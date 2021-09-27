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В Кремле ответили на вопрос о концепции развития городов в Сибири
В Кремле ответили на вопрос о концепции развития городов в Сибири - РИА Новости, 27.09.2021
В Кремле ответили на вопрос о концепции развития городов в Сибири
Конкретики по концепции развития городов в Сибири пока нет, вопросом занимается министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщил журналистам в понедельник... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:08
2021-09-27T13:08
общество
сергей шойгу
владимир путин
дмитрий песков
единая россия
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Конкретики по концепции развития городов в Сибири пока нет, вопросом занимается министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Шойгу в августе заявил, что считает необходимым построить в Сибири три, а лучше пять крупных городов с населением от 300 тысяч человек до 1 миллиона, причем сделать их конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности – например, на энергомашиностроение, лесопереработку или нефтехимию. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия" заявлял, что надо подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, которые озвучил глава военного ведомства."Нет, пока не известно. Разумеется, Сергей Кужугетович занимается этой темой и продолжит заниматься этой темой, но когда будет уже конкретика сформулирована - не могу вам сказать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли, когда Шойгу представит президенту проект по новым городам Сибири.
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общество, сергей шойгу, владимир путин, дмитрий песков, единая россия, россия
13:08 27.09.2021
 
В Кремле ответили на вопрос о концепции развития городов в Сибири

Пресс-секретарь президента Песков: концепцией развития городов в Сибири занимается Шойгу

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Конкретики по концепции развития городов в Сибири пока нет, вопросом занимается министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Шойгу в августе заявил, что считает необходимым построить в Сибири три, а лучше пять крупных городов с населением от 300 тысяч человек до 1 миллиона, причем сделать их конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности – например, на энергомашиностроение, лесопереработку или нефтехимию. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия" заявлял, что надо подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, которые озвучил глава военного ведомства.
"Нет, пока не известно. Разумеется, Сергей Кужугетович занимается этой темой и продолжит заниматься этой темой, но когда будет уже конкретика сформулирована - не могу вам сказать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли, когда Шойгу представит президенту проект по новым городам Сибири.
Строительство нового микрорайона в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
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ОбществоСергей ШойгуВладимир ПутинДмитрий ПесковЕдиная РоссияРоссия
 
 
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