроля знаний и учитывать актуальность задач мониторинга качества образования.Поручение адресовано Рособрнадзору, Министерству просвещения и региональным властям. Ответственными за выполнение указа назначены министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр просвещения Сергей Кравцов.Обновление системы преподавания историиКроме того, президент поручил до 1 декабря доложить, как организована работа по комплексному обновлению системы преподавания истории в школах, соответствующее поручение также опубликовано на сайте Кремля."Правительству РФ ... организовать работу по комплексному обновлению системы преподавания истории на уровне общего образования", - указано в документе.Поручение должно быть выполнено с привлечением Российской академии наук, Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества, Русского географического общества, ведущих университетов и заинтересованных научных организаций, Российского общества "Знание", Российского движения школьников и во взаимодействии с Межведомственной комиссией по историческому просвещению.Проблема доходов учителейВопрос, касающийся уровня доходов учителей, надо решать системно, не отдельными выплатами, заявил ранее Путин на встрече с прошедшими в Госдуму политическими партиями."Что касается школы, образования в целом, мы много в последнее время уделяем этому внимания, но, вы правы абсолютно, недостаточно. И главная проблема – это, конечно, уровень доходов. Нужно решать ее, конечно, не отдельными выплатами, а нужно решать этот вопрос системно", - отметил он.Путин выразил надежду, что партии в Госдуме будут уделять этому вопросу внимание. "Я всячески буду поддерживать все идеи подобного рода", - заверил президент. При этом он подчеркнул, что надо сопоставлять это с ситуацией на рынке труда в целом.
https://sn.ria.ru/20210927/mgppu-1751515224.html
https://realty.ria.ru/20210925/shkoly-1751747018.html
https://ria.ru/20210914/vyplaty-1750041137.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751457504_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_350209693c4646c06e8212f9aeab7bae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), российская академия наук, сергей кравцов, валерий фальков, россия
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поручил уменьшить число контрольных работ в школах. Указ главы государства опубликован на сайте
Кремля.
"Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях", — говорится в документе.
Отмечается, что необходимо обеспечить методически обоснованный режим контроля знаний и учитывать актуальность задач мониторинга качества образования.
Поручение адресовано Рособрнадзору
, Министерству просвещения и региональным властям. Ответственными за выполнение указа назначены министр науки и высшего образования Валерий Фальков
и министр просвещения Сергей Кравцов
.
Обновление системы преподавания истории
Кроме того, президент поручил до 1 декабря доложить, как организована работа по комплексному обновлению системы преподавания истории в школах, соответствующее поручение также опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству РФ
... организовать работу по комплексному обновлению системы преподавания истории на уровне общего образования", - указано в документе.
Поручение должно быть выполнено с привлечением Российской академии наук
, Российского исторического общества
, Российского военно-исторического общества, Русского географического общества
, ведущих университетов и заинтересованных научных организаций, Российского общества "Знание"
, Российского движения школьников
и во взаимодействии с Межведомственной комиссией по историческому просвещению.
Проблема доходов учителей
Вопрос, касающийся уровня доходов учителей, надо решать системно, не отдельными выплатами, заявил ранее Путин на встрече с прошедшими в Госдуму
политическими партиями.
"Что касается школы, образования в целом, мы много в последнее время уделяем этому внимания, но, вы правы абсолютно, недостаточно. И главная проблема – это, конечно, уровень доходов. Нужно решать ее, конечно, не отдельными выплатами, а нужно решать этот вопрос системно", - отметил он.
Путин выразил надежду, что партии в Госдуме будут уделять этому вопросу внимание. "Я всячески буду поддерживать все идеи подобного рода", - заверил президент. При этом он подчеркнул, что надо сопоставлять это с ситуацией на рынке труда в целом.