https://ria.ru/20210924/voyna-1751551086.html

Алиев заявил, что Баку давно разработал план войны в Нагорном Карабахе

Алиев заявил, что Баку давно разработал план войны в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 24.09.2021

Алиев заявил, что Баку давно разработал план войны в Нагорном Карабахе

Азербайджан имел план ведения боевых действий в Нагорном Карабахе задолго до начала обострения конфликта в 2020 году, заявил президент страны Ильхам Алиев. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T03:41

2021-09-24T03:41

2021-09-24T03:41

в мире

армения

азербайджан

нагорно-карабахская республика

ильхам алиев

ситуация в нагорном карабахе

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Азербайджан имел план ведения боевых действий в Нагорном Карабахе задолго до начала обострения конфликта в 2020 году, заявил президент страны Ильхам Алиев.При этом он отметил, что свой план на случай обострения конфликта был и у Армении.Название "Железный кулак" этот план получил, по словам президента, из-за того, что термин "железный кулак" Алиев использовал несколько раз во время своих обращений к азербайджанскому народу, когда сообщал об освобожденных городах и селах."Несколько раз я говорил, что наш железный кулак разобьет голову врага, если он по своей воле не уйдет со всех оккупированных территорий. Поскольку это позитивно воспринималось обществом, я и решил назвать операцию именно так – "Железный кулак". Но произошло это не сразу, а на определенном этапе боевых действий", - сказал глава государства.В конце сентября 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210717/armeniya-1741653680.html

https://ria.ru/20210721/karabakh-1742178632.html

армения

азербайджан

нагорно-карабахская республика

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в мире, армения, азербайджан, нагорно-карабахская республика, ильхам алиев