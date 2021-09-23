"Сдадим ДНК-тест": Игорь Крутой впервые высказался о внебрачном сыне
Игорь Крутой рассказал о внебрачном сыне и назвал тест ДНК условием встречи с ним
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКомпозитор Игорь Крутой на вечере памяти актера Николая Караченцова в театре "Ленком"
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Композитор Игорь Крутой впервые высказался о внебрачном сыне в эфире программы "Судьба человека". Яков сам связался с отцом и попросил о встрече.
"Я ему говорю, давайте сдадим ДНК-тест, а потом по итогам этого анализа решим, встретимся мы или нет", – рассказал Крутой.
Яков, которому сейчас около 30 лет, появился на свет в результате непродолжительного романа композитора. До недавнего времени он не знал о родстве с Игорем, его воспитывал отчим.
Крутой уже размещал кадры с сыном в своем Instagram, однако не делал никаких официальных признаний. Например, Яков принял участие в видеопоздравлении маэстро с днем рождения.
"Бать, привет! Поздравляю тебя с днем рождения и желаю тебе всего-всего самого лучшего. Хочу, чтобы у тебя все было хорошо", – сказал на видео Яков.
Ранее стало известно, что Игорь Крутой примет участие в юбилейном сезоне проекта "Ты супер!".
21 сентября, 19:22Джонсон впервые подтвердил, что у него шестеро детей