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Вновь избранные депутаты Заксобрания Вологодчины получили мандаты

Вновь избранные депутаты Заксобрания Вологодчины получили мандаты - РИА Новости, 27.09.2021

Вновь избранные депутаты Заксобрания Вологодчины получили мандаты

Избирком Вологодской области в понедельник вручил мандаты вновь избранным депутатам Законодательного собрания региона, всего парламентские удостоверения... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T16:41

2021-09-27T16:41

2021-09-27T16:41

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вологодская область

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ВОЛОГДА, 27 сен – РИА Новости. Избирком Вологодской области в понедельник вручил мандаты вновь избранным депутатам Законодательного собрания региона, всего парламентские удостоверения получили 34 человека, говорится в сообщении заксобрания Вологодской области.Вручение удостоверений об избрании состоялось в здании областного парламента в Вологде. С этого момента полномочия народных избранников, победивших на выборах в сентябре, подтверждены официально.Каждый из вновь избранных депутатов получил мандат и значок депутата из рук председателя областной избирательной комиссии и руководителя регионального парламента созыва 2016 -2021 Андрея Луценко."В ближайшие пять лет нам всем вместе предстоит работать в одном парламенте. Независимо от того, какие партии мы представляем сегодня, наша задача – обеспечить конструктивное сотрудничество в работе над законопроектами, во взаимодействии с нашими избирателями, исполнительной властью. От нашей командной работы будет зависеть результат", - отметил, выступая перед собравшимися, Луценко.Он добавил, что в этом созыве в Законодательном Собрании региона будет работать пять партий. Так, 24 мандата получили депутаты "Единой России", пять мандатов фракция КПРФ, "Справедливая Россия" и "ЛДПР" - по два мандата и "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" - один мандат.

https://ria.ru/20210920/pobeda-1751046321.html

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политика, вологодская область, вологда