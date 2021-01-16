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Кантемир Балагов снимет пилот сериала HBO по игре The Last of Us
Кантемир Балагов снимет пилот сериала HBO по игре The Last of Us
Российский режиссер Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала по игре The Last of Us, который покажут на платформе HBO. Об этом сообщило издание Hollywood РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-16T04:40
2021-01-17T13:28
культура
россия
кино и сериалы
кантемир балагов
hbo
александр сокуров
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российский режиссер Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала по игре The Last of Us, который покажут на платформе HBO. Об этом сообщило издание Hollywood Reporter, а после - сам режиссер.По данным издания, изначально пилотный эпизод должен был снимать режиссер сериала "Чернобыль" Юхан Ренк, однако ему пришлось покинуть проект из-за несовпадения графиков. В результате HBO пригласили в проект Балагова.Над сценарием к сериалу работают Крейг Мэйзин, создатель сериала "Чернобыль", и креативный директор видеоигры Нил Дракманн. "Я счастлив, что Крейг Мейзин и HBO выбрали меня на эту роль, это большая честь и огромная ответственность, как перед зрителями, так и перед миллионами, таких же, как и я, фанатов игры", - приводит слова Балагова пресс-служба.Балагов выразил надежду, что опыт работы над большим международным сериалом будет для него максимально полезным и поможет в работе над будущими фильмами. "Следующим будет современный фильм о жизни таких же как и я молодых людей в моей родной Кабардино-Балкарии", - сказал Балагов."Одни из нас" - приключенческая экшн-драма, действие которой происходит в постапокалиптическом будущем на территории бывших Соединенных Штатов, спустя двадцать лет после глобальной пандемии, вызванной опасно мутировавшим вирусом. По сюжету главным героям - девочке-подростку Элли и опытному контрабандисту Джоэлу, который получил заказ сопроводить ее, предстоит пересечь разрушенную Америку, чтобы добраться до безопасной зоны и спасти свои жизни. На этом непростом пути они неоднократно сталкиваются с массой препятствий, опасностей и противников.Балагов, ученик мастерской режиссера Александра Сокурова, свой дебютный фильм "Теснота" представил на Каннском кинофестивале в 2017 году и получил за него приз международной федерации кинопрессы FIPRESCI."Дылда" - вторая режиссерская работа Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в постблокадном Ленинграде.Мировая премьера фильма состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".
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россия, кино и сериалы, кантемир балагов, hbo, александр сокуров

Кантемир Балагов снимет пилот сериала HBO по игре The Last of Us

04:40 16.01.2021 (обновлено: 13:28 17.01.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Кантемир Балагов
Режиссер Кантемир Балагов - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российский режиссер Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала по игре The Last of Us, который покажут на платформе HBO. Об этом сообщило издание Hollywood Reporter, а после - сам режиссер.
По данным издания, изначально пилотный эпизод должен был снимать режиссер сериала "Чернобыль" Юхан Ренк, однако ему пришлось покинуть проект из-за несовпадения графиков. В результате HBO пригласили в проект Балагова.
"Мечты сбываются. Я большой фанат The Last of Us и никогда не забуду, как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел. Я до последнего не верил, что это станет возможным", - написал Балагов на своей странице в Instagram.
Над сценарием к сериалу работают Крейг Мэйзин, создатель сериала "Чернобыль", и креативный директор видеоигры Нил Дракманн.
"Я счастлив, что Крейг Мейзин и HBO выбрали меня на эту роль, это большая честь и огромная ответственность, как перед зрителями, так и перед миллионами, таких же, как и я, фанатов игры", - приводит слова Балагова пресс-служба.
Режиссер Кантемир Балагов на пресс-конференции в Российском павильоне, посвященной фильму Теснота в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
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Балагов выразил надежду, что опыт работы над большим международным сериалом будет для него максимально полезным и поможет в работе над будущими фильмами. "Следующим будет современный фильм о жизни таких же как и я молодых людей в моей родной Кабардино-Балкарии", - сказал Балагов.
"Я очень рад за Кантемира - это огромный шаг в его карьере. Режиссер пилота - это не просто приглашенный профессионал, его творческие решения и выбранный им визуальный стиль определяют то, каким будет весь сериал. И то, что в событийном сериале HBO это будет делать 29-летний юноша из Нальчика, мне кажется событием невероятной важности не только для самого Кантемира, но и для всего русского кинематографа", - цитирует пресс-служба продюсера Александра Роднянского.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Кантемир Балагов и продюсер Александр Роднянский на фотосессии фильма "Дылда"
Режиссер Кантемир Балагов и продюсер Александр Роднянский на фотосессии фильма Дылда - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Кантемир Балагов и продюсер Александр Роднянский на фотосессии фильма "Дылда"
"Одни из нас" - приключенческая экшн-драма, действие которой происходит в постапокалиптическом будущем на территории бывших Соединенных Штатов, спустя двадцать лет после глобальной пандемии, вызванной опасно мутировавшим вирусом. По сюжету главным героям - девочке-подростку Элли и опытному контрабандисту Джоэлу, который получил заказ сопроводить ее, предстоит пересечь разрушенную Америку, чтобы добраться до безопасной зоны и спасти свои жизни. На этом непростом пути они неоднократно сталкиваются с массой препятствий, опасностей и противников.
Балагов, ученик мастерской режиссера Александра Сокурова, свой дебютный фильм "Теснота" представил на Каннском кинофестивале в 2017 году и получил за него приз международной федерации кинопрессы FIPRESCI.
"Дылда" - вторая режиссерская работа Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в постблокадном Ленинграде.
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Мировая премьера фильма состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".
 
КультураРоссияКино и сериалыКантемир БалаговHBOАлександр Сокуров
 
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