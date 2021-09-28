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Вологодская область
https://ria.ru/20210928/parlament-1752202406.html
Состав парламента Вологодчины обновился почти наполовину
Состав парламента Вологодчины обновился почти наполовину - РИА Новости, 28.09.2021
Состав парламента Вологодчины обновился почти наполовину
Состав Законодательного собрания Вологодской области обновился почти на половину, сообщает пресс-служба регионального парламента. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T17:38
2021-09-28T17:38
вологодская область
олег кувшинников
вологодская область
андрей луценко
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ВОЛОГДА, 28 сен — РИА Новости. Состав Законодательного собрания Вологодской области обновился почти на половину, сообщает пресс-служба регионального парламента.Парламентарии провели первую сессию, посвященную организационным вопросам. Созданы пять фракций. Самую многочисленную фракцию "Единая Россия" возглавил Андрей Луценко. В её состав вошли 24 депутата. Пять депутатов будут работать в составе фракции КПРФ, по два депутата войдут в состав фракций ЛДПР и "Справедливой России - за правду". Самой малочисленной в областном парламенте стала фракция от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость".Единогласно 34 депутата проголосовали за избрание на должность председателя Законодательного Собрания области Андрея Луценко, руководившего региональным парламентом в предыдущем созыве.В рамках первой сессии парламента депутаты выбрали сенатора от региона, им стал Юрий Воробьев, который ранее был депутатом областной думы.В ходе сессии депутаты рассмотрели вопрос о числе заместителей председателя Законодательного Собрания.Также состоялось распределение депутатов по постоянным комитетам.
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олег кувшинников, вологодская область, андрей луценко
17:38 28.09.2021
 

Состав парламента Вологодчины обновился почти наполовину

© Фото : Официальный портал Правительства Вологодской области Губернатор Олег Кувшинников на сессии обновленного парламента Вологодчины
Губернатор Олег Кувшинников на сессии обновленного парламента Вологодчины - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© Фото : Официальный портал Правительства Вологодской области
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ВОЛОГДА, 28 сен — РИА Новости. Состав Законодательного собрания Вологодской области обновился почти на половину, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Парламентарии провели первую сессию, посвященную организационным вопросам. Созданы пять фракций. Самую многочисленную фракцию "Единая Россия" возглавил Андрей Луценко. В её состав вошли 24 депутата. Пять депутатов будут работать в составе фракции КПРФ, по два депутата войдут в состав фракций ЛДПР и "Справедливой России - за правду". Самой малочисленной в областном парламенте стала фракция от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость".
Единогласно 34 депутата проголосовали за избрание на должность председателя Законодательного Собрания области Андрея Луценко, руководившего региональным парламентом в предыдущем созыве.
"Наши избиратели оказали нам доверие, и наша задача это доверие оправдать. Работа Законодательного Собрания Вологодской области будет строиться, как и в предыдущие годы, на основании диалога между фракциями парламента, диалога с губернатором области Олегом Кувшинниковым, правительством области и, конечно, с нашими главами и руководителями районов, сельских поселений", - сказал Луценко.
В рамках первой сессии парламента депутаты выбрали сенатора от региона, им стал Юрий Воробьев, который ранее был депутатом областной думы.
В ходе сессии депутаты рассмотрели вопрос о числе заместителей председателя Законодательного Собрания.
Также состоялось распределение депутатов по постоянным комитетам.
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Вологодская областьОлег КувшинниковВологодская областьАндрей Луценко
 
 
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