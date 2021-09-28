https://ria.ru/20210928/puzyr-1752094419.html

Счетная палата предупредила о риске финансового пузыря на ипотечном рынке

Счетная палата предупредила о риске финансового пузыря на ипотечном рынке - РИА Новости, 28.09.2021

Счетная палата предупредила о риске финансового пузыря на ипотечном рынке

Ипотечный рынок в России требует пристального внимания ЦБ, поскольку резкий рост ипотечного портфеля и цен на недвижимость может привести к образованию пузыря,... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T01:18

2021-09-28T01:18

2021-09-28T01:19

экономика

московская область (подмосковье)

москва

центральный банк рф (цб рф)

ипотека

россия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Ипотечный рынок в России требует пристального внимания ЦБ, поскольку резкий рост ипотечного портфеля и цен на недвижимость может привести к образованию пузыря, говорится в заключении Счетной палаты на отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год.Счетная палата отмечает, что активность участников ипотечного рынка в 2020 году выросла по сравнению с 2019 годом благодаря масштабной программе льготного кредитования."По итогам 2020 года ипотечный портфель вырос на 21%, превысив результат 2019 года (около 20%), и на 1 января 2021 года составил 9,5 триллиона рублей. За 2020 год было предоставлено 1 713 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 4,3 триллиона рублей, что больше, чем в 2019 году как в количественном (+35%), так и в денежном (+51%) выражении", - добавляется в документе.Ведомство указывает, что повышенный спрос на ипотеку привел к росту цен на недвижимость в 2020 году: на первичном рынке – на 12%, на вторичном – на 9,5%.Правительство РФ в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки со ставкой до 6,5%. Это вызвало бум жилищного кредитования и рост цен на недвижимость. На этом фоне разгорелась дискуссия, в ходе которой противники продления льготной ипотеки указывали на то, что она способствовала перегреву рынка в ряде регионов.В результате кабмин продлил льготную ипотечную программу до 1 июля 2022 года с существенным изменением условий: купить жилье в новостройке в ее рамках можно по ставке до 7% годовых, а максимальная сумма кредита для всех регионов – 3 миллиона рублей (до этого было 6 миллионов рублей, а в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области - 12 миллионов).

https://realty.ria.ru/20210927/ipoteka-1751976852.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, московская область (подмосковье), москва, центральный банк рф (цб рф), ипотека, россия