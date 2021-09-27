https://ria.ru/20210927/karabakh-1751944330.html

Карабахский конфликт остался в прошлом, заявил Алиев

Карабахский конфликт остался в прошлом, заявил Алиев - РИА Новости, 27.09.2021

Карабахский конфликт остался в прошлом, заявил Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку урегулировал карабахский конфликт военно-политическим путем, война осталась позади. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T10:09

2021-09-27T10:09

2021-09-27T10:09

в мире

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

армения

азербайджан

нагорно-карабахская республика

ильхам алиев

обострение конфликта в нагорном карабахе

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БАКУ, 27 сен – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку урегулировал карабахский конфликт военно-политическим путем, война осталась позади.В понедельник исполняется год началу эскалации конфликта в Нагорном Карабахе."Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Мы урегулировали конфликт военно-политическим путем, война осталась позади, нагорно-карабахский конфликт тоже остался в истории. В Азербайджане нет административной территории под названием "Нагорный Карабах", и если кому-то хочется оживить покойника по имени "Нагорный Карабах", то пусть сделает это на своей территории, создаст на своей территории образование, республику, общество под названием "Нагорный Карабах", и мы признаем его. Но только не в Азербайджане! Этот вопрос решен", - сказал Алиев в своем обращении к народу по случаю дня памяти.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210516/fizuli-1731899163.html

https://ria.ru/20210714/konflikt-1741272922.html

армения

азербайджан

нагорно-карабахская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, армения, азербайджан, нагорно-карабахская республика, ильхам алиев, обострение конфликта в нагорном карабахе