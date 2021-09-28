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Туризм
https://ria.ru/20210928/bilety-1752200298.html
Названы города России, в которые можно купить самые дешевые билеты
Названы города России, в которые можно купить самые дешевые билеты - РИА Новости, 28.09.2021
Названы города России, в которые можно купить самые дешевые билеты
Сервис для планирования путешествий назвал маршруты, по которым можно найти самые дешевые варианты перелетов и поездок в октябре, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T19:17
2021-09-28T19:17
туризм
казань
калининград
санкт-петербург
махачкала
белгород
ижевск
ханты-мансийск
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий назвал маршруты, по которым можно найти самые дешевые варианты перелетов и поездок в октябре, сообщает OneTwoTrip.Эксперты проанализировали средние минимальные цены на билеты в одну сторону из самых популярных российских городов по поисковым запросам клиентов.Чаще всего на октябрь путешественники ищут рейсы с вылетом из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи и Екатеринбурга.Из столицы дешевле всего можно добраться до Краснодара, Уфы и Минеральных Вод (от 1000 рублей), чуть дороже обойдется перелет до Санкт-Петербурга. За рейсы до Анапы придется заплатить от 1150 рублей, а до Сочи и Махачкалы — от 1500 рублей. Замыкает топ бюджетных направлений Калининград — билеты сюда стоят от 1550 рублей.Петербуржцам выгоднее всего слетать в Москву (билеты от 1000 рублей). Авиапутешествие из Северной столицы в Калугу обойдется в 1580 рублей, в Воронеж — 1610. Долететь до Калининграда можно с бюджетом от 1780 рублей, до Волгограда — от 1930.Для отправления на поезде в октябре самыми популярными городами стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Казань. Билеты из Москвы до Нижнего Новгорода стартуют от 650 рублей, а до Санкт-Петербурга — от 860. Чтобы отправиться в Чебоксары, нужно заплатить минимум 910 рублей, в Белгород чуть дороже — 940. Доехать из столицы до Казани можно, потратив 1000 рублей.Тем, кто отправляется в путешествие из Санкт-Петербурга, выгоднее всего будут билеты до Москвы (от 880 рублей) и Нижнего Новгорода (от 1260 рублей). Поездка из Северной столицы до Брянска стоят от 1290 рублей, до Воронежа — от 1620 рублей, до Кирова — от 1750 рублей.
https://ria.ru/20210928/osen-1752162786.html
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казань, калининград, санкт-петербург, махачкала, белгород, ижевск, ханты-мансийск, пермь, владикавказ, воронеж, чебоксары, ростов-на-дону, анапа, екатеринбург, тюмень, минеральные воды, саратов, сочи, брянск, симферополь, калуга, волгоград, астрахань, магнитогорск, краснодар, уфа, москва, нижний новгород, новости - туризм, самолеты, поезда, авиабилеты, туристы, туризм, киров, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь
19:17 28.09.2021
 
Названы города России, в которые можно купить самые дешевые билеты

Эксперты назвали города России, в которые можно найти дешевые билеты на самолет и поезд

© Depositphotos / AndrewLozovyiДевушка делает онлайн-покупки
Девушка делает онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© Depositphotos / AndrewLozovyi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий назвал маршруты, по которым можно найти самые дешевые варианты перелетов и поездок в октябре, сообщает OneTwoTrip.
Эксперты проанализировали средние минимальные цены на билеты в одну сторону из самых популярных российских городов по поисковым запросам клиентов.
Чаще всего на октябрь путешественники ищут рейсы с вылетом из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи и Екатеринбурга.
Из столицы дешевле всего можно добраться до Краснодара, Уфы и Минеральных Вод (от 1000 рублей), чуть дороже обойдется перелет до Санкт-Петербурга. За рейсы до Анапы придется заплатить от 1150 рублей, а до Сочи и Махачкалы — от 1500 рублей. Замыкает топ бюджетных направлений Калининград — билеты сюда стоят от 1550 рублей.
Петербуржцам выгоднее всего слетать в Москву (билеты от 1000 рублей). Авиапутешествие из Северной столицы в Калугу обойдется в 1580 рублей, в Воронеж — 1610. Долететь до Калининграда можно с бюджетом от 1780 рублей, до Волгограда — от 1930.
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Для отправления на поезде в октябре самыми популярными городами стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Казань. Билеты из Москвы до Нижнего Новгорода стартуют от 650 рублей, а до Санкт-Петербурга — от 860. Чтобы отправиться в Чебоксары, нужно заплатить минимум 910 рублей, в Белгород чуть дороже — 940. Доехать из столицы до Казани можно, потратив 1000 рублей.
Тем, кто отправляется в путешествие из Санкт-Петербурга, выгоднее всего будут билеты до Москвы (от 880 рублей) и Нижнего Новгорода (от 1260 рублей). Поездка из Северной столицы до Брянска стоят от 1290 рублей, до Воронежа — от 1620 рублей, до Кирова — от 1750 рублей.
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ТуризмКазаньКалининградСанкт-ПетербургМахачкалаБелгородИжевскХанты-МансийскПермьВладикавказВоронежЧебоксарыРостов-на-ДонуАнапаЕкатеринбургТюменьМинеральные ВодыСаратовСочиБрянскСимферопольКалугаВолгоградАстраханьМагнитогорскКраснодарУфаМоскваНижний НовгородНовости - ТуризмсамолетыпоездаавиабилетытуристыТуризмКировкуда поехать в выходныекуда поехатькуда можно лететь
 
 
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