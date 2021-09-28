https://ria.ru/20210928/shkoly-1752095883.html

Путин поручил сократить количество контрольных работ в школах

Путин поручил сократить количество контрольных работ в школах - РИА Новости, 28.09.2021

Путин поручил сократить количество контрольных работ в школах

Президент России Владимир Путин поручил уменьшить число контрольных работ в школах. Указ главы государства опубликован на сайте Кремля. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T01:55

2021-09-28T01:55

2021-09-28T01:55

общество

владимир путин

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

российская академия наук

сергей кравцов

валерий фальков

россия

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил уменьшить число контрольных работ в школах. Указ главы государства опубликован на сайте Кремля."Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях", — говорится в документе.Отмечается, что необходимо обеспечить методически обоснованный режим контроля знаний и учитывать актуальность задач мониторинга качества образования.Поручение адресовано Рособрнадзору, Министерству просвещения и региональным властям. Ответственными за выполнение указа назначены министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр просвещения Сергей Кравцов.Обновление системы преподавания историиКроме того, президент поручил до 1 декабря доложить, как организована работа по комплексному обновлению системы преподавания истории в школах, соответствующее поручение также опубликовано на сайте Кремля."Правительству РФ ... организовать работу по комплексному обновлению системы преподавания истории на уровне общего образования", - указано в документе.Поручение должно быть выполнено с привлечением Российской академии наук, Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества, Русского географического общества, ведущих университетов и заинтересованных научных организаций, Российского общества "Знание", Российского движения школьников и во взаимодействии с Межведомственной комиссией по историческому просвещению.Проблема доходов учителейВопрос, касающийся уровня доходов учителей, надо решать системно, не отдельными выплатами, заявил ранее Путин на встрече с прошедшими в Госдуму политическими партиями."Что касается школы, образования в целом, мы много в последнее время уделяем этому внимания, но, вы правы абсолютно, недостаточно. И главная проблема – это, конечно, уровень доходов. Нужно решать ее, конечно, не отдельными выплатами, а нужно решать этот вопрос системно", - отметил он.Путин выразил надежду, что партии в Госдуме будут уделять этому вопросу внимание. "Я всячески буду поддерживать все идеи подобного рода", - заверил президент. При этом он подчеркнул, что надо сопоставлять это с ситуацией на рынке труда в целом.

https://sn.ria.ru/20210927/mgppu-1751515224.html

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общество, владимир путин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), российская академия наук, сергей кравцов, валерий фальков, россия