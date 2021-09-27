Карабахский конфликт остался в прошлом, заявил Алиев
Алиев: Баку сумел урегулировать карабахский конфликт, война осталась в прошлом
© Фото : Официальный сайт Президента Азербайджанской РеспубликиПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в субботу во дворце "Гюлистан" в Баку с группой руководителей и личного состава азербайджанской армии по случаю Дня вооруженных сил
БАКУ, 27 сен – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку урегулировал карабахский конфликт военно-политическим путем, война осталась позади.
В понедельник исполняется год началу эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.
"Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Мы урегулировали конфликт военно-политическим путем, война осталась позади, нагорно-карабахский конфликт тоже остался в истории. В Азербайджане нет административной территории под названием "Нагорный Карабах", и если кому-то хочется оживить покойника по имени "Нагорный Карабах", то пусть сделает это на своей территории, создаст на своей территории образование, республику, общество под названием "Нагорный Карабах", и мы признаем его. Но только не в Азербайджане! Этот вопрос решен", - сказал Алиев в своем обращении к народу по случаю дня памяти.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.