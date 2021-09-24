https://ria.ru/20210924/yavka-1751602628.html

Финальная явка на выборах в Госдуму составила 51,72 процента

Финальная явка на выборах в Госдуму составила 51,72 процента - РИА Новости, 24.09.2021

Финальная явка на выборах в Госдуму составила 51,72 процента

Явка на выборах в Госдуму, которые прошли 17-19 сентября, составила 51,72 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T12:32

2021-09-24T12:32

2021-09-24T13:56

выборы в государственную думу

политика

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Явка на выборах в Госдуму, которые прошли 17-19 сентября, составила 51,72 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова."У нас в списки избирателей были включены 109 204 662 избирателя. В выборах приняли участие 56 484 685 избирателей, или 51,72 процента от числа избирателей, включенных в списки избирателей. То есть фактически почти 52-процентная явка", — сказала она.Памфилова добавила, что за время голосования и до четверга не поступило ни одной жалобы избиркомов, которая требовала бы рассмотрения ЦИК.По данным Центризбиркома после обработки ста процентов протоколов УИК, в Госдуме нового созыва "Единая Россия получит 324 мандата, КПРФ — 57, а замыкает тройку лидеров "Справедливая Россия — За правду", которая получит 27 мест в Госдуме. Также пятипроцентный барьер преодолели ЛДПР — от нее проходят 21 депутат — и "Новые люди" (13). По одному депутату от Партии Роста, "Родины" и "Гражданской платформы", как и еще пять самовыдвиженцев, прошли в парламент по одномандатным округам.

https://ria.ru/20210924/tsik-1751606564.html

https://ria.ru/20210924/golosovanie-1751585338.html

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политика, госдума рф