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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210927/kuznetsova-1752050012.html
Кузнецова прокомментировала переход в Госдуму с поста детского омбудсмена
Кузнецова прокомментировала переход в Госдуму с поста детского омбудсмена - РИА Новости, 27.09.2021
Кузнецова прокомментировала переход в Госдуму с поста детского омбудсмена
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, вошедшая в пятерку федерального списка "Единой России" на выборах, назвала большой и важной... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T17:35
2021-09-27T17:56
госдума рф
анна кузнецова
россия
выборы в государственную думу
политика
единая россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, вошедшая в пятерку федерального списка "Единой России" на выборах, назвала большой и важной задачей свой переход в Госдуму и курирование там направления защиты семьи и детства.Ранее президент России на встрече с лидерами предвыборного списка партии "Единая Россия" заявил, что Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также будет координировать это направление в Госдуме."Предложение президента всем лидерам предвыборного списка "Единой России" возглавить профильные партийные комиссии является логичным продолжением той работы, которая уже проделана. Теперь необходимо внимательно проследить, чтобы все предложения и инициативы, собранные в народной программе, были на должном уровне реализованы, дошли до конкретных семей с детьми. Что касается предложения главы государства возглавить еще и в Государственной Думе направление по защите семьи и детства – для меня это также большая и важная задача", - сказала РИА Новости Кузнецова.Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году с 17 по 19 сентября. В Госдуму прошли пять партий: "Единая Россия", которая получила парламентское большинство, ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия" и "Новые люди".
https://ria.ru/20210924/mandat-1751621597.html
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госдума рф, анна кузнецова, россия, политика, единая россия
17:35 27.09.2021 (обновлено: 17:56 27.09.2021)
 
Кузнецова прокомментировала переход в Госдуму с поста детского омбудсмена

Детский омбудсмен Кузнецова назвала переход в Госдуму большой и важной задачей для себя

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на XX съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, вошедшая в пятерку федерального списка "Единой России" на выборах, назвала большой и важной задачей свой переход в Госдуму и курирование там направления защиты семьи и детства.
Ранее президент России на встрече с лидерами предвыборного списка партии "Единая Россия" заявил, что Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также будет координировать это направление в Госдуме.
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"Предложение президента всем лидерам предвыборного списка "Единой России" возглавить профильные партийные комиссии является логичным продолжением той работы, которая уже проделана. Теперь необходимо внимательно проследить, чтобы все предложения и инициативы, собранные в народной программе, были на должном уровне реализованы, дошли до конкретных семей с детьми. Что касается предложения главы государства возглавить еще и в Государственной Думе направление по защите семьи и детства – для меня это также большая и важная задача", - сказала РИА Новости Кузнецова.
Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году с 17 по 19 сентября. В Госдуму прошли пять партий: "Единая Россия", которая получила парламентское большинство, ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия" и "Новые люди".
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Выборы в Государственную думуГосдума РФАнна КузнецоваРоссияПолитикаЕдиная Россия
 
 
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