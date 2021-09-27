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СМИ: Netflix создаст спин-офф "Ведьмака" для детей
СМИ: Netflix создаст спин-офф "Ведьмака" для детей - РИА Новости, 27.09.2021
СМИ: Netflix создаст спин-офф "Ведьмака" для детей
Стриминговый сервис Netflix рассказал о том, что планирует создать спин-офф фэнтези-сериала "Ведьмак", предназначенный для детской аудитории, сообщает Kotaku. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T18:40
2021-09-27T18:40
2021-09-27T18:40
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix рассказал о том, что планирует создать спин-офф фэнтези-сериала "Ведьмак", предназначенный для детской аудитории, сообщает Kotaku. Информация об этом последовала за новостью о том, что шоу продлили на третий сезон. По словам представителей Netflix, они также планируют создать аниме-фильм и отдельный сериал для семейного просмотра. По мнению журналиста из издания Forbes Эрика Кейна, "Ведьмак" — не тот проект, который нужен детям. Второй сезон "Ведьмака" выйдет на Netflix 17 декабря. Дата выхода третьего еще не объявлена. Сериал основан на серии книг польского писателя Анджея Сапковского. В нем рассказывают об охотнике за чудовищами Геральте из Ривии, которого играет Генри Кавилл.
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netflix, новости культуры, кино и сериалы, forbes, генри кавилл
СМИ: Netflix создаст спин-офф "Ведьмака" для детей
СМИ: Netflix создаст спин-офф "Ведьмака" для детей