https://ria.ru/20210927/kuznetsova-1752050012.html

Кузнецова прокомментировала переход в Госдуму с поста детского омбудсмена

Кузнецова прокомментировала переход в Госдуму с поста детского омбудсмена - РИА Новости, 27.09.2021

Кузнецова прокомментировала переход в Госдуму с поста детского омбудсмена

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, вошедшая в пятерку федерального списка "Единой России" на выборах, назвала большой и важной... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T17:35

2021-09-27T17:35

2021-09-27T17:56

госдума рф

анна кузнецова

россия

выборы в государственную думу

политика

единая россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, вошедшая в пятерку федерального списка "Единой России" на выборах, назвала большой и важной задачей свой переход в Госдуму и курирование там направления защиты семьи и детства.Ранее президент России на встрече с лидерами предвыборного списка партии "Единая Россия" заявил, что Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также будет координировать это направление в Госдуме."Предложение президента всем лидерам предвыборного списка "Единой России" возглавить профильные партийные комиссии является логичным продолжением той работы, которая уже проделана. Теперь необходимо внимательно проследить, чтобы все предложения и инициативы, собранные в народной программе, были на должном уровне реализованы, дошли до конкретных семей с детьми. Что касается предложения главы государства возглавить еще и в Государственной Думе направление по защите семьи и детства – для меня это также большая и важная задача", - сказала РИА Новости Кузнецова.Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году с 17 по 19 сентября. В Госдуму прошли пять партий: "Единая Россия", которая получила парламентское большинство, ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия" и "Новые люди".

https://ria.ru/20210924/mandat-1751621597.html

https://ria.ru/20210919/vybory_gosduma-1749875690.html

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госдума рф, анна кузнецова, россия, политика, единая россия