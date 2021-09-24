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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210924/vybory-1751546640.html
ЦИК подведет итоги выборов в Госдуму
ЦИК подведет итоги выборов в Госдуму - РИА Новости, 24.09.2021
ЦИК подведет итоги выборов в Госдуму
ЦИК России на заседании в пятницу подведет итоги выборов депутатов Государственной думы, председатель ЦИК Элла Памфилова пообещала уделить особое внимание... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T00:59
2021-09-24T05:34
выборы в государственную думу
политика
республика адыгея
дмитрий певцов
москва
сергей неверов
галина хованская
единая россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ЦИК России на заседании в пятницу подведет итоги выборов депутатов Государственной думы, председатель ЦИК Элла Памфилова пообещала уделить особое внимание вопросам применения дистанционного электронного голосования.Голосование на думских и других выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября."На заседании ЦИК России подведут итоги выборов депутатов Государственной думы восьмого созыва, которые состоялись 17, 18 и 19 сентября 2021 года", - сообщили ранее в пресс-службе ЦИК.Предварительная победа ЕРСогласно данным ЦИК после обработки 100% протоколов, по федеральному округу в Госдуму проходят пять партий: кроме победившей "Единой России", это КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР и "Новые люди".Кандидаты от "Единой России" сохранили первенство в 198 одномандатных округах на выборах в ГД, кандидаты от КПРФ - в девяти, от "Справедливой России – За правду" - в восьми.Победу в своих одномандатных округах одержали спикер Госдумы Vll созыва Вячеслав Володин (ЕР), глава фракции "Единой России" в Госдуме Vll созыва Сергей Неверов, олимпийская чемпионка Ирина Роднина (ЕР), биатлонист Антон Шипулин, глава московского отделения партии "Справедливая Россия- За Правду" Галина Хованская и другие.По данным ЦИК, у ЛДПР - два кандидата-лидера в одномандатных округах, у "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста - по одному кандидату-лидеру по итогам обработки 100% протоколов. От Партии Роста это Оксана Дмитриева, у "Гражданской платформы" - Рифат Шайхутдинов, от партии "Родина" - ее лидер Алексей Журавлев.По данным ЦИК, в Госдуму проходят пять самовыдвиженцев по одномандатным округам. Из них трое - в Москве: координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Певцов. По одномандатному округу в Республике Адыгея в ГД, по данным ЦИК, проходит Владислав Резник, по одномандатному округу в Крыму - Леонид Бабашов.Согласно предварительным данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.Дистанционные вопросыДистанционное электронное голосование, согласно решению Центризбиркома РФ, было организовано в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. В столице оно проходило на собственной платформе, а в остальных регионах - на федеральной.Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес дистанционного электронного голосования со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков Московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, рассказал в среду глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. Зампредседателя МГИК Дмитрий Реут уточнял, что аудит итогов дистанционного электронного голосования в Москве - это не пересчет результатов, поскольку при пересчете в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идет. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчет не возможен.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал аудит итогов онлайн-голосования на выборах в Москве демонстрацией абсолютной прозрачности и безупречности выборов.Председатель ЦИК Элла Памфилова пообещала во время подведения итогов голосования рассмотреть все возникшие вопросы к применению дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму.
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политика, республика адыгея, дмитрий певцов, москва, сергей неверов, галина хованская, единая россия, госдума рф, россия
00:59 24.09.2021 (обновлено: 05:34 24.09.2021)
 
ЦИК подведет итоги выборов в Госдуму

ЦИК в пятницу подведет итоги выборов в ГД и рассмотрит вопросы по онлайн-голосованию

© АГН "Москва" / Александр АвиловРабота информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ
Работа информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© АГН "Москва" / Александр Авилов
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ЦИК России на заседании в пятницу подведет итоги выборов депутатов Государственной думы, председатель ЦИК Элла Памфилова пообещала уделить особое внимание вопросам применения дистанционного электронного голосования.
Голосование на думских и других выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября.
"На заседании ЦИК России подведут итоги выборов депутатов Государственной думы восьмого созыва, которые состоялись 17, 18 и 19 сентября 2021 года", - сообщили ранее в пресс-службе ЦИК.
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Предварительная победа ЕР

Согласно данным ЦИК после обработки 100% протоколов, по федеральному округу в Госдуму проходят пять партий: кроме победившей "Единой России", это КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР и "Новые люди".
Кандидаты от "Единой России" сохранили первенство в 198 одномандатных округах на выборах в ГД, кандидаты от КПРФ - в девяти, от "Справедливой России – За правду" - в восьми.
Победу в своих одномандатных округах одержали спикер Госдумы Vll созыва Вячеслав Володин (ЕР), глава фракции "Единой России" в Госдуме Vll созыва Сергей Неверов, олимпийская чемпионка Ирина Роднина (ЕР), биатлонист Антон Шипулин, глава московского отделения партии "Справедливая Россия- За Правду" Галина Хованская и другие.
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По данным ЦИК, у ЛДПР - два кандидата-лидера в одномандатных округах, у "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста - по одному кандидату-лидеру по итогам обработки 100% протоколов. От Партии Роста это Оксана Дмитриева, у "Гражданской платформы" - Рифат Шайхутдинов, от партии "Родина" - ее лидер Алексей Журавлев.
По данным ЦИК, в Госдуму проходят пять самовыдвиженцев по одномандатным округам. Из них трое - в Москве: координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Певцов. По одномандатному округу в Республике Адыгея в ГД, по данным ЦИК, проходит Владислав Резник, по одномандатному округу в Крыму - Леонид Бабашов.
Согласно предварительным данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
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Дистанционные вопросы

Дистанционное электронное голосование, согласно решению Центризбиркома РФ, было организовано в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. В столице оно проходило на собственной платформе, а в остальных регионах - на федеральной.
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес дистанционного электронного голосования со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков Московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, рассказал в среду глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. Зампредседателя МГИК Дмитрий Реут уточнял, что аудит итогов дистанционного электронного голосования в Москве - это не пересчет результатов, поскольку при пересчете в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идет. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчет не возможен.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал аудит итогов онлайн-голосования на выборах в Москве демонстрацией абсолютной прозрачности и безупречности выборов.
Председатель ЦИК Элла Памфилова пообещала во время подведения итогов голосования рассмотреть все возникшие вопросы к применению дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму.
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