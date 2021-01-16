Кантемир Балагов снимет пилот сериала HBO по игре The Last of Us
04:40 16.01.2021 (обновлено: 13:28 17.01.2021)
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российский режиссер Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала по игре The Last of Us, который покажут на платформе HBO. Об этом сообщило издание Hollywood Reporter, а после - сам режиссер.
По данным издания, изначально пилотный эпизод должен был снимать режиссер сериала "Чернобыль" Юхан Ренк, однако ему пришлось покинуть проект из-за несовпадения графиков. В результате HBO пригласили в проект Балагова.
"Мечты сбываются. Я большой фанат The Last of Us и никогда не забуду, как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел. Я до последнего не верил, что это станет возможным", - написал Балагов на своей странице в Instagram.
Над сценарием к сериалу работают Крейг Мэйзин, создатель сериала "Чернобыль", и креативный директор видеоигры Нил Дракманн.
"Я счастлив, что Крейг Мейзин и HBO выбрали меня на эту роль, это большая честь и огромная ответственность, как перед зрителями, так и перед миллионами, таких же, как и я, фанатов игры", - приводит слова Балагова пресс-служба.
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Балагов выразил надежду, что опыт работы над большим международным сериалом будет для него максимально полезным и поможет в работе над будущими фильмами. "Следующим будет современный фильм о жизни таких же как и я молодых людей в моей родной Кабардино-Балкарии", - сказал Балагов.
"Я очень рад за Кантемира - это огромный шаг в его карьере. Режиссер пилота - это не просто приглашенный профессионал, его творческие решения и выбранный им визуальный стиль определяют то, каким будет весь сериал. И то, что в событийном сериале HBO это будет делать 29-летний юноша из Нальчика, мне кажется событием невероятной важности не только для самого Кантемира, но и для всего русского кинематографа", - цитирует пресс-служба продюсера Александра Роднянского.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Кантемир Балагов и продюсер Александр Роднянский на фотосессии фильма "Дылда"
Режиссер Кантемир Балагов и продюсер Александр Роднянский на фотосессии фильма "Дылда"
"Одни из нас" - приключенческая экшн-драма, действие которой происходит в постапокалиптическом будущем на территории бывших Соединенных Штатов, спустя двадцать лет после глобальной пандемии, вызванной опасно мутировавшим вирусом. По сюжету главным героям - девочке-подростку Элли и опытному контрабандисту Джоэлу, который получил заказ сопроводить ее, предстоит пересечь разрушенную Америку, чтобы добраться до безопасной зоны и спасти свои жизни. На этом непростом пути они неоднократно сталкиваются с массой препятствий, опасностей и противников.
Балагов, ученик мастерской режиссера Александра Сокурова, свой дебютный фильм "Теснота" представил на Каннском кинофестивале в 2017 году и получил за него приз международной федерации кинопрессы FIPRESCI.
"Дылда" - вторая режиссерская работа Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в постблокадном Ленинграде.
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Мировая премьера фильма состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".