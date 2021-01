https://ria.ru/20210116/serial-1593395779.html

Кантемир Балагов снимет пилот сериала HBO по игре The Last of Us

Кантемир Балагов снимет пилот сериала HBO по игре The Last of Us

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российский режиссер Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала по игре The Last of Us, который покажут на платформе HBO. Об этом сообщило издание Hollywood Reporter, а после - сам режиссер.По данным издания, изначально пилотный эпизод должен был снимать режиссер сериала "Чернобыль" Юхан Ренк, однако ему пришлось покинуть проект из-за несовпадения графиков. В результате HBO пригласили в проект Балагова.Над сценарием к сериалу работают Крейг Мэйзин, создатель сериала "Чернобыль", и креативный директор видеоигры Нил Дракманн. "Я счастлив, что Крейг Мейзин и HBO выбрали меня на эту роль, это большая честь и огромная ответственность, как перед зрителями, так и перед миллионами, таких же, как и я, фанатов игры", - приводит слова Балагова пресс-служба.Балагов выразил надежду, что опыт работы над большим международным сериалом будет для него максимально полезным и поможет в работе над будущими фильмами. "Следующим будет современный фильм о жизни таких же как и я молодых людей в моей родной Кабардино-Балкарии", - сказал Балагов."Одни из нас" - приключенческая экшн-драма, действие которой происходит в постапокалиптическом будущем на территории бывших Соединенных Штатов, спустя двадцать лет после глобальной пандемии, вызванной опасно мутировавшим вирусом. По сюжету главным героям - девочке-подростку Элли и опытному контрабандисту Джоэлу, который получил заказ сопроводить ее, предстоит пересечь разрушенную Америку, чтобы добраться до безопасной зоны и спасти свои жизни. На этом непростом пути они неоднократно сталкиваются с массой препятствий, опасностей и противников.Балагов, ученик мастерской режиссера Александра Сокурова, свой дебютный фильм "Теснота" представил на Каннском кинофестивале в 2017 году и получил за него приз международной федерации кинопрессы FIPRESCI."Дылда" - вторая режиссерская работа Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в постблокадном Ленинграде.Мировая премьера фильма состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".

