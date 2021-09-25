https://ria.ru/20210925/idlib-1751668400.html

"Это будет бойня". Что началось в сирийском Идлибе

"Это будет бойня". Что началось в сирийском Идлибе - РИА Новости, 25.09.2021

"Это будет бойня". Что началось в сирийском Идлибе

Обстановка на северо-западе Сирии может серьезно обостриться уже в ближайшие дни. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в турецком правительстве,... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T08:00

2021-09-25T08:00

2021-09-25T08:06

безопасность

азербайджан

баку

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

фейсал микдад

сирийская арабская армия

россия

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Обстановка на северо-западе Сирии может серьезно обостриться уже в ближайшие дни. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в турецком правительстве, Анкара дополнительно перебрасывает сюда несколько тысяч бойцов и сотни единиц техники. Одновременно появилась информация о подготовке крупного наступления на Идлиб сирийской правительственной армии.Сорвать наступлениеПо мнению Bloomberg, президент Турции Реджеп Эрдоган направил войска в Сирию, чтобы иметь на руках козырь на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября. Ожидается, что переговоры будут в основном посвящены решению "идлибского вопроса". Американские журналисты отмечают: сторонам непросто прийти к компромиссу.У Москвы и Анкары диаметрально противоположные интересы в Идлибе. Россия хочет помочь Асаду зачистить провинцию от боевиков и вернуть ее под контроль. Анкару же, вероятно, нынешнее положение дел вполне устраивает. Эрдоган пытается сохранить военное присутствие и влияние в Сирии, но опасается волны беженцев, которая неизбежно захлестнет приграничные районы Турции с началом боевых действий. Это ударит по его рейтингу внутри страны. По мнению Bloomberg, главная цель переброски турецких войск в Идлиб — вынудить Дамаск отказаться от полномасштабного наступления.Об этой операции западные СМИ пишут не первый день. К границам проблемной мухафазы уже больше месяца перебрасывают крупные подразделения, регулярно наносят удары по объектам террористов. Серьезно активизировалась в последние недели и российская авиация, практически ежедневно атакующая цели в Идлибе. Так, в середине недели бомбы сбросили сразу на семь точек в населенном пункте Бенин. Возможно, именно по этой причине турки в середине сентября разместили в провинции зенитно-ракетные комплексы MIM-23.Однако ни Москва, ни Дамаск о подготовке к штурму пока не заявляли. При этом в Минобороны России сообщают, что засевшие в Идлибе боевики террористических организаций стали чаще нападать на позиции правительственных войск и мирное население. В частности, замначальника Российского координационного центра на авиабазе Хмеймим контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что только 22 сентября экстремисты совершили 26 вылазок.В Дамаске же настаивают на том, что переброска в Идлиб дополнительного турецкого контингента лишь убедит боевиков в их безнаказанности."Я считаю, что Турция должна немедленно вывести войска, — сказал РИА Новости министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад. — Международное сообщество, в свою очередь, должно поддержать наши усилия по освобождению территорий на севере страны. Главная причина эскалации в Идлибе — турецкая оккупация и та поддержка, которую оказывает Анкара террористическим группировкам"."Воронья слободка"Идлиб сейчас — самая проблемная провинция Сирии. Тут сошлись интересы сразу нескольких сторон. Мухафаза представляет собой "слоеный пирог" из турецких военных, экстремистских группировок, подконтрольных Анкаре, "вольных" банд террористов, воюющих против всех, и подразделений правительственной армии, которая при поддержке ВКС России пытается навести в стране порядок.Сирийские войска зимой-весной 2020-го предприняли крупное наступление, освободили более 35 населенных пунктов, 320 квадратных километров территории страны. Уже к концу января САА заняла город Мааррат-эн-Нууман на юго-востоке провинции, взяв под контроль важнейший участок автодороги Хама — Алеппо. А 5 февраля армия вошла в ключевой населенный пункт Серакиб на пересечении автомагистралей Алеппо — Хама и Алеппо — Латакия.Это вызвало резкое недовольство Анкары, ультимативно потребовавшей от Дамаска отвести войска на позиции, которые они занимали до наступления. Сирия на это не отреагировала, и Турция начала действовать. Ее военные совместно с протурецкими боевиками атаковали позиции САА по всему фронту. В ответ 27 февраля сирийская авиация нанесла удар по турецкому военному конвою — погибли 33 солдата и офицера. После инцидента Анкара приступила к операции "Весенний щит", бросив в бой дополнительные силы. Сирийцы отступили из нескольких населенных пунктов. В боевых действиях широко применялись ставшие именно тогда знаменитыми ударные беспилотники Bayraktar TB-2.Ситуация частично стабилизировалась 5 марта, после того как президенты России и Турции договорились в Москве о перемирии в зоне конфликта. Условились прекратить боевые действия, отвести войска и создать коридор безопасности вдоль шоссе М-4 Латакия — Алеппо. Также организовали в этой зоне совместное патрулирование.Кроме того, Турция пообещала бороться в провинции с экстремистами. Однако боевики продолжали, хоть и реже, атаковать цели, в том числе и в коридоре безопасности. Так, в июне прошлого года они подорвали фугас на пути совместного патруля на трассе М-4. Был поврежден российский бронетранспортер БТР-82А, чудом обошлось без жертв.Радикальные союзникиОсновной союзник Анкары в провинции — так называемая Сирийская национальная армия. Это довольно разношерстное формирование из множества группировок, большинство из которых Москва и Дамаск считают террористическими. К примеру, в СНА есть "Дивизия "Аль-Хамза"*. Ее боевики непрерывно воюют с 2013-го.Этой банде США и Турция всегда помогали финансово и материально, а ее главарь, офицер турецкой разведки MIT Сейф Абу Бакр, долгие годы был тайным агентом Анкары в ИГ*. Турция широко пользовалась услугами "Аль-Хамзы" и других экстремистов во время операции "Щит Евфрата" в августе 2016-го. Боевики "дивизии" одними из первых вошли в Джерабулус и Каркамыш на севере страны. Радикалы тогда проявили крайнюю жестокость по отношению к местному курдскому населению. В 2018-м "Аль-Хамза" участвовала в турецком вторжении в Африн в рамках операции "Оливковая ветвь", а в 2019-2020 годах поддерживала кураторов из Анкары при боях в Идлибе.Кроме того, доказано, что члены группировки воевали в Нагорном Карабахе осенью прошлого года на стороне Азербайджана. В Баку их доставили турецкие самолеты. Это подтвердил, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон, сообщивший, что Анкара перебросила в Азербайджан не менее 300 радикалов. Сотрудничество Турции с боевиками в Идлибе уже давно ни для кого не секрет. И если бы не Анкара, сирийцы, скорее всего, давно освободили бы провинцию.Чем закончится очередная эскалация на северо-западе Сирии, неясно, но очевидно, что переговоры в Сочи будут сложными. Эрдоган настроен на конфронтацию и уступать не намерен. Об этом, в частности, свидетельствует его недавнее неожиданно резкое высказывание на Генассамблее ООН о том, что Анкара никогда не признает Крым российским. Мягко говоря, не самое дипломатичное заявление перед встречей с Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20210911/turtsiya-1749643726.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210924/erdogan-1751638540.html

https://ria.ru/20210914/asad-1749942315.html

азербайджан

баку

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, азербайджан, баку, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, фейсал микдад, сирийская арабская армия, россия