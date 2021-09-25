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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210925/putin-1751778917.html
Путин поприветствовал лидеров партий, прошедших в Госдуму
Путин поприветствовал лидеров партий, прошедших в Госдуму - РИА Новости, 25.09.2021
Путин поприветствовал лидеров партий, прошедших в Госдуму
Президент РФ Владимир Путин встретился с руководством политических партий, прошедших в Госдуму."Я в начале хочу вас всех поприветствовать на встрече, где... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T16:18
2021-09-25T16:50
выборы в государственную думу
политика
владимир путин
единая россия
кпрф
лдпр
партия "новые люди"
партия "справедливая россия - за правду"
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с руководством политических партий, прошедших в Госдуму."Я в начале хочу вас всех поприветствовать на встрече, где присутствует руководство политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму VIII созыва", - сказал Путин.С президентом встретились председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель "Новых людей" Алексей Нечаев, руководство "Единой России" с Дмитрием Медведевым и Сергеем Неверовым, руководство "Справедливой России - За правду" во главе с Сергеем Мироновым.
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политика, владимир путин, единая россия, кпрф, лдпр, партия "новые люди", партия "справедливая россия - за правду"
16:18 25.09.2021 (обновлено: 16:50 25.09.2021)
 
Путин поприветствовал лидеров партий, прошедших в Госдуму

Путин поприветствовал лидеров пяти партий, прошедших в Госдуму

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу в формате видеоконференции с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в формате видеоконференции с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с руководством политических партий, прошедших в Госдуму.

"Я в начале хочу вас всех поприветствовать на встрече, где присутствует руководство политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму VIII созыва", - сказал Путин.

С президентом встретились председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель "Новых людей" Алексей Нечаев, руководство "Единой России" с Дмитрием Медведевым и Сергеем Неверовым, руководство "Справедливой России - За правду" во главе с Сергеем Мироновым.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаВладимир ПутинЕдиная РоссияКПРФЛДПРПартия "Новые люди"Партия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
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