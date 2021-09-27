Вновь избранные депутаты Заксобрания Вологодчины получили мандаты
© Фото : пресс-служба заксобрания Вологодской областиДепутаты заксобрания Вологодской области во время заседания парламента
© Фото : пресс-служба заксобрания Вологодской области
ВОЛОГДА, 27 сен – РИА Новости. Избирком Вологодской области в понедельник вручил мандаты вновь избранным депутатам Законодательного собрания региона, всего парламентские удостоверения получили 34 человека, говорится в сообщении заксобрания Вологодской области.
Вручение удостоверений об избрании состоялось в здании областного парламента в Вологде. С этого момента полномочия народных избранников, победивших на выборах в сентябре, подтверждены официально.
"Избирательная кампания состоялась, результаты избирательная комиссия определила. Накануне было принято итоговое решение о регистрации депутатов Законодательного Собрания Вологодской области, избранных 19 сентября 2021 года. В соответствии со статьей 79 закона области избирательная комиссия постановляет зарегистрировать депутатов Законодательного Собрания Вологодской области, избранных 19 сентября 2021 года по единому избирательному округу, а также по 17 одномандатным округам и выдать депутатам Законодательного Собрания удостоверения", - поприветствовал депутатов председатель избирательной комиссии Вологодской области Денис Зайцев, слова которого приводятся в сообщении.
Каждый из вновь избранных депутатов получил мандат и значок депутата из рук председателя областной избирательной комиссии и руководителя регионального парламента созыва 2016 -2021 Андрея Луценко.
"В ближайшие пять лет нам всем вместе предстоит работать в одном парламенте. Независимо от того, какие партии мы представляем сегодня, наша задача – обеспечить конструктивное сотрудничество в работе над законопроектами, во взаимодействии с нашими избирателями, исполнительной властью. От нашей командной работы будет зависеть результат", - отметил, выступая перед собравшимися, Луценко.
Он добавил, что в этом созыве в Законодательном Собрании региона будет работать пять партий. Так, 24 мандата получили депутаты "Единой России", пять мандатов фракция КПРФ, "Справедливая Россия" и "ЛДПР" - по два мандата и "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" - один мандат.