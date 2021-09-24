https://ria.ru/20210924/putin-1751636810.html
Путин предложил Совбезу обсудить безопасность Союзного Государства
Путин предложил Совбезу обсудить безопасность Союзного Государства - РИА Новости, 24.09.2021
Путин предложил Совбезу обсудить безопасность Союзного Государства
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза предложил им обсудить вопросы безопасности союзного государства РФ и... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T14:34
2021-09-24T14:34
2021-09-24T14:49
союзное государство
безопасность
белоруссия
владимир путин
россия
николай патрушев
сергей иванов (политик)
сергей шойгу
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза предложил им обсудить вопросы безопасности союзного государства РФ и Белоруссии."Вы знаете, что у нас закончился достаточно серьёзный период переговорный с нашими белорусскими друзьями по поводу параметров дальнейшего строительства Союзного государства. Есть там и вопросы, касающиеся обеспечения безопасности наших стран в столь бурно меняющемся мире. Поэтому предлагаю сегодня обсудить именно эту тему", - сказал он.Оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности проходило в режиме видеоконференции. В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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безопасность, белоруссия, владимир путин, россия, николай патрушев, сергей иванов (политик), сергей шойгу, госдума рф, совет федерации рф
14:34 24.09.2021 (обновлено: 14:49 24.09.2021)
Путин предложил Совбезу обсудить безопасность Союзного Государства
На совещании с членами Совбеза Путин предложил обсудить безопасность Союзного Государства