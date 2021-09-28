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Алиев допустил встречу с Пашиняном
Алиев допустил встречу с Пашиняном - РИА Новости, 28.09.2021
Алиев допустил встречу с Пашиняном
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не возражает против встречи с премьером Армении Николом Пашиняном в случае ее организации Минской группой ОБСЕ. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T16:29
2021-09-28T17:54
в мире
обсе
армения
азербайджан
ильхам алиев
никол пашинян
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БАКУ, 28 сен – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не возражает против встречи с премьером Армении Николом Пашиняном в случае ее организации Минской группой ОБСЕ."Война окончена, регион нуждается в предсказуемости и стабильности. Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении на прошлой неделе в Нью-Йорке - хороший показатель того, что диалог можно возобновить и искать мирное решение. Я надеюсь, что встречи станут началом процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией, кооперации в регионе Южного Кавказа", - сказал Алиев в интервью France 24.Президент Азербайджана напомнил, что имел возможность встретиться с премьером Армении на трехсторонней встрече лидеров Азербайджана, России и Армении по инициативе российского президента Владимира Путина в Москве в январе."Эта встреча была посвящена постконфликтному сотрудничеству. Мы не имели возможностей встретиться (с премьером Армении – ред.), в том числе из-за пандемии и других причин. Азербайджан никогда не отказывался от диалога на высшем уровне. Эти контакты позволяют прояснить вопросы. Наша позиция ясна: конфликт решен, нет нужды возвращаться назад, необходимо смотреть в будущее", - подчеркнул азербайджанский лидер.На вопрос журналиста, готов ли он встретиться с премьер-министром Армении, Алиев заявил, что "контакты двух лидеров обычно проводились под "зонтиком" Минской группы ОБСЕ". "Если Минская группа ОБСЕ выступит с инициативой организовать такую встречу, мы не будем против", - резюмировал он.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210924/aliev-1751552502.html
https://ria.ru/20210924/mirotvortsy-1751552361.html
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в мире, обсе, армения, азербайджан, ильхам алиев, никол пашинян
16:29 28.09.2021 (обновлено: 17:54 28.09.2021)
 
Алиев допустил встречу с Пашиняном

Алиев не возражает против встречи с Пашиняном, если ее организует Минская группа ОБСЕ

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БАКУ, 28 сен – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не возражает против встречи с премьером Армении Николом Пашиняном в случае ее организации Минской группой ОБСЕ.
"Война окончена, регион нуждается в предсказуемости и стабильности. Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении на прошлой неделе в Нью-Йорке - хороший показатель того, что диалог можно возобновить и искать мирное решение. Я надеюсь, что встречи станут началом процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией, кооперации в регионе Южного Кавказа", - сказал Алиев в интервью France 24.
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 04:43Ситуация в Нагорном Карабахе
Алиев оценил роль Путина в урегулировании конфликта в Карабахе
Президент Азербайджана напомнил, что имел возможность встретиться с премьером Армении на трехсторонней встрече лидеров Азербайджана, России и Армении по инициативе российского президента Владимира Путина в Москве в январе.
"Эта встреча была посвящена постконфликтному сотрудничеству. Мы не имели возможностей встретиться (с премьером Армении – ред.), в том числе из-за пандемии и других причин. Азербайджан никогда не отказывался от диалога на высшем уровне. Эти контакты позволяют прояснить вопросы. Наша позиция ясна: конфликт решен, нет нужды возвращаться назад, необходимо смотреть в будущее", - подчеркнул азербайджанский лидер.
Представитель российских миротворцев в селе Чартар - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 04:38Ситуация в Нагорном Карабахе
Алиев оценил роль российских миротворцев в Карабахе
На вопрос журналиста, готов ли он встретиться с премьер-министром Армении, Алиев заявил, что "контакты двух лидеров обычно проводились под "зонтиком" Минской группы ОБСЕ". "Если Минская группа ОБСЕ выступит с инициативой организовать такую встречу, мы не будем против", - резюмировал он.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
В миреОБСЕАрменияАзербайджанИльхам АлиевНикол Пашинян
 
 
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