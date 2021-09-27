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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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СМИ: Netflix создаст спин-офф "Ведьмака" для детей
СМИ: Netflix создаст спин-офф "Ведьмака" для детей - РИА Новости, 27.09.2021
СМИ: Netflix создаст спин-офф "Ведьмака" для детей
Стриминговый сервис Netflix рассказал о том, что планирует создать спин-офф фэнтези-сериала "Ведьмак", предназначенный для детской аудитории, сообщает Kotaku. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T18:40
2021-09-27T18:40
культура
netflix
новости культуры
кино и сериалы
forbes
генри кавилл
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix рассказал о том, что планирует создать спин-офф фэнтези-сериала "Ведьмак", предназначенный для детской аудитории, сообщает Kotaku. Информация об этом последовала за новостью о том, что шоу продлили на третий сезон. По словам представителей Netflix, они также планируют создать аниме-фильм и отдельный сериал для семейного просмотра. По мнению журналиста из издания Forbes Эрика Кейна, "Ведьмак" — не тот проект, который нужен детям. Второй сезон "Ведьмака" выйдет на Netflix 17 декабря. Дата выхода третьего еще не объявлена. Сериал основан на серии книг польского писателя Анджея Сапковского. В нем рассказывают об охотнике за чудовищами Геральте из Ривии, которого играет Генри Кавилл.
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netflix, новости культуры, кино и сериалы, forbes, генри кавилл
18:40 27.09.2021
 
СМИ: Netflix создаст спин-офф "Ведьмака" для детей

СМИ: Netflix создаст спин-офф "Ведьмака" для детей

© NetflixКадр из мультфильма "Ведьмак: Кошмар волка"
Кадр из мультфильма Ведьмак: Кошмар волка
© Netflix
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix рассказал о том, что планирует создать спин-офф фэнтези-сериала "Ведьмак", предназначенный для детской аудитории, сообщает Kotaku.
Информация об этом последовала за новостью о том, что шоу продлили на третий сезон. По словам представителей Netflix, они также планируют создать аниме-фильм и отдельный сериал для семейного просмотра.
По мнению журналиста из издания Forbes Эрика Кейна, "Ведьмак" — не тот проект, который нужен детям.

"Я не могу это осмыслить, — написал Кейн. — "Ведьмак" — один из самых кровавых и насыщенный сексуальными сценами фэнтезийный сериал. Поэтому странно даже подумать о создании его версии для семейного просмотра, будь то живое действие или анимация.

Второй сезон "Ведьмака" выйдет на Netflix 17 декабря. Дата выхода третьего еще не объявлена.
Сериал основан на серии книг польского писателя Анджея Сапковского. В нем рассказывают об охотнике за чудовищами Геральте из Ривии, которого играет Генри Кавилл.
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