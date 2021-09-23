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Шоубиз
https://ria.ru/20210923/krutoy-1751433007.html
"Сдадим ДНК-тест": Игорь Крутой впервые высказался о внебрачном сыне
"Сдадим ДНК-тест": Игорь Крутой впервые высказался о внебрачном сыне - РИА Новости, 23.09.2021
"Сдадим ДНК-тест": Игорь Крутой впервые высказался о внебрачном сыне
Композитор Игорь Крутой впервые высказался о внебрачном сыне в эфире программы "Судьба человека". Яков сам связался с отцом и попросил о встрече. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T14:23
2021-09-23T14:23
шоубиз
дети
игорь крутой
знаменитости
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Композитор Игорь Крутой впервые высказался о внебрачном сыне в эфире программы "Судьба человека". Яков сам связался с отцом и попросил о встрече.Яков, которому сейчас около 30 лет, появился на свет в результате непродолжительного романа композитора. До недавнего времени он не знал о родстве с Игорем, его воспитывал отчим.Крутой уже размещал кадры с сыном в своем Instagram, однако не делал никаких официальных признаний. Например, Яков принял участие в видеопоздравлении маэстро с днем рождения.Ранее стало известно, что Игорь Крутой примет участие в юбилейном сезоне проекта "Ты супер!".
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дети, игорь крутой, знаменитости
14:23 23.09.2021
 
"Сдадим ДНК-тест": Игорь Крутой впервые высказался о внебрачном сыне

Игорь Крутой рассказал о внебрачном сыне и назвал тест ДНК условием встречи с ним

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКомпозитор Игорь Крутой на вечере памяти актера Николая Караченцова в театре "Ленком"
Композитор Игорь Крутой на вечере памяти актера Николая Караченцова в театре Ленком - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Композитор Игорь Крутой впервые высказался о внебрачном сыне в эфире программы "Судьба человека". Яков сам связался с отцом и попросил о встрече.

"Я ему говорю, давайте сдадим ДНК-тест, а потом по итогам этого анализа решим, встретимся мы или нет", – рассказал Крутой.

Яков, которому сейчас около 30 лет, появился на свет в результате непродолжительного романа композитора. До недавнего времени он не знал о родстве с Игорем, его воспитывал отчим.
Крутой уже размещал кадры с сыном в своем Instagram, однако не делал никаких официальных признаний. Например, Яков принял участие в видеопоздравлении маэстро с днем рождения.

"Бать, привет! Поздравляю тебя с днем рождения и желаю тебе всего-всего самого лучшего. Хочу, чтобы у тебя все было хорошо", – сказал на видео Яков.

Ранее стало известно, что Игорь Крутой примет участие в юбилейном сезоне проекта "Ты супер!".
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