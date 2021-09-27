Алиев положительно оценил деятельность российских миротворцев в Карабахе
Алиев: в целом деятельность российских миротворцев в Карабахе можно оценивать положительно
© Фото : Официальный сайт Президента Азербайджанской РеспубликиПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в субботу во дворце "Гюлистан" в Баку с группой руководителей и личного состава азербайджанской армии по случаю Дня вооруженных сил
БАКУ, 27 сен – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку в целом положительно оценивает деятельность российских миротворцев в Карабахе.
"В целом деятельность российских миротворческих сил можно оценивать положительно. Конечно, есть вопросы, которые нас не устраивают, по которым у нас есть претензии. В первую очередь, это связано с незаконными визитами иностранных граждан на наши земли. Мы неоднократно поднимали этот вопрос. Потому что Карабах – это наша территория. Никакие иностранные граждане или транспортные средства не могут въезжать в эти районы без нашего разрешения. Разрешение должно быть получено от нас", - сказал Алиев в интервью турецкому агентству "Анадолу".
По его словам, пока этот вопрос не решен на сто процентов. "Вместе с тем должен отметить и то, что нелегальный въезд иностранных граждан в Карабах фиксируется крайне редко. Также хочу отметить, что в результате нашей политики и настойчивости этому приходит конец. Но, конечно, мы хотели бы полного уважения к нашему суверенитету и территориальной целостности", - подчеркнул он.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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