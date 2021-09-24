Игорь Крутой рассказал о реакции семьи на новость о внебрачном сыне
Семья Игоря Крутого тепло приняла внебрачного сына композитора Якова
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкКомпозитор Игорь Крутой на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна 2016" в Сочи
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Игорь Крутой в эфире программы "Судьба человека" рассказал о реакции своей семьи на новость о внебрачном сыне Якове. Композитор узнал о его существовании три года назад.
"Мама моя от него умирает – она ему там пирожки готовила по утрам, когда он в институте еще учился", – признался Крутой.
Дочь композитора Александра также положительно восприняла новость о неожиданно появившемся брате, сразу нашла Якова в социальных сетях и предложила встретиться.
Крутой не сразу поверил в родство, отметив, что полстраны хочет быть его сыновьями. Во время первого разговора с молодым человеком он предложил сдать ДНК-тест и только после его результатов признал отцовство.
"В моей жизни появился человек, который мой сын, ответственность за которого я несу и буду нести. Это моя кровь, родной мне человек", – заявил Игорь.
Якову 30 лет, он боксер. Его мать умерла после болезни. Молодой человек сам позвонил знаменитому отцу и попросил о встрече.