Кантемир Балагов завершил съемки пилота по мотивам игры The Last of Us

2021-08-31

Кантемир Балагов завершил съемки пилота по мотивам игры The Last of Us

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Режиссер Кантемир Балагов опубликовал в Instagram пост, в котором сообщил, что завершил съемки пилотного эпизода предстоящего сериала HBO по мотивам видеоигры The Last Of Us. Режиссер также отметил участников съемочной группы. Снимать пилот Кантемиру Балагову помогали оператор Ксения Середа, сценарист Нил Дракманн (вместе с ним также работает Крейг Мэйзин, создатель "Чернобыля". — Прим. ред.), актер Педро Паскаль и другие. Дата выхода сериала пока неизвестна. Ожидается, что он появится не раньше 2022 года и не исключено, что может стать дороже "Игры престолов" — одного из самых популярных и рейтинговых шоу HBO. Действие развернется в постапокалиптическом будущем на территории бывших США, спустя двадцать лет после глобальной пандемии, вызванной опасно мутировавшим вирусом. Главным героям — контрабандисту Джоэлу (Паскаль) и девочке-подростку Элли (Белла Рамзи) предстоит пересечь разрушенную Америку и добраться до безопасной зоны, чтобы спасти свои жизни. Однако на этом непростом пути они неоднократно сталкиваются с множеством опасностей и встречают врагов.Балагов, ученик мастерской режиссера Александра Сокурова, свой дебютный фильм "Теснота" представил на Каннском кинофестивале в 2017 году и получил за него приз международной федерации кинопрессы FIPRESCI. Его вторая режиссерская работа "Дылда" получила две награды 72-го Каннского фестиваля: приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".

