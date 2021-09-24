Алиев оценил роль российских миротворцев в Карабахе
Алиев: роль России и миротворцев в Карабахе очень важна
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредставитель российских миротворцев в селе Чартар
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Роль российских миротворцев в стабилизации ситуации в Карабахе очень важна, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Сейчас у нас новый этап, я бы сказал, поскольку взаимодействие более тесное, контакты более активные, с учетом нахождения российских миротворцев в Карабахском регионе. Естественно, эта тема также постоянно на повестке дня, и должен отметить, что почти год прошел и совершенно все идет в штатном режиме, без эксцессов, наоборот, с полным взаимопониманием, взаимодействием. И мы высоко ценим деятельность российских миротворцев по стабилизации ситуации. Это важный фактор стабильности", - сказал Алиев в интервью журналу "Национальная оборона", сентябрьский номер которого выходит в пятницу.
Он также рассчитывает, что будет идти и процесс примирения между армянами и азербайджанцами. "Мы тоже соседи и никуда друг от друга не денемся. Поэтому надо эти реалии правильно воспринимать. И тут роль России, конечно, очень важна, и мы видим, что эта роль очень позитивная", - заявил Алиев.
В конце сентября 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.