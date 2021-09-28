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Счетная палата предупредила о риске финансового пузыря на ипотечном рынке
Счетная палата предупредила о риске финансового пузыря на ипотечном рынке - РИА Новости, 28.09.2021
Счетная палата предупредила о риске финансового пузыря на ипотечном рынке
Ипотечный рынок в России требует пристального внимания ЦБ, поскольку резкий рост ипотечного портфеля и цен на недвижимость может привести к образованию пузыря,... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T01:18
2021-09-28T01:19
экономика
московская область (подмосковье)
москва
центральный банк рф (цб рф)
ипотека
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Ипотечный рынок в России требует пристального внимания ЦБ, поскольку резкий рост ипотечного портфеля и цен на недвижимость может привести к образованию пузыря, говорится в заключении Счетной палаты на отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год.Счетная палата отмечает, что активность участников ипотечного рынка в 2020 году выросла по сравнению с 2019 годом благодаря масштабной программе льготного кредитования."По итогам 2020 года ипотечный портфель вырос на 21%, превысив результат 2019 года (около 20%), и на 1 января 2021 года составил 9,5 триллиона рублей. За 2020 год было предоставлено 1 713 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 4,3 триллиона рублей, что больше, чем в 2019 году как в количественном (+35%), так и в денежном (+51%) выражении", - добавляется в документе.Ведомство указывает, что повышенный спрос на ипотеку привел к росту цен на недвижимость в 2020 году: на первичном рынке – на 12%, на вторичном – на 9,5%.Правительство РФ в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки со ставкой до 6,5%. Это вызвало бум жилищного кредитования и рост цен на недвижимость. На этом фоне разгорелась дискуссия, в ходе которой противники продления льготной ипотеки указывали на то, что она способствовала перегреву рынка в ряде регионов.В результате кабмин продлил льготную ипотечную программу до 1 июля 2022 года с существенным изменением условий: купить жилье в новостройке в ее рамках можно по ставке до 7% годовых, а максимальная сумма кредита для всех регионов – 3 миллиона рублей (до этого было 6 миллионов рублей, а в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области - 12 миллионов).
https://realty.ria.ru/20210927/ipoteka-1751976852.html
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экономика, московская область (подмосковье), москва, центральный банк рф (цб рф), ипотека, россия
01:18 28.09.2021 (обновлено: 01:19 28.09.2021)
 
Счетная палата предупредила о риске финансового пузыря на ипотечном рынке

Счетная палата предупредила о риске финансового "пузыря" из-за роста ипотечного портфеля

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНовый жилой комплекс
Новый жилой комплекс - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Ипотечный рынок в России требует пристального внимания ЦБ, поскольку резкий рост ипотечного портфеля и цен на недвижимость может привести к образованию пузыря, говорится в заключении Счетной палаты на отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год.
"Необходимо отметить, что ипотечный рынок требует пристального внимания со стороны регулятора, так как резкий рост ипотечного портфеля и рост цен на недвижимость может сформировать финансовый "пузырь", который может серьезно ударить по стабильности финансового сектора и доходам населения", - сказано в документе.
Счетная палата отмечает, что активность участников ипотечного рынка в 2020 году выросла по сравнению с 2019 годом благодаря масштабной программе льготного кредитования.
"По итогам 2020 года ипотечный портфель вырос на 21%, превысив результат 2019 года (около 20%), и на 1 января 2021 года составил 9,5 триллиона рублей. За 2020 год было предоставлено 1 713 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 4,3 триллиона рублей, что больше, чем в 2019 году как в количественном (+35%), так и в денежном (+51%) выражении", - добавляется в документе.
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Ведомство указывает, что повышенный спрос на ипотеку привел к росту цен на недвижимость в 2020 году: на первичном рынке – на 12%, на вторичном – на 9,5%.
Правительство РФ в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки со ставкой до 6,5%. Это вызвало бум жилищного кредитования и рост цен на недвижимость. На этом фоне разгорелась дискуссия, в ходе которой противники продления льготной ипотеки указывали на то, что она способствовала перегреву рынка в ряде регионов.
В результате кабмин продлил льготную ипотечную программу до 1 июля 2022 года с существенным изменением условий: купить жилье в новостройке в ее рамках можно по ставке до 7% годовых, а максимальная сумма кредита для всех регионов – 3 миллиона рублей (до этого было 6 миллионов рублей, а в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области - 12 миллионов).
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