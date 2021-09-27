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Алиев положительно оценил деятельность российских миротворцев в Карабахе
Алиев положительно оценил деятельность российских миротворцев в Карабахе - РИА Новости, 27.09.2021
Алиев положительно оценил деятельность российских миротворцев в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку в целом положительно оценивает деятельность российских миротворцев в Карабахе. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:18
2021-09-27T13:18
в мире
азербайджан
ильхам алиев
нагорный карабах
россия
обострение конфликта в нагорном карабахе
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БАКУ, 27 сен – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку в целом положительно оценивает деятельность российских миротворцев в Карабахе."В целом деятельность российских миротворческих сил можно оценивать положительно. Конечно, есть вопросы, которые нас не устраивают, по которым у нас есть претензии. В первую очередь, это связано с незаконными визитами иностранных граждан на наши земли. Мы неоднократно поднимали этот вопрос. Потому что Карабах – это наша территория. Никакие иностранные граждане или транспортные средства не могут въезжать в эти районы без нашего разрешения. Разрешение должно быть получено от нас", - сказал Алиев в интервью турецкому агентству "Анадолу".По его словам, пока этот вопрос не решен на сто процентов. "Вместе с тем должен отметить и то, что нелегальный въезд иностранных граждан в Карабах фиксируется крайне редко. Также хочу отметить, что в результате нашей политики и настойчивости этому приходит конец. Но, конечно, мы хотели бы полного уважения к нашему суверенитету и территориальной целостности", - подчеркнул он.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210516/fizuli-1731899163.html
https://ria.ru/20210427/karabakh-1730154505.html
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нагорный карабах
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в мире, азербайджан, ильхам алиев, нагорный карабах, россия, обострение конфликта в нагорном карабахе
13:18 27.09.2021
 
Алиев положительно оценил деятельность российских миротворцев в Карабахе

Алиев: в целом деятельность российских миротворцев в Карабахе можно оценивать положительно

© Фото : Официальный сайт Президента Азербайджанской РеспубликиПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в субботу во дворце "Гюлистан" в Баку с группой руководителей и личного состава азербайджанской армии по случаю Дня вооруженных сил
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в субботу во дворце Гюлистан в Баку с группой руководителей и личного состава азербайджанской армии по случаю Дня вооруженных сил - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Фото : Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики
Читать ria.ru в
БАКУ, 27 сен – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку в целом положительно оценивает деятельность российских миротворцев в Карабахе.
"В целом деятельность российских миротворческих сил можно оценивать положительно. Конечно, есть вопросы, которые нас не устраивают, по которым у нас есть претензии. В первую очередь, это связано с незаконными визитами иностранных граждан на наши земли. Мы неоднократно поднимали этот вопрос. Потому что Карабах – это наша территория. Никакие иностранные граждане или транспортные средства не могут въезжать в эти районы без нашего разрешения. Разрешение должно быть получено от нас", - сказал Алиев в интервью турецкому агентству "Анадолу".
Специалисты Национального агентства по очистке от мин территорий Азербайджана (ANAMA) со служебными собаками на месте разминирования - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
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По его словам, пока этот вопрос не решен на сто процентов. "Вместе с тем должен отметить и то, что нелегальный въезд иностранных граждан в Карабах фиксируется крайне редко. Также хочу отметить, что в результате нашей политики и настойчивости этому приходит конец. Но, конечно, мы хотели бы полного уважения к нашему суверенитету и территориальной целостности", - подчеркнул он.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Российсике бронеавтомобили на территории российско-турецкого центра контроля за соблюдением перемирия в Карабахе, расположенного в селе Гиямеддинли в Агдамском районе - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 14:57
В Карабахе подорвалась машина с российскими миротворцами
 
В миреАзербайджанИльхам АлиевНагорный КарабахРоссияОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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