https://ria.ru/20210927/witcher-1752047372.html

СМИ: Netflix создаст спин-офф "Ведьмака" для детей

СМИ: Netflix создаст спин-офф "Ведьмака" для детей - РИА Новости, 27.09.2021

СМИ: Netflix создаст спин-офф "Ведьмака" для детей

Стриминговый сервис Netflix рассказал о том, что планирует создать спин-офф фэнтези-сериала "Ведьмак", предназначенный для детской аудитории, сообщает Kotaku. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T18:40

2021-09-27T18:40

2021-09-27T18:40

культура

netflix

новости культуры

кино и сериалы

forbes

генри кавилл

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix рассказал о том, что планирует создать спин-офф фэнтези-сериала "Ведьмак", предназначенный для детской аудитории, сообщает Kotaku. Информация об этом последовала за новостью о том, что шоу продлили на третий сезон. По словам представителей Netflix, они также планируют создать аниме-фильм и отдельный сериал для семейного просмотра. По мнению журналиста из издания Forbes Эрика Кейна, "Ведьмак" — не тот проект, который нужен детям. Второй сезон "Ведьмака" выйдет на Netflix 17 декабря. Дата выхода третьего еще не объявлена. Сериал основан на серии книг польского писателя Анджея Сапковского. В нем рассказывают об охотнике за чудовищами Геральте из Ривии, которого играет Генри Кавилл.

https://ria.ru/20210810/witcher-1745211653.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

netflix, новости культуры, кино и сериалы, forbes, генри кавилл