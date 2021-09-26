В Ереване проходит факельное шествие в память о погибших в Карабахе
В Ереване проходит факельное шествие в память о погибших военных в конфликте в Карабахе
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкФлажок в руках участника протестного митинга в Армении
© Sputnik / Арам Нерсесян
ЕРЕВАН, 26 сен – РИА Новости. Факельное шествие в память о погибших во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года проходит в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие, приуроченное к отмечаемой 27 сентября годовщине возобновления боевых действий, организовано сформированным вокруг экс-президента страны Роберта Кочаряна политическим блоком "Армения". Сам Кочарян также принимает участие в шествии, которое направляется от Площади Гарегин Нжде к военному кладбищу "Ераблур". К шествию присоединились также представители второй оппозиционной фракции "Честь имею".
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Утром в понедельник в Первопрестольном Святом Эчмиадзине и кафедральных храмах Армянской апостольской церкви пройдут поминальные службы по погибшим вовремя эскалации конфликта. Католикос всех армян отслужит в этот день панихиду в храме Святой Гаяне в Эчмиадзине.
В тот же день в 10.00 мск в Армении будет объявлена минута молчания в память о погибших.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе разместились российские миротворцы.