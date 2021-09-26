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В Ереване проходит факельное шествие в память о погибших в Карабахе
В Ереване проходит факельное шествие в память о погибших в Карабахе - РИА Новости, 26.09.2021
В Ереване проходит факельное шествие в память о погибших в Карабахе
Факельное шествие в память о погибших во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года проходит в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T18:59
2021-09-26T18:59
в мире
справки
армения
москва
нагорно-карабахская республика
роберт кочарян
армянская апостольская церковь
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ЕРЕВАН, 26 сен – РИА Новости. Факельное шествие в память о погибших во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года проходит в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие, приуроченное к отмечаемой 27 сентября годовщине возобновления боевых действий, организовано сформированным вокруг экс-президента страны Роберта Кочаряна политическим блоком "Армения". Сам Кочарян также принимает участие в шествии, которое направляется от Площади Гарегин Нжде к военному кладбищу "Ераблур". К шествию присоединились также представители второй оппозиционной фракции "Честь имею".Утром в понедельник в Первопрестольном Святом Эчмиадзине и кафедральных храмах Армянской апостольской церкви пройдут поминальные службы по погибшим вовремя эскалации конфликта. Католикос всех армян отслужит в этот день панихиду в храме Святой Гаяне в Эчмиадзине.В тот же день в 10.00 мск в Армении будет объявлена минута молчания в память о погибших.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210925/vstrecha-1751739062.html
https://ria.ru/20210924/mirotvortsy-1751552361.html
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нагорно-карабахская республика
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в мире, справки, армения, москва, нагорно-карабахская республика, роберт кочарян, армянская апостольская церковь
18:59 26.09.2021
 
В Ереване проходит факельное шествие в память о погибших в Карабахе

В Ереване проходит факельное шествие в память о погибших военных в конфликте в Карабахе

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкФлажок в руках участника протестного митинга в Армении
Флажок в руках участника протестного митинга в Армении - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© Sputnik / Арам Нерсесян
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ЕРЕВАН, 26 сен – РИА Новости. Факельное шествие в память о погибших во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года проходит в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие, приуроченное к отмечаемой 27 сентября годовщине возобновления боевых действий, организовано сформированным вокруг экс-президента страны Роберта Кочаряна политическим блоком "Армения". Сам Кочарян также принимает участие в шествии, которое направляется от Площади Гарегин Нжде к военному кладбищу "Ераблур". К шествию присоединились также представители второй оппозиционной фракции "Честь имею".
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Утром в понедельник в Первопрестольном Святом Эчмиадзине и кафедральных храмах Армянской апостольской церкви пройдут поминальные службы по погибшим вовремя эскалации конфликта. Католикос всех армян отслужит в этот день панихиду в храме Святой Гаяне в Эчмиадзине.
В тот же день в 10.00 мск в Армении будет объявлена минута молчания в память о погибших.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе разместились российские миротворцы.
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В миреСправкиАрменияМоскваНагорно-Карабахская РеспубликаРоберт КочарянАрмянская апостольская церковь
 
 
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