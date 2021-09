https://ria.ru/20210924/knigi-1751497887.html

Тарантино, Акунин, Роулинг и Несбё: главные книги этой осени

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Ольга Распопова. С пятницы по воскресенье проходит 34-я Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ): около 200 издательств со всей страны, более 300 презентаций. Новинок осенью — особенно переводных — правда очень много, и запутаться легко. Но ориентиры есть: о том, что читать холодными днями и вечерами, книжные знатоки рассказали РИА Новости."Однажды в Голливуде", Квентин ТарантиноДебют Квентина Тарантино в литературе. "Это не новеллизация, не сценарий, а полноценный роман, где знакомые герои раскрываются с новой стороны. Король киносценариев и повелитель диалогов предстал в новом амплуа — талантливого писателя, управляющего эмоциями читателей только с помощью слов", — объясняет Егор Апполонов, создатель проекта о литературе "Хемингуэй позвонит". Расширяя сюжетное пространство фильма, книга повествует о некогда популярном актере Рике Далтоне и его дублере Клиффе. В США роман вышел в конце июня и моментально стал бестселлером по версии New York Times, а еще книгой № 1 на Amazon."Русский в Англии. Самоучитель по беллетристике", Борис АкунинСоздатель Эраста Фандорина рассказывает о том, как работать с текстом и научиться сторителлингу. "Это уникальный мастер-класс творческого письма в десяти уроках и одновременно сборник увлекательных новелл и историко-литературных эссе. Скоро появится аудиоверсия, озвученная автором и известными актерами", — говорит Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний "ЛитРес"."Сороки-убийцы", Энтони Горовиц"Отличный канонический английский детектив формата whodunit ("Кто убийца". — Прим. ред.) для всех, кто соскучился по классике и устал от расчлененки", — считает Екатерина Баева, автор канала "Мистер Дарси и бал". Точнее, по ее словам, это даже два детектива: главная героиня, литературный редактор, вычитывает новую книгу и понимает, что в ней не хватает глав, при этом автор весьма некстати выбросился из окна. Приходится делать всю его работу самой! А читатели и рады: ведь два обаятельных текста под одной обложкой лучше, чем один."Голландский дом", Энн ПэтчеттЭту книгу ждали еще летом. История брата и сестры, которые росли в роскошном особняке в Пенсильвании, но лишились дома из-за злой мачехи. "Совершенно волшебный мифологический роман, похожий на современную сказку, где автор берет недосягаемую для себя высоту, — говорит критик и литературный обозреватель Наталья Ломыкина. — С первых строк становишься пленником этой книги и этого дома". Переводчик романа Сергей Кумыш соглашается: "В "Голландском доме" присутствует трансформирующая сила искусства"."Ревность" и другие истории", Ю Несбё"Обожаю сборники — короткая проза позволяет прожить маленькую жизнь или смерть здесь и сейчас. И идти дальше. Так что осень — время рассказов", — рассуждает Наталья Ломыкина. Что ж, тогда это как раз про книжку с подборкой атмосферных детективных историй от Несбё — признанного мастера остросюжетных триллеров. Отлично сочетается с теплым пледом и чашкой горячего чая или кофе."Исландия", Александр Иличевский"Исландия — не только страна, но и особенный район Иерусалима, полноправный герой романа, посвященного забвению как источнику воображения и новой жизни", — объясняет Егор Апполонов. Иличевский — лауреат премий "Русский Букер" и "Большая книга" — знакомит читателя с героем-космополитом. Протагонист, приехавший в Израиль, жил в Москве, Баку и Берлине. По словам Апполонова, эта многослойная история цепляет с первых строк и поднимает актуальный вопрос: может ли человек остаться собой, сдав сознание в аренду Всемирной ассоциации вычислительных мощностей?"Маковое море", Амитав Гош"Гош у нас практически неизвестен, тогда как в индийской литературе это автор едва ли не самый авторитетный. Давно не читал ничего столь основательно-гигантского и в то же время дико увлекательного", — признается Игорь Алюков, главный редактор издательства "Фантом Пресс". По его словам, это сплав исторического, приключенческого и психологического романов. Жизни нескольких героев связаны с выращиванием мака и производством наркотика в областях Ганга. "Персонажи очень разномастные: разоренный и низложенный раджа, образованная юная сиротка, дочь французского ботаника, крестьянка из "маковой деревни", неприкасаемый кожемяка, апологет нового божества". Продолжение, действие которого переместится уже в Китай, выйдет в октябре."Страх и надежда. Как Черчилль спас Британию от катастрофы", Эрик Ларсон"Эта книга — пример того, как надо рассказывать про войну современному поколению. Тут не только про ужасы бомбежек и еженедельное ожидание высадки немецких солдат, но и про обычную жизнь с учебой, свадьбами и рождениями детей, которая все это время не прекращалась", — объясняет главный редактор издательской группы "Альпина Паблишер" Сергей Турко. Героями стали Черчилль и его семья, но только для того, чтобы показать: и высшее руководство страны не отсиживалось в бункерах. Бестселлер по версии New York Times."Совдетство", Юрий ПоляковКнига для тех, кто ностальгирует по тому, что было в Советском Союзе. Место действия — августовская Москва 1968 года. Главный герой — шестиклассник Юра по кличке Пцыроха. Вместе с читателем мальчик заглянет в окно к загадочной однокласснице Шуре, постоит у пустой школы, пообедает в заводской столовой, окажется в людном "Детском мире", столкнется с хулиганом в опасных закоулках страшной Чешихи. "Не знаю, у кого как, но лично у меня, выросшего в общежитии Маргаринового завода, от советского детства и отрочества впечатления остались только добрые и светлые", — говорит Поляков."Выйди из шкафа", Ольга Птицева"Это роман-провокация, жестокая драма и вызов, бесконечная борьба с самим собой и обществом, которое знает лишь два пути: принять или сломить. Подросткам и родителям читать обязательно", — уверена Олеся Скопинская, автор телеграм-канала "Книжный Лис". У Михаила Тетерина было сложное детство: мама то наряжала его в платья, то хотела сделать из него настоящего мужчину. Чтобы пережить этот опыт, он пишет роман: так и появляется звездный писатель Михаэль Шифман."Мы начинаем в конце", Крис УитакерОстросюжетный роман, вошел в топ-20 лучших книг Amazon 2021, бестселлер New York Times. Тридцать лет назад Винсент Кинг стал убийцей. Отсидев срок, он возвращается в свой городок на побережье Калифорнии, где далеко не все рады видеть его снова. Например, Стар Рэдли — бывшая девушка Винсента и родная сестра той, кого он убил."Задача трех тел", Лю Цысинь"По книге самого популярного китайского автора научной фантастики Лю Цысиня "Задача трех тел" собирается снять сериал Netflix — причем объединив усилия c создателями "Игры престолов", — говорит Валерий Шабашов, автор телеграм-канала Books & Reviews. Ну а пока в импринте Fanzon перевыпустили трилогию Цысиня "Воспоминания о прошлом Земли". Первая ее часть, "Задача трех тел", рассказывает и о Китае, и о проблемах современного общества, ну и, конечно же, о возможности контакта с внеземной цивилизацией. "Домовая любовь", Евгения НекрасоваНовый сборник рассказов от автора "Калечины-Малечины" и "Сестромамы". "Некрасова известна изобретательным отношением к современному русскому языку, и здесь оно продолжается — люди и места их обитания оказываются в странном состоянии симбиоза, слишком знакомого нам по времени самоизоляции. Чудесное сплетается с реальным, так что одно трудно отделить от другого", — считает Сергей Лебеденко, писатель, журналист и автор телеграм-блога "Книгижарь"."Абстрактное искусство", Стефани Стрейн Хорошая арт-книга: популярный иллюстрированный обзор абстрактного искусства с конца XIX века до наших дней. Исследование творчества 74 абстракционистов — от Хильмы аф Клинт до Марка Ротко и от Василия Кандинского до Раны Бегум."Мир после нас", Майя Гёпель"Это не панический манифест в стиле "человечество губит планету", а серьезное и при этом увлекательное исследование того, почему мы порой так неразумно поступаем с окружающим миром", — уверена Ольга Равданис, заместитель главного редактора издательства "Альпина Паблишер". Автор книги — экономист с мировым именем, так что выводы подкреплены фактами, причем без морализаторства. "Музей современной любви", Хизер РоузРоман австралийки посвящен сербской художнице Марине Абрамович и всем людям искусства. "Он основан на личном опыте писательницы — Роуз несколько месяцев ходила в ММоМА на известный перформанс "В присутствии художника" и наблюдала там за людьми, пыталась угадать их судьбы", — говорит Екатерина Писарева. По ее мнению, в книге много мыслей на тему сострадания, любви и способности искусства менять жизни тех, кто к нему прикасается. "Но в романе бьется живое авторское сердце — герои Роуз смотрят на мир ее глазами"."Рождественский поросенок", Дж. К. Роулинг"Одна из лучших рассказчиц на свете, подарившая нам Гарри Поттера, сочинила согревающую сердце и захватывающую дух историю о любви ребенка к самой дорогой для него вещи — плюшевому другу", — считает Оксана Фесенко, главный редактор издательства "Махаон". Книжка с иллюстрациями замечательного художника Джима Филда наверняка станет любимым семейным чтением. Иначе у Роулинг и не бывает.

