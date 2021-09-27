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Карабахский конфликт остался в прошлом, заявил Алиев
Карабахский конфликт остался в прошлом, заявил Алиев - РИА Новости, 27.09.2021
Карабахский конфликт остался в прошлом, заявил Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку урегулировал карабахский конфликт военно-политическим путем, война осталась позади. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T10:09
2021-09-27T10:09
в мире
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
армения
азербайджан
нагорно-карабахская республика
ильхам алиев
обострение конфликта в нагорном карабахе
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БАКУ, 27 сен – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку урегулировал карабахский конфликт военно-политическим путем, война осталась позади.В понедельник исполняется год началу эскалации конфликта в Нагорном Карабахе."Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Мы урегулировали конфликт военно-политическим путем, война осталась позади, нагорно-карабахский конфликт тоже остался в истории. В Азербайджане нет административной территории под названием "Нагорный Карабах", и если кому-то хочется оживить покойника по имени "Нагорный Карабах", то пусть сделает это на своей территории, создаст на своей территории образование, республику, общество под названием "Нагорный Карабах", и мы признаем его. Но только не в Азербайджане! Этот вопрос решен", - сказал Алиев в своем обращении к народу по случаю дня памяти.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210516/fizuli-1731899163.html
https://ria.ru/20210714/konflikt-1741272922.html
армения
азербайджан
нагорно-карабахская республика
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в мире, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, армения, азербайджан, нагорно-карабахская республика, ильхам алиев, обострение конфликта в нагорном карабахе
10:09 27.09.2021
 
Карабахский конфликт остался в прошлом, заявил Алиев

Алиев: Баку сумел урегулировать карабахский конфликт, война осталась в прошлом

© Фото : Официальный сайт Президента Азербайджанской РеспубликиПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в субботу во дворце "Гюлистан" в Баку с группой руководителей и личного состава азербайджанской армии по случаю Дня вооруженных сил
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в субботу во дворце Гюлистан в Баку с группой руководителей и личного состава азербайджанской армии по случаю Дня вооруженных сил - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Фото : Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики
Читать ria.ru в
БАКУ, 27 сен – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку урегулировал карабахский конфликт военно-политическим путем, война осталась позади.
В понедельник исполняется год началу эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.
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Вместо дома — мины. Вернутся ли азербайджанцы в Карабах
"Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Мы урегулировали конфликт военно-политическим путем, война осталась позади, нагорно-карабахский конфликт тоже остался в истории. В Азербайджане нет административной территории под названием "Нагорный Карабах", и если кому-то хочется оживить покойника по имени "Нагорный Карабах", то пусть сделает это на своей территории, создаст на своей территории образование, республику, общество под названием "Нагорный Карабах", и мы признаем его. Но только не в Азербайджане! Этот вопрос решен", - сказал Алиев в своем обращении к народу по случаю дня памяти.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения города Шуша - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 17:50
Алиев предостерег от разговоров о неразрешенности карабахского конфликта
 
В миреУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном КарабахеАрменияАзербайджанНагорно-Карабахская РеспубликаИльхам АлиевОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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