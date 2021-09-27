https://ria.ru/20210927/sibir-1751985396.html

В Кремле ответили на вопрос о концепции развития городов в Сибири

В Кремле ответили на вопрос о концепции развития городов в Сибири - РИА Новости, 27.09.2021

В Кремле ответили на вопрос о концепции развития городов в Сибири

Конкретики по концепции развития городов в Сибири пока нет, вопросом занимается министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщил журналистам в понедельник... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T13:08

2021-09-27T13:08

2021-09-27T13:08

общество

сергей шойгу

владимир путин

дмитрий песков

единая россия

россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Конкретики по концепции развития городов в Сибири пока нет, вопросом занимается министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Шойгу в августе заявил, что считает необходимым построить в Сибири три, а лучше пять крупных городов с населением от 300 тысяч человек до 1 миллиона, причем сделать их конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности – например, на энергомашиностроение, лесопереработку или нефтехимию. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия" заявлял, что надо подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, которые озвучил глава военного ведомства."Нет, пока не известно. Разумеется, Сергей Кужугетович занимается этой темой и продолжит заниматься этой темой, но когда будет уже конкретика сформулирована - не могу вам сказать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли, когда Шойгу представит президенту проект по новым городам Сибири.

https://ria.ru/20210927/sibir-1751925032.html

россия

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общество, сергей шойгу, владимир путин, дмитрий песков, единая россия, россия