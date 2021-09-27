https://ria.ru/20210927/karabakh-1751989099.html

Алиев положительно оценил деятельность российских миротворцев в Карабахе

Алиев положительно оценил деятельность российских миротворцев в Карабахе - РИА Новости, 27.09.2021

Алиев положительно оценил деятельность российских миротворцев в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку в целом положительно оценивает деятельность российских миротворцев в Карабахе. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T13:18

2021-09-27T13:18

2021-09-27T13:18

в мире

азербайджан

ильхам алиев

нагорный карабах

россия

обострение конфликта в нагорном карабахе

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БАКУ, 27 сен – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку в целом положительно оценивает деятельность российских миротворцев в Карабахе."В целом деятельность российских миротворческих сил можно оценивать положительно. Конечно, есть вопросы, которые нас не устраивают, по которым у нас есть претензии. В первую очередь, это связано с незаконными визитами иностранных граждан на наши земли. Мы неоднократно поднимали этот вопрос. Потому что Карабах – это наша территория. Никакие иностранные граждане или транспортные средства не могут въезжать в эти районы без нашего разрешения. Разрешение должно быть получено от нас", - сказал Алиев в интервью турецкому агентству "Анадолу".По его словам, пока этот вопрос не решен на сто процентов. "Вместе с тем должен отметить и то, что нелегальный въезд иностранных граждан в Карабах фиксируется крайне редко. Также хочу отметить, что в результате нашей политики и настойчивости этому приходит конец. Но, конечно, мы хотели бы полного уважения к нашему суверенитету и территориальной целостности", - подчеркнул он.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210516/fizuli-1731899163.html

https://ria.ru/20210427/karabakh-1730154505.html

азербайджан

нагорный карабах

россия

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в мире, азербайджан, ильхам алиев, нагорный карабах, россия, обострение конфликта в нагорном карабахе