https://ria.ru/20210928/parlament-1752202406.html

Состав парламента Вологодчины обновился почти наполовину

Состав парламента Вологодчины обновился почти наполовину - РИА Новости, 28.09.2021

Состав парламента Вологодчины обновился почти наполовину

Состав Законодательного собрания Вологодской области обновился почти на половину, сообщает пресс-служба регионального парламента. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T17:38

2021-09-28T17:38

2021-09-28T17:38

вологодская область

олег кувшинников

вологодская область

андрей луценко

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ВОЛОГДА, 28 сен — РИА Новости. Состав Законодательного собрания Вологодской области обновился почти на половину, сообщает пресс-служба регионального парламента.Парламентарии провели первую сессию, посвященную организационным вопросам. Созданы пять фракций. Самую многочисленную фракцию "Единая Россия" возглавил Андрей Луценко. В её состав вошли 24 депутата. Пять депутатов будут работать в составе фракции КПРФ, по два депутата войдут в состав фракций ЛДПР и "Справедливой России - за правду". Самой малочисленной в областном парламенте стала фракция от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость".Единогласно 34 депутата проголосовали за избрание на должность председателя Законодательного Собрания области Андрея Луценко, руководившего региональным парламентом в предыдущем созыве.В рамках первой сессии парламента депутаты выбрали сенатора от региона, им стал Юрий Воробьев, который ранее был депутатом областной думы.В ходе сессии депутаты рассмотрели вопрос о числе заместителей председателя Законодательного Собрания.Также состоялось распределение депутатов по постоянным комитетам.

https://ria.ru/20210915/nabor-1750162296.html

вологодская область

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олег кувшинников, вологодская область, андрей луценко