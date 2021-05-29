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Шоубиз
https://ria.ru/20210529/presnyakov-1734648524.html
Никита Пресняков рассказал, как сын Певцова умер у него на глазах
Никита Пресняков рассказал, как сын Певцова умер у него на глазах - РИА Новости, 29.05.2021
Никита Пресняков рассказал, как сын Певцова умер у него на глазах
Внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков признался, что старший сын Дмитрия Певцова Даниил умер у него на глазах. Об этом он рассказал на передаче "Судьба... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T07:50
2021-05-29T07:50
шоубиз
борис корчевников
алла пугачева
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков признался, что старший сын Дмитрия Певцова Даниил умер у него на глазах. Об этом он рассказал на передаче "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым. Молодой человек погиб на встрече одноклассников 3 сентября 2012 года. Там же был и Никита. Они учились вместе в школе.Даниил тогда вышел на балкон и оперся на перила, но они не выдержали его веса, и молодой человек упал с высоты третьего этажа.Никита Пресняков также рассказал в программе "Судьба человека" много интересных подробностей своей личной и семейной жизни.
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борис корчевников, алла пугачева, дмитрий певцов

Никита Пресняков рассказал, как сын Певцова умер у него на глазах

07:50 29.05.2021
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевец Никита Пресняков
Певец Никита Пресняков - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков признался, что старший сын Дмитрия Певцова Даниил умер у него на глазах. Об этом он рассказал на передаче "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.
Молодой человек погиб на встрече одноклассников 3 сентября 2012 года. Там же был и Никита. Они учились вместе в школе.
"Мы за одной партой сидели. Мы не были лучшими друзьями, но хорошими приятелями были. Он был очень веселый — прямо актер по жизни! Он постоянно искал где бы что-нибудь вытворить", — признался Никита Пресняков.
Даниил тогда вышел на балкон и оперся на перила, но они не выдержали его веса, и молодой человек упал с высоты третьего этажа.
Никита Пресняков также рассказал в программе "Судьба человека" много интересных подробностей своей личной и семейной жизни.
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