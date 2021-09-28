https://ria.ru/20210928/avtoregistratsiya-1752225079.html

Автоюрист рассказал о подводных камнях регистрации автомобиля онлайн

Как поставить машину на учет в ГИБДД 2021: регистрация через Госуслуги онлайн

Автоюрист рассказал о подводных камнях регистрации автомобиля онлайн

Регистрация автомобиля позволяет водителю эксплуатировать транспортное средство на законных основаниях. О том, как поставить на учет машину в ГИБДД онлайн через РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T20:14

2021-09-28T20:14

2021-09-28T23:48

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Регистрация автомобиля позволяет водителю эксплуатировать транспортное средство на законных основаниях. О том, как поставить на учет машину в ГИБДД онлайн через "Госуслуги" в 2021 году, каков размер госпошлины и что делать в случае отказа в регистрации, — в материале РИА Новости.Регистрация автомобиляПроцедура регистрация машины сразу после приобретения регламентирована правилами, утвержденными постановлением правительства от 21.12.2019. В них, в частности, сказано:Зачем ставить на учет?Езда без регистрационного документа является нарушением закона. Согласно Правилам государственной регистрации транспортного средства машина подлежит обязательной постановке на учет в ГИБДД. Процедура предусматривает присвоение автомобилю новых регистрационных знаков. Такое требование распространяется как на недавно вышедшие с заводского конвейера машины, и на транспорт с пробегом.Регистрироваться в обязательном порядке должны все автомобили и мотоциклы с двигателями мощностью более четырех киловатт или рабочим объемом более 50 см3, а также чья скорость может превышать 50 км/ч. Кроме этого, необходимо оформлять прицепы и автотранспорт, которые временно привезены в Россию из других стран на срок более одного года.Помимо прочего, регистрация защищает новых владельцев — автоинспекция проверяет, не числится ли машина в угоне, соответствует ли нормам безопасности, в каком техническом состоянии находится и так далее. Поэтому, как утверждают эксперты, постановка на учет должна быть в интересах самого собственника.Срок постановки на учетАвтомобиль должен быть зарегистрирован в течение десяти дней с момента покупки. В это время штраф не взимается, можно легально ездить по дорогам. По прошествии срока санкция за отсутствие документа — от 1500 до 2000 рублей. Вождение без регистрации наказывается штрафом в размере 500-800 рублей.Что нужно для регистрации?Прежде чем оформлять документы для постановки транспорта на учет, стоит выполнить предварительную подготовку автомобиля:Только после всех этих манипуляций можно подавать заявление на регистрацию автомобиля. На учет машину могут ставить владельцы, которые достигли 16 лет.Подготовка документовДля постановки ТС на учет потребуются:В паспорте транспортного средства (ПТС) обязательно должен быть вписан новый владелец, указано его место жительства, дата покупки. Также нужны подписи обеих сторон при передаче автомобиля.Документ о праве собственности — необходимая информация для ГИБДД, которая подтверждает, что автомобиль принадлежит конкретному человеку. Чаще всего он представляет собой договор купли-продажи, но также подходят документ о выделении автомобиля инвалиду от органов социальной защиты, свидетельство о праве на наследство, акт передачи транспорта в качестве выигрыша, судебный приказ или выписка из передаточного акта (например, когда имущество компании переходит к другому юридическому лицу).Полис ОСАГО — документ, который обязателен для прохождения процедуры регистрации. Для его оформления нужны:Госпошлина за регистрацию машины зависит от того, оформляет ли владелец новый госномер или новое ПТС. Обычно необходимо оплатить услугу в размере 500 рублей, в то время как за получение нового госномера — 2000 рублей, ПТС — 800 рублей. В сумму госпошлины может входить редактирование данных, поэтому конкретную величину можно узнать непосредственно во время подачи заявления или на сайтах государственных организаций, самостоятельно проделав расчет.Найти реквизиты для оплаты госпошлины и другую информацию, связанную с оплатой можно на сайте МВД, ГИБДД или сайте "Госуслуги".Существует несколько способов оплаты госпошлины:Оформление на "Госуслугах""Поставить машину на учет можно несколькими способами. Помимо традиционного посещения подразделения ГИБДД, один из вариантов — воспользоваться порталом "Госуслуги" (однако посетить Госавтоинспекцию все равно придется)", — уточняет Григорий Колпаков.При оформлении транспорта через "Госуслуги" собственник получает скидку в размере 30 процентов на оплату государственной пошлины. Также владелец сам выбирает место, время и дату получения услуги.Заявление онлайнДля того чтобы заполнить заявления онлайн, необходимо авторизоваться на сайте госуслуг и найти услугу "Регистрация транспортного средства". Есть два варианта: электронный или личное посещение. В первом случае потребуется заполнить заявление по форме, состоящей из 13 пунктов, и выбрать подходящие параметры для записи (место подачи и получения документов, время, дата), во втором — только запись, а само заявление придется заполнять от руки в ГИБДД.Выбор отделения ГИБДДНа сайте госуслуг можно выбрать то отделение ГИБДД, до которого удобнее добираться. Система предлагает подразделения в том городе, который был указан в форме заявления.Оплата госпошлиныОбычно в течение 30 минут после оформления заявления становится доступной возможность оплаты госпошлины. Погасить сумму можно прямо там же, в своем личном кабинете, с помощью банковской карты.Посещение ГИБДДПосле одобрения запроса и оплаты госпошлины остается дождаться выбранного дня и прийти в ГИБДД с собранным пакетом документов. Так как услуга предоставлялась онлайн, помимо стандартного списка, с собой также необходимо взять распечатанное заявление с "Госуслуг". После проверки достоверности представленных сведений приходит уведомление в личный кабинет и владелец может забирать новое свидетельство в том же отделении ГИБДД.Особенности регистрации нового автомобиляС 1 января 2020 года официальные дилеры получили статус специализированных организаций, которые имеют право регистрировать транспорт. Если автомобиль приобретен в автосалоне, предоставляющем такую услугу, автовладельцу не нужно посещать ГИБДД. Эту информацию необходимо уточнить при покупке машины.Отказ в постановке на учетКроме того, сотрудники полиции могут отказать в постановке на учет в случае, если выявлено внесение изменений в конструкцию ТС без проверки соблюдения требований безопасности.Часто владельцам отказывают в постановке на учет в ГИБДД из-за того, что представленная на осмотр машина имеет неисправности, перечисленные в ПДД РФ, при которых использование автомобиля запрещено (например, поврежденная тормозная система, лобовое стекло с дефектами или стертые протекторы на резине).Проблемы при постановке на учетВо время регистрации владелец автомобиля может столкнуться с несколькими трудностями:Поэтому перед покупкой и регистрацией рекомендуют проверять автомобиль по базам — например, с помощью специализированных сервисов и сайта ГИБДД.

https://ria.ru/20210831/prava-1748071909.html

https://ria.ru/20210909/gosuslugiavto-1749398735.html

https://ria.ru/20210901/avtomobil-1748093191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, авто, осаго, россия