HBO готовит проект, который может оказаться дороже "Игры престолов"

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На прошлой неделе в Канаде стартовали съемки нового сериала HBO по мотивам видеоигры The Last Of Us. Сейчас Дэмиэн Петти, президент местного профсоюза актеров, раскрыл некоторые подробности, сообщает Daily Mail. И хотя Петти отметил, что "не может подтвердить официальную сумму бюджета", признал, что это "крупнейшие съемки на территории Канады". В Daily Mail подчеркивают, сериал по The Last Of Us может стать дороже "Игры престолов" — одного из самых популярных и рейтинговых шоу HBO.Первый сезон предстоящего проекта будет состоять из десяти эпизодов, на производство которых выделят не менее ста миллионов долларов. Это значит, что на создание одной серии потребуется 10-15 миллионов.По информации издания, на первый сезон "Игры престолов" у шоураннеров ушло 50-60 миллионов долларов. В него вошло тогда десять эпизодов. Известно, что финальный блок из шести серий стоил 90 миллионов долларов, т.е. по 15 миллионов за каждый.Дэмиэн Петти также заявил, что предстоящий сериал — "настоящий монстр". Главные роли в приключенческой экшн-драме исполнят звезды "Игры престолов" Педро Паскаль (контрабандист Джоэл) и Белла Рамзи (девочка-подросток Элли). Действие в сериале развернется в постапокалиптическом будущем на территории бывших США, спустя двадцать лет после глобальной пандемии, вызванной опасно мутировавшим вирусом. Джоэлу и Элли предстоит пересечь разрушенную Америку и добраться до безопасной зоны, чтобы спасти свои жизни. Однако на этом непростом пути они неоднократно сталкиваются с множеством опасностей и встречают врагов. Пилотом занимается российский режиссер Кантемир Балагов, который большой фанат The Last of Us. Над сценарием работают Крейг Мэйзин, создатель сериала "Чернобыль", и креативный директор видеоигры Нил Дракманн.Дата выхода сериала пока неизвестна. Ожидается, что он появится не раньше 2022 года.

