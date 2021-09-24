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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210924/krutoy-1751679601.html
Игорь Крутой рассказал о реакции семьи на новость о внебрачном сыне
Игорь Крутой рассказал о реакции семьи на новость о внебрачном сыне - РИА Новости, 24.09.2021
Игорь Крутой рассказал о реакции семьи на новость о внебрачном сыне
Игорь Крутой в эфире программы "Судьба человека" рассказал о реакции своей семьи на новость о внебрачном сыне Якове. Композитор узнал о его существовании три... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T17:49
2021-09-24T17:49
шоубиз
семья
дети
игорь крутой
знаменитости
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Игорь Крутой в эфире программы "Судьба человека" рассказал о реакции своей семьи на новость о внебрачном сыне Якове. Композитор узнал о его существовании три года назад.Дочь композитора Александра также положительно восприняла новость о неожиданно появившемся брате, сразу нашла Якова в социальных сетях и предложила встретиться.Крутой не сразу поверил в родство, отметив, что полстраны хочет быть его сыновьями. Во время первого разговора с молодым человеком он предложил сдать ДНК-тест и только после его результатов признал отцовство.Якову 30 лет, он боксер. Его мать умерла после болезни. Молодой человек сам позвонил знаменитому отцу и попросил о встрече.
https://ria.ru/20210924/zvezdy-1751439443.html
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семья, дети, игорь крутой, знаменитости
17:49 24.09.2021
 
Игорь Крутой рассказал о реакции семьи на новость о внебрачном сыне

Семья Игоря Крутого тепло приняла внебрачного сына композитора Якова

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкКомпозитор Игорь Крутой на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна 2016" в Сочи
Композитор Игорь Крутой на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна 2016 в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Игорь Крутой в эфире программы "Судьба человека" рассказал о реакции своей семьи на новость о внебрачном сыне Якове. Композитор узнал о его существовании три года назад.

"Мама моя от него умирает – она ему там пирожки готовила по утрам, когда он в институте еще учился", – признался Крутой.

Дочь композитора Александра также положительно восприняла новость о неожиданно появившемся брате, сразу нашла Якова в социальных сетях и предложила встретиться.
Крутой не сразу поверил в родство, отметив, что полстраны хочет быть его сыновьями. Во время первого разговора с молодым человеком он предложил сдать ДНК-тест и только после его результатов признал отцовство.

"В моей жизни появился человек, который мой сын, ответственность за которого я несу и буду нести. Это моя кровь, родной мне человек", – заявил Игорь.

Якову 30 лет, он боксер. Его мать умерла после болезни. Молодой человек сам позвонил знаменитому отцу и попросил о встрече.
Игорь Крутой, Арнольд Шварценеггер и Наташа Королева - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 07:00Шоубиз
Сходили налево: у каких звезд есть внебрачные дети
 
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