https://ria.ru/20210928/aliev-1752189079.html

Алиев допустил встречу с Пашиняном

Алиев допустил встречу с Пашиняном - РИА Новости, 28.09.2021

Алиев допустил встречу с Пашиняном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не возражает против встречи с премьером Армении Николом Пашиняном в случае ее организации Минской группой ОБСЕ. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T16:29

2021-09-28T16:29

2021-09-28T17:54

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никол пашинян

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БАКУ, 28 сен – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не возражает против встречи с премьером Армении Николом Пашиняном в случае ее организации Минской группой ОБСЕ."Война окончена, регион нуждается в предсказуемости и стабильности. Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении на прошлой неделе в Нью-Йорке - хороший показатель того, что диалог можно возобновить и искать мирное решение. Я надеюсь, что встречи станут началом процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией, кооперации в регионе Южного Кавказа", - сказал Алиев в интервью France 24.Президент Азербайджана напомнил, что имел возможность встретиться с премьером Армении на трехсторонней встрече лидеров Азербайджана, России и Армении по инициативе российского президента Владимира Путина в Москве в январе."Эта встреча была посвящена постконфликтному сотрудничеству. Мы не имели возможностей встретиться (с премьером Армении – ред.), в том числе из-за пандемии и других причин. Азербайджан никогда не отказывался от диалога на высшем уровне. Эти контакты позволяют прояснить вопросы. Наша позиция ясна: конфликт решен, нет нужды возвращаться назад, необходимо смотреть в будущее", - подчеркнул азербайджанский лидер.На вопрос журналиста, готов ли он встретиться с премьер-министром Армении, Алиев заявил, что "контакты двух лидеров обычно проводились под "зонтиком" Минской группы ОБСЕ". "Если Минская группа ОБСЕ выступит с инициативой организовать такую встречу, мы не будем против", - резюмировал он.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210924/aliev-1751552502.html

https://ria.ru/20210924/mirotvortsy-1751552361.html

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в мире, обсе, армения, азербайджан, ильхам алиев, никол пашинян