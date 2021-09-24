https://ria.ru/20210924/zvezdy-1751439443.html

Сходили налево: у каких звезд есть внебрачные дети

Сходили налево: у каких звезд есть внебрачные дети - РИА Новости, 24.09.2021

Сходили налево: у каких звезд есть внебрачные дети

Игорь Крутой лишь недавно перестал скрывать взрослого внебрачного сына Якова. А Наташа Королева на днях сделала сенсационное признание — она подарила... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T07:00

2021-09-24T07:00

2021-09-24T07:00

шоубиз

дети

дмитрий певцов

наташа королева (наталия порывай)

валерий золотухин

арнольд шварценеггер

валерий меладзе

игорь крутой

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Игорь Крутой лишь недавно перестал скрывать взрослого внебрачного сына Якова. А Наташа Королева на днях сделала сенсационное признание — она подарила яйцеклетку, и сейчас в Америке растет очаровательная малышка, чья биологическая мама — звезда эстрады. У кого еще из знаменитостей родился ребенок вне брака — в материале РИА Новости. Игорь КрутойСлухи о том, что у Игоря Крутого есть внебрачный сын, появились несколько лет назад. Спровоцировала их дочь композитора Виктория. Она опубликовала снимок, на котором были изображены музыкант, его дети и еще один молодой человек. Когда журналистка Алена Жигалова поинтересовалась у Игоря Яковлевича, кто это, продюсер ушел от прямого ответа. Однако сейчас Крутой не скрывает, что у него действительно есть еще один сын. Мама Якова Ирина в 90-ые работала в магазине "Октябрьский", там она и познакомилась с пианистом. О том, как он узнал, что у него есть уже взрослый ребенок, Крутой рассказал в эфире передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым. По его словам, парень сам позвонил и предложил встретиться. Музыкант же настоял на ДНК-тесте. Сейчас отец и сын общаются, и Яков даже взял фамилию знаменитого родителя. Валерий Меладзе "Да, у меня есть сын. Об этом моя жена узнала от меня достаточно давно. И в том, что это мой сын, у меня нет ни малейших сомнений. В графе "отец" в свидетельстве о рождении у него стоит мое имя. И никакая генетическая экспертиза отцовства мне не нужна", — заявил Валерий Меладзе в интервью "АиФ" в 2009 году. В 2004 ребенка от него родила Альбина Джанабаева. Мальчика назвали Костей. Певец тогда был официально женат на другой — Ирине Меладзе, от которой у него три дочери. Развелись они только в 2014. В том же году у Альбины и Валерия появился еще один сын — Лука, а в 2021 — дочь Агата. Наташа Королева"Я осуществила мечту очень хорошего человека, моего друга. И сделала ему подарок в виде прекрасной девочки, дочки. Я подарила ему свою яйцеклетку", – удивила всех Наташа Королева в эфире программы "Секрет на миллион" на НТВ.О том, что совершила певица, не знали ни ее муж Сергей Глушко (Тарзан), ни их 19-летний сын Архип, ни мама певицы Людмила Порывай. Осуждать поступок звезды они не стали. Королева и так сильно переживала и долго не могла решиться рассказать им о рождении малышки. Арнольд ШварценеггерПлемянница бывшего президента США Джона Кеннеди, журналистка Мария Шрайвер вышла за "железного Арни" 26 апреля 1986. В браке родилось четверо детей. Но ничто не остановило культуриста от похода налево. Арнольд покинул пост губернатора Калифорнии в 2011 и вскоре признался, что у него есть еще один ребенок. Джозеф Баена появился на свет 2 октября 1997 года — на пять дней позже единокровного брата. Мама Джозефа Милдред была домработницей в семье "терминатора". И Арни потребовалось семь или восемь лет, чтобы понять, кто отец ее малыша."Внешне он стал похож на меня, тогда-то я и догадался", — откровенничал актер. Иван Краско и Марина Янц-КраскоСорок лет Иван Краско прожил в браке с учительницей русского языка Кирой Петровой. Они поженились в 1956, а в 1981 у актера родилась на стороне дочь Марина. Ее мама работала гримером в театре, так любвеобильный Краско и познакомился с ней. Роман их продлился около десяти лет. Сейчас дочь Ивана Ивановича живет в США и общается с отцом. Однако ей не понравилось, что тот не рассказал о ней в своей автобиографии. Конфликт с Мариной Иван Иванович уладил. "Маришенька очень меня любит. Я вижу, что она чуть ли не лучший мой ребенок", — расчувствовался Краско в программе "Пусть говорят" с Дмитрием Борисовым. Дмитрий Певцов"По молодости я его не признавал. Считал, что меня обманули, что он ко мне никакого отношения не имеет. И если человек захотел (родить, — Прим. Ред.), то пусть этот ребенок там где-то и существует", — признался Дмитрий Певцов в передаче "Судьба человека" с Дмитрием Корчевниковым. Отношение к сыну Даниилу его заставила поменять любимая женщина — Ольга Дроздова. Она настояла на том, чтобы он стал общаться с ребенком. "Это один из моих самых больших грехов — то, что я его не признавал", — сокрушался потом Певцов. Он подружился с Даниилом и даже снимался с ним в фильмах. Актер тяжело переживал его гибель. Молодой человек умер 3 сентября 2012 года. На встрече одноклассников Даниил вышел на балкон и оперся на перила, но они не выдержали его веса, и молодой человек упал с третьего этажа. На той вечеринке был и внук Аллы Пугачевой Никита. Он учился с ним в школе. Денис Клявер "Мы просто с Евой это не афишировали. Но спустя несколько лет после рождения дочери оформили все документально. Со стороны, наверное, все это выглядит довольно легкомысленно. И я себе не нахожу никаких оправданий", — объяснял свой поступок солит "Чая вдвоем" Денис Клявер в интервью "АиФ".Его роман с певицей Евой Польной был краткосрочным. Пара не регистрировала отношения в ЗАГСе. Эвелин родилась 6 июня 2005 года, и только в 2010 стало известно, что Клявер ее папа. Валерий ЗолотухинВалерий Золотухин был старше отца Ирины Линдт на девять лет. Но, как говорится, возраст любви не помеха, и в 2004 у них родился сын Иван. Правда, Золотухин тогда был женат на Тамаре Гусевой и разводится не собирался. "Я бы сама не позволила", — признавалась потом Ирина в передаче "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым. От сына Валерий Сергеевич не отказывался. 16-летний Ваня сейчас сильно похож на него и внешне, и по характеру. "Не любит, когда на него кричат. Абсолютно папина черта, чтобы дело закончилось миром, не было конфликта", — делится Линдт. Ване было восемь лет, когда Золотухина не стало. Молодой человек признается, что скучает по отцу и сейчас ему бы очень хотелось с ним поговорить. Андрей КончаловскийО том, что у него есть внебрачная дочь, Андрей Кончаловский узнал, когда девочке было 16 лет. Роман с мамой Даши, актрисой Ириной Бразговкой, у режиссера был бурным, но коротким. О дочке ему рассказал доброжелатель. "В моей семье была такая ситуация — мой муж узнал о ребенке, мама которого скрывала, что он родился. Но все в итоге разрешилось хорошо. Девочка наша. Папа ее любит, обожает. У них все хорошо", — Grazia цитирует Юлию Высоцкую, нынешнюю супругу кинематографиста.Стивен ТайлерРоль эльфийки Арвен Ундомиэль во "Властелине Колец" сделала Лив Тайлер известной во всем мире. Отцом ее героини был правитель Ривенделла Элронд. Сама же актриса долгое время не знала, кто ее настоящий папа. Ее мама Биби Бьюэлл уверяла, что родила малышку от музыканта Тодда Рандгрена. В 11 лет Лив впервые встретилась с фронтменом Aerosmith Стивеном Тайлером. Девочку поразило их внешнее сходство, и она в лоб спросила у матери, связывает ли их что-то. Модель во всем призналась. Стивен от дочери отказываться не стал. Им даже удалось поработать вместе. Лив снялась в клипе Aerosmith на песню Crazy, а группа ее отца записала саундтрек для ленты "Армагеддон", в котором играла актриса.

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https://ria.ru/20210918/koroleva-1750709956.html

https://ria.ru/20210923/krasko-1751294241.html

https://ria.ru/20210908/znamenitosti-1749153453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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