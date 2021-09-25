https://ria.ru/20210925/putin-1751778917.html

Путин поприветствовал лидеров партий, прошедших в Госдуму

Путин поприветствовал лидеров партий, прошедших в Госдуму - РИА Новости, 25.09.2021

Путин поприветствовал лидеров партий, прошедших в Госдуму

Президент РФ Владимир Путин встретился с руководством политических партий, прошедших в Госдуму."Я в начале хочу вас всех поприветствовать на встрече, где... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T16:18

2021-09-25T16:18

2021-09-25T16:50

выборы в государственную думу

политика

владимир путин

единая россия

кпрф

лдпр

партия "новые люди"

партия "справедливая россия - за правду"

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с руководством политических партий, прошедших в Госдуму."Я в начале хочу вас всех поприветствовать на встрече, где присутствует руководство политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму VIII созыва", - сказал Путин.С президентом встретились председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель "Новых людей" Алексей Нечаев, руководство "Единой России" с Дмитрием Медведевым и Сергеем Неверовым, руководство "Справедливой России - За правду" во главе с Сергеем Мироновым.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, единая россия, кпрф, лдпр, партия "новые люди", партия "справедливая россия - за правду"