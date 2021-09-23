https://ria.ru/20210923/krutoy-1751433007.html

"Сдадим ДНК-тест": Игорь Крутой впервые высказался о внебрачном сыне

"Сдадим ДНК-тест": Игорь Крутой впервые высказался о внебрачном сыне - РИА Новости, 23.09.2021

"Сдадим ДНК-тест": Игорь Крутой впервые высказался о внебрачном сыне

Композитор Игорь Крутой впервые высказался о внебрачном сыне в эфире программы "Судьба человека". Яков сам связался с отцом и попросил о встрече. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T14:23

2021-09-23T14:23

2021-09-23T14:23

шоубиз

дети

игорь крутой

знаменитости

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Композитор Игорь Крутой впервые высказался о внебрачном сыне в эфире программы "Судьба человека". Яков сам связался с отцом и попросил о встрече.Яков, которому сейчас около 30 лет, появился на свет в результате непродолжительного романа композитора. До недавнего времени он не знал о родстве с Игорем, его воспитывал отчим.Крутой уже размещал кадры с сыном в своем Instagram, однако не делал никаких официальных признаний. Например, Яков принял участие в видеопоздравлении маэстро с днем рождения.Ранее стало известно, что Игорь Крутой примет участие в юбилейном сезоне проекта "Ты супер!".

https://ria.ru/20210921/dzhonson-1751202028.html

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2021

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дети, игорь крутой, знаменитости