02:51 24.09.2021 (обновлено: 03:18 24.09.2021)
Алиев заявил о завершении карабахского конфликта
Алиев: Азербайджан военно-политическим путем урегулировал конфликт в Карабахе
БАКУ, 24 сен — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на ежегодных общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что карабахский конфликт остался в прошлом и на территории страны нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах.
"Азербайджан военно-политическим путем урегулировал 30-летний конфликт, восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость. Нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом. В Азербайджане больше нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Указом президента от 7 июля 2021 года мы создали Карабахскую и Восточно-Зангезурскую экономические зоны", — сказал Алиев.
Он также призвал государства — члены Организации объединенных наций и Секретариат ООН при ссылке на территории Азербайджана "не допускать использования не существующих с правовой точки зрения, предвзятых в политическом отношении названий, носящих манипуляционный характер".
По словам президента республики, он не видит от Еревана позитивной реакции на предложение по подписанию мирного договора.
"Конфликт завершился, поэтому Азербайджан уже заявил о готовности начать переговоры по мирному соглашению с Арменией на основе принципа делимитации и демаркации границ, взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга. Такое соглашение может превратить наш регион в регион мира и сотрудничества. Однако мы все еще не видим позитивной реакции от Армении на наше предложение", — заключил Алиев.
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В конце сентября 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения.
Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.
Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Помимо этого, в регионе разместились российские миротворцы.