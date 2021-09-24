https://ria.ru/20210924/mirotvortsy-1751552361.html

Алиев оценил роль российских миротворцев в Карабахе

Алиев оценил роль российских миротворцев в Карабахе - РИА Новости, 24.09.2021

Алиев оценил роль российских миротворцев в Карабахе

Роль российских миротворцев в стабилизации ситуации в Карабахе очень важна, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T04:38

2021-09-24T04:38

2021-09-24T04:38

ситуация в нагорном карабахе

в мире

армения

азербайджан

нагорно-карабахская республика

ильхам алиев

нагорный карабах

россия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Роль российских миротворцев в стабилизации ситуации в Карабахе очень важна, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.Он также рассчитывает, что будет идти и процесс примирения между армянами и азербайджанцами. "Мы тоже соседи и никуда друг от друга не денемся. Поэтому надо эти реалии правильно воспринимать. И тут роль России, конечно, очень важна, и мы видим, что эта роль очень позитивная", - заявил Алиев.В конце сентября 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210802/karabakh-1743957211.html

армения

азербайджан

нагорно-карабахская республика

нагорный карабах

россия

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в мире, армения, азербайджан, нагорно-карабахская республика, ильхам алиев, нагорный карабах, россия