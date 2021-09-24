https://ria.ru/20210924/krutoy-1751679601.html

Игорь Крутой рассказал о реакции семьи на новость о внебрачном сыне

Игорь Крутой рассказал о реакции семьи на новость о внебрачном сыне - РИА Новости, 24.09.2021

Игорь Крутой рассказал о реакции семьи на новость о внебрачном сыне

Игорь Крутой в эфире программы "Судьба человека" рассказал о реакции своей семьи на новость о внебрачном сыне Якове. Композитор узнал о его существовании три... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T17:49

2021-09-24T17:49

2021-09-24T17:49

шоубиз

семья

дети

игорь крутой

знаменитости

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Игорь Крутой в эфире программы "Судьба человека" рассказал о реакции своей семьи на новость о внебрачном сыне Якове. Композитор узнал о его существовании три года назад.Дочь композитора Александра также положительно восприняла новость о неожиданно появившемся брате, сразу нашла Якова в социальных сетях и предложила встретиться.Крутой не сразу поверил в родство, отметив, что полстраны хочет быть его сыновьями. Во время первого разговора с молодым человеком он предложил сдать ДНК-тест и только после его результатов признал отцовство.Якову 30 лет, он боксер. Его мать умерла после болезни. Молодой человек сам позвонил знаменитому отцу и попросил о встрече.

https://ria.ru/20210924/zvezdy-1751439443.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

семья, дети, игорь крутой, знаменитости