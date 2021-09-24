Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210924/mirotvortsy-1751552361.html
Алиев оценил роль российских миротворцев в Карабахе
Алиев оценил роль российских миротворцев в Карабахе - РИА Новости, 24.09.2021
Алиев оценил роль российских миротворцев в Карабахе
Роль российских миротворцев в стабилизации ситуации в Карабахе очень важна, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T04:38
2021-09-24T04:38
ситуация в нагорном карабахе
в мире
армения
азербайджан
нагорно-карабахская республика
ильхам алиев
нагорный карабах
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589770952_0:19:3032:1725_1920x0_80_0_0_6522923810121c73129cf41992274646.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Роль российских миротворцев в стабилизации ситуации в Карабахе очень важна, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.Он также рассчитывает, что будет идти и процесс примирения между армянами и азербайджанцами. "Мы тоже соседи и никуда друг от друга не денемся. Поэтому надо эти реалии правильно воспринимать. И тут роль России, конечно, очень важна, и мы видим, что эта роль очень позитивная", - заявил Алиев.В конце сентября 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210802/karabakh-1743957211.html
армения
азербайджан
нагорно-карабахская республика
нагорный карабах
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589770952_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_718707893a5e7fccaf379be97cfb4093.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, армения, азербайджан, нагорно-карабахская республика, ильхам алиев, нагорный карабах, россия
04:38 24.09.2021
 
Алиев оценил роль российских миротворцев в Карабахе

Алиев: роль России и миротворцев в Карабахе очень важна

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредставитель российских миротворцев в селе Чартар
Представитель российских миротворцев в селе Чартар - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Роль российских миротворцев в стабилизации ситуации в Карабахе очень важна, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Сейчас у нас новый этап, я бы сказал, поскольку взаимодействие более тесное, контакты более активные, с учетом нахождения российских миротворцев в Карабахском регионе. Естественно, эта тема также постоянно на повестке дня, и должен отметить, что почти год прошел и совершенно все идет в штатном режиме, без эксцессов, наоборот, с полным взаимопониманием, взаимодействием. И мы высоко ценим деятельность российских миротворцев по стабилизации ситуации. Это важный фактор стабильности", - сказал Алиев в интервью журналу "Национальная оборона", сентябрьский номер которого выходит в пятницу.

Он также рассчитывает, что будет идти и процесс примирения между армянами и азербайджанцами. "Мы тоже соседи и никуда друг от друга не денемся. Поэтому надо эти реалии правильно воспринимать. И тут роль России, конечно, очень важна, и мы видим, что эта роль очень позитивная", - заявил Алиев.
В конце сентября 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Мужчина возле монастыря Амарас в селе Мачкалашен Мартунинского района в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 11:30Религия
Российские миротворцы обеспечили безопасность паломников в Карабахе
 
Ситуация в Нагорном КарабахеВ миреАрменияАзербайджанНагорно-Карабахская РеспубликаИльхам АлиевНагорный КарабахРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:41Михаил Дегтярев принял полномочия главы Хабаровского края
05:37Спасатели и СК возобновили обследование места крушения Ан-26
05:17Россияне рассказали, сколько им нужно спать для хорошего самочувствия
05:05Эксперт объяснил, почему ФРГ не изменит позицию по "Северному потоку — 2"
05:01Рубль второй месяц подряд остается в топ-20 самых популярных валют мира
04:57Археологи нашли в Крыму ювелирные украшения римской эпохи
04:57Эпидемиолог рассказал о росте заболеваемости COVID-19 в регионах
04:50Азербайджан сделал новые заявки на закупку оружия в России
04:48Мексика предложила регулировать право вето постоянных членов Совбеза ООН
04:43Алиев оценил роль Путина в урегулировании конфликта в Карабахе
04:39В США призвали сделать "разрушительной" любую помощь "Северному потоку — 2"
04:38Алиев оценил роль российских миротворцев в Карабахе
04:29Палата представителей США приняла бюджет c новыми санкциями против России
04:22Глава МИД Мексики раскритиковал ограничения по вакцинам из России
04:15Эксперт рассказал, как избежать штрафа за тюнинг машины
04:15Эксперт дала совет, как выгодно распорядиться старым смартфоном
04:14Ученый объяснил, какого цвета Солнце
03:45Пассажирка рейса Москва-Владивосток пыталась устроить драку с экипажем
03:43Спецпосланник США по Йемену назвал полезными контакты с Россией
03:41Алиев заявил, что Баку давно разработал план войны в Нагорном Карабахе
Лента новостейМолния