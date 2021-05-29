https://ria.ru/20210529/presnyakov-1734648524.html

Никита Пресняков рассказал, как сын Певцова умер у него на глазах

Никита Пресняков рассказал, как сын Певцова умер у него на глазах - РИА Новости, 29.05.2021

Никита Пресняков рассказал, как сын Певцова умер у него на глазах

Внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков признался, что старший сын Дмитрия Певцова Даниил умер у него на глазах. Об этом он рассказал на передаче "Судьба... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T07:50

2021-05-29T07:50

2021-05-29T07:50

шоубиз

борис корчевников

алла пугачева

дмитрий певцов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734648326_0:0:1372:771_1920x0_80_0_0_97b0e345a9205f28c7bdff5eb87ed3f4.jpg

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков признался, что старший сын Дмитрия Певцова Даниил умер у него на глазах. Об этом он рассказал на передаче "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым. Молодой человек погиб на встрече одноклассников 3 сентября 2012 года. Там же был и Никита. Они учились вместе в школе.Даниил тогда вышел на балкон и оперся на перила, но они не выдержали его веса, и молодой человек упал с высоты третьего этажа.Никита Пресняков также рассказал в программе "Судьба человека" много интересных подробностей своей личной и семейной жизни.

https://ria.ru/20210527/meladze-1734423450.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис корчевников, алла пугачева, дмитрий певцов