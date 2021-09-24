Алиев заявил, что Баку давно разработал план войны в Нагорном Карабахе
Алиев: Азербайджан давно разработал план войны в Нагорном Карабахе
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий азербайджанской армии у села Талыш
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Азербайджан имел план ведения боевых действий в Нагорном Карабахе задолго до начала обострения конфликта в 2020 году, заявил президент страны Ильхам Алиев.
"План по ведению боевых действий в стране, которая находилась в состоянии войны, хоть и замороженного конфликта, но – в состоянии войны, естественно, на все случаи жизни разрабатывался давно. Разумеется, с учетом новых реалий, с учетом новых возможностей Азербайджана, в том числе технологических, в данный план периодически вносились изменения", - сказал Алиев в интервью журналу "Национальная оборона", сентябрьский номер которого выходит в пятницу.
При этом он отметил, что свой план на случай обострения конфликта был и у Армении.
Название "Железный кулак" этот план получил, по словам президента, из-за того, что термин "железный кулак" Алиев использовал несколько раз во время своих обращений к азербайджанскому народу, когда сообщал об освобожденных городах и селах.
"Несколько раз я говорил, что наш железный кулак разобьет голову врага, если он по своей воле не уйдет со всех оккупированных территорий. Поскольку это позитивно воспринималось обществом, я и решил назвать операцию именно так – "Железный кулак". Но произошло это не сразу, а на определенном этапе боевых действий", - сказал глава государства.
В конце сентября 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.