17:35 27.09.2021 (обновлено: 17:56 27.09.2021)
Кузнецова прокомментировала переход в Госдуму с поста детского омбудсмена
Детский омбудсмен Кузнецова назвала переход в Госдуму большой и важной задачей для себя
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на XX съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия"
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, вошедшая в пятерку федерального списка "Единой России" на выборах, назвала большой и важной задачей свой переход в Госдуму и курирование там направления защиты семьи и детства.
Ранее президент России на встрече с лидерами предвыборного списка партии "Единая Россия" заявил, что Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также будет координировать это направление в Госдуме.
"Предложение президента всем лидерам предвыборного списка "Единой России" возглавить профильные партийные комиссии является логичным продолжением той работы, которая уже проделана. Теперь необходимо внимательно проследить, чтобы все предложения и инициативы, собранные в народной программе, были на должном уровне реализованы, дошли до конкретных семей с детьми. Что касается предложения главы государства возглавить еще и в Государственной Думе направление по защите семьи и детства – для меня это также большая и важная задача", - сказала РИА Новости Кузнецова.
Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году с 17 по 19 сентября. В Госдуму прошли пять партий: "Единая Россия", которая получила парламентское большинство, ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия" и "Новые люди".
19 сентября, 21:19ИнфографикаИтоги выборов в Госдуму — 2021