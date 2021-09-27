https://ria.ru/20210927/gubernatory-1752053561.html

В КПРФ выступили против законопроекта о губернаторских сроках

В КПРФ выступили против законопроекта о губернаторских сроках - РИА Новости, 27.09.2021

В КПРФ выступили против законопроекта о губернаторских сроках

КПРФ выступает против снятия запрета для губернаторов избираться более двух сроков подряд, человеку нельзя работать на одном месте очень долго, заявил РИА... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T17:51

2021-09-27T17:51

2021-09-27T17:51

политика

госдума рф

кпрф

юрий синельщиков

россия

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. КПРФ выступает против снятия запрета для губернаторов избираться более двух сроков подряд, человеку нельзя работать на одном месте очень долго, заявил РИА Новости член фракции коммунистов в Госдуме Юрий Синельщиков, комментируя внесенный в понедельник в нижнюю палату законопроект о региональной власти.Проект закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" был внесен сенатором РФ Андреем Клишасом и главой думского комитета Павлом Крашенинниковым с целью исполнения обновленных положений Конституции РФ и развития положений о единой системе публичной власти. Законопроект, в частности, снимает для губернаторов запрет избираться более двух сроков подряд."Мы против того, чтобы губернаторы избирались более чем на два срока. У нас такая позиция раньше была, и я полагаю, что мы в составе этой фракции (в Госдуме нового созыва – ред.) тоже будем придерживаться, видимо, такой же позиции", - сказал Синельщиков.По его словам, данная позиция основывается, в том числе, на показаниях специалистов, психологов, которые "говорят, что, вообще-то, нельзя работать на одном месте очень долго", поскольку "человек деформируется". Максимально допустимые сроки, которые называются, это восемь лет, кто-то называет даже пять лет, добавил представитель КПРФ."Во-вторых, губернаторы, которые работали третий, четвертый срок, уже ничего нового не придумали, как мы знаем из нашей российской практики. Они шли по тем же самым рельсам, которые уже были давно проложены, и фантазии у них ни на что не хватало", - сказал депутат Госдумы.По мнению коммунистов, как президенту не стоит избираться более чем на два срока, так и главам регионов так же, ситуация здесь аналогичная.Также внесенный законопроект расширяет основания для досрочного прекращения полномочий губернаторов в связи с утратой доверия главы государства. Устанавливается, что президент вправе применять к главе субъекта РФ такие меры ответственности как предупреждение, выговор.По словам Синельщикова, в данном случае он не готов сразу дать однозначный ответ. "Влиять на губернатора, которого избрал народ, - здесь надо хорошенько всё взвесить, подумать", - добавил он.

https://ria.ru/20210927/sroki-1751984458.html

https://ria.ru/20210927/yarlyk-1752029147.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210927/srok-1752004004.html

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политика, госдума рф, кпрф, юрий синельщиков, россия