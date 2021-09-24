12:32 24.09.2021 (обновлено: 13:56 24.09.2021)
Финальная явка на выборах в Госдуму составила 51,72 процента
Глава ЦИК Памфилова: итоговая явка на выборах в Госдуму составила 51,72 процента
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЧлены Центральной избирательной комиссии РФ во время предварительного подведения итогов выборов депутатов Госдумы восьмого созыва
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Явка на выборах в Госдуму, которые прошли 17-19 сентября, составила 51,72 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"У нас в списки избирателей были включены 109 204 662 избирателя. В выборах приняли участие 56 484 685 избирателей, или 51,72 процента от числа избирателей, включенных в списки избирателей. То есть фактически почти 52-процентная явка", — сказала она.
Памфилова добавила, что за время голосования и до четверга не поступило ни одной жалобы избиркомов, которая требовала бы рассмотрения ЦИК.
По данным Центризбиркома после обработки ста процентов протоколов УИК, в Госдуме нового созыва "Единая Россия получит 324 мандата, КПРФ — 57, а замыкает тройку лидеров "Справедливая Россия — За правду", которая получит 27 мест в Госдуме.
По данным Центризбиркома после обработки ста процентов протоколов УИК, в Госдуме нового созыва "Единая Россия получит 324 мандата, КПРФ — 57, а замыкает тройку лидеров "Справедливая Россия — За правду", которая получит 27 мест в Госдуме.
Также пятипроцентный барьер преодолели ЛДПР — от нее проходят 21 депутат — и "Новые люди" (13). По одному депутату от Партии Роста, "Родины" и "Гражданской платформы", как и еще пять самовыдвиженцев, прошли в парламент по одномандатным округам.