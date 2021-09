https://ria.ru/20210928/kadr-1751969075.html

В Сети разместили первый кадр из экранизации видеоигры The Last of Us

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Разработчики видеоигры The Last of Us, на основе которой HBO сейчас разрабатывает свой новый сериал, опубликовали в Twitter первое изображение из предстоящего шоу. На фотографии главные герои — контрабандист Джоэл (Педро Паскаль) и девочка-подросток Элли (Белла Рамзи) стоят спиной к зрителям на фоне поля и разрушенного объекта, напоминающего самолет. Оба персонажа выглядят невероятно похожими на своих прототипов из видеоигры. В комментариях под публикацией пользователи написали, что первый кадр из сериала "выглядит потрясающе". "С нетерпением жду, чтобы увидеть больше!", "Для меня это очень важно — посмотреть вживую любимую серию видеоигр", — отметили они. По информации ScreenRant, работа над сериалом "идет полным ходом". В августе, например, стало известно, что российский режиссер Кантемир Балагов завершил съемки пилотного эпизода. "Моя работа здесь выполнена. Я благодарен за предоставленную возможность. Это был отличный опыт со взлетами и падениями. А теперь назад, в Россию-матушку", — написал тогда Балагов в Instagram.Дата выхода сериала пока не объявлена. Ожидается, что он выйдет не раньше 2022 года. Действие в нем развернется в постапокалиптическом будущем на территории бывших США, спустя двадцать лет после глобальной пандемии, вызванной опасно мутировавшим вирусом. Джоэлу и Элли предстоит пересечь разрушенную Америку и добраться до безопасной зоны, чтобы спасти свои жизни. Однако на этом непростом пути они неоднократно сталкиваются с множеством опасностей и встречают врагов.Ранее также стало известно, что сериал по The Last Of Us может стать дороже "Игры престолов" — одного из самых популярных и рейтинговых шоу HBO. "Стоимость одного эпизода значительно превышает восьмизначную цифру", — рассказывал Дэмиэн Петти, президент местного профсоюза актеров.

