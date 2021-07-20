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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210720/thelastofus-1741830260.html
HBO готовит проект, который может оказаться дороже "Игры престолов"
HBO готовит проект, который может оказаться дороже "Игры престолов" - РИА Новости, 20.07.2021
HBO готовит проект, который может оказаться дороже "Игры престолов"
На прошлой неделе в Канаде стартовали съемки нового сериала HBO по мотивам видеоигры The Last Of Us. Сейчас Дэмиэн Петти, президент местного профсоюза актеров,... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T03:49
2021-07-20T03:49
кантемир балагов
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На прошлой неделе в Канаде стартовали съемки нового сериала HBO по мотивам видеоигры The Last Of Us. Сейчас Дэмиэн Петти, президент местного профсоюза актеров, раскрыл некоторые подробности, сообщает Daily Mail. И хотя Петти отметил, что "не может подтвердить официальную сумму бюджета", признал, что это "крупнейшие съемки на территории Канады". В Daily Mail подчеркивают, сериал по The Last Of Us может стать дороже "Игры престолов" — одного из самых популярных и рейтинговых шоу HBO.Первый сезон предстоящего проекта будет состоять из десяти эпизодов, на производство которых выделят не менее ста миллионов долларов. Это значит, что на создание одной серии потребуется 10-15 миллионов.По информации издания, на первый сезон "Игры престолов" у шоураннеров ушло 50-60 миллионов долларов. В него вошло тогда десять эпизодов. Известно, что финальный блок из шести серий стоил 90 миллионов долларов, т.е. по 15 миллионов за каждый.Дэмиэн Петти также заявил, что предстоящий сериал — "настоящий монстр". Главные роли в приключенческой экшн-драме исполнят звезды "Игры престолов" Педро Паскаль (контрабандист Джоэл) и Белла Рамзи (девочка-подросток Элли). Действие в сериале развернется в постапокалиптическом будущем на территории бывших США, спустя двадцать лет после глобальной пандемии, вызванной опасно мутировавшим вирусом. Джоэлу и Элли предстоит пересечь разрушенную Америку и добраться до безопасной зоны, чтобы спасти свои жизни. Однако на этом непростом пути они неоднократно сталкиваются с множеством опасностей и встречают врагов. Пилотом занимается российский режиссер Кантемир Балагов, который большой фанат The Last of Us. Над сценарием работают Крейг Мэйзин, создатель сериала "Чернобыль", и креативный директор видеоигры Нил Дракманн.Дата выхода сериала пока неизвестна. Ожидается, что он появится не раньше 2022 года.
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кантемир балагов, канада, сша, кино и сериалы, новости культуры, hbo
03:49 20.07.2021
 

HBO готовит проект, который может оказаться дороже "Игры престолов"

© Naughty Dog, LLC./Sony Interactive Entertainment LLC.Игра "Одни из нас. Часть II"
Игра Одни из нас. Часть II
© Naughty Dog, LLC./Sony Interactive Entertainment LLC.
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На прошлой неделе в Канаде стартовали съемки нового сериала HBO по мотивам видеоигры The Last Of Us. Сейчас Дэмиэн Петти, президент местного профсоюза актеров, раскрыл некоторые подробности, сообщает Daily Mail.
И хотя Петти отметил, что "не может подтвердить официальную сумму бюджета", признал, что это "крупнейшие съемки на территории Канады".
"Стоимость одного эпизода значительно превышает восьмизначную цифру", — рассказал он.
В Daily Mail подчеркивают, сериал по The Last Of Us может стать дороже "Игры престолов" — одного из самых популярных и рейтинговых шоу HBO.
Первый сезон предстоящего проекта будет состоять из десяти эпизодов, на производство которых выделят не менее ста миллионов долларов. Это значит, что на создание одной серии потребуется 10-15 миллионов.
По информации издания, на первый сезон "Игры престолов" у шоураннеров ушло 50-60 миллионов долларов. В него вошло тогда десять эпизодов. Известно, что финальный блок из шести серий стоил 90 миллионов долларов, т.е. по 15 миллионов за каждый.
Дэмиэн Петти также заявил, что предстоящий сериал — "настоящий монстр".
"В нем задействовано пять художественных руководителей и сотни технических специалистов", — прокомментировал он, добавив, что к съемкам готовились несколько месяцев.
Главные роли в приключенческой экшн-драме исполнят звезды "Игры престолов" Педро Паскаль (контрабандист Джоэл) и Белла Рамзи (девочка-подросток Элли).
Действие в сериале развернется в постапокалиптическом будущем на территории бывших США, спустя двадцать лет после глобальной пандемии, вызванной опасно мутировавшим вирусом. Джоэлу и Элли предстоит пересечь разрушенную Америку и добраться до безопасной зоны, чтобы спасти свои жизни. Однако на этом непростом пути они неоднократно сталкиваются с множеством опасностей и встречают врагов.
Пилотом занимается российский режиссер Кантемир Балагов, который большой фанат The Last of Us. Над сценарием работают Крейг Мэйзин, создатель сериала "Чернобыль", и креативный директор видеоигры Нил Дракманн.
Дата выхода сериала пока неизвестна. Ожидается, что он появится не раньше 2022 года.
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