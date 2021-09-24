https://ria.ru/20210924/karabakh-1751549770.html

Алиев заявил о завершении карабахского конфликта

Алиев заявил о завершении карабахского конфликта - РИА Новости, 24.09.2021

Алиев заявил о завершении карабахского конфликта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на ежегодных общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что карабахский конфликт остался в... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T02:51

2021-09-24T02:51

2021-09-24T03:18

ситуация в нагорном карабахе

в мире

армения

азербайджан

нагорно-карабахская республика

ильхам алиев

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БАКУ, 24 сен — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на ежегодных общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что карабахский конфликт остался в прошлом и на территории страны нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах.Он также призвал государства — члены Организации объединенных наций и Секретариат ООН при ссылке на территории Азербайджана "не допускать использования не существующих с правовой точки зрения, предвзятых в политическом отношении названий, носящих манипуляционный характер".По словам президента республики, он не видит от Еревана позитивной реакции на предложение по подписанию мирного договора."Конфликт завершился, поэтому Азербайджан уже заявил о готовности начать переговоры по мирному соглашению с Арменией на основе принципа делимитации и демаркации границ, взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга. Такое соглашение может превратить наш регион в регион мира и сотрудничества. Однако мы все еще не видим позитивной реакции от Армении на наше предложение", — заключил Алиев.В конце сентября 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения.Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Помимо этого, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210831/mid-1748026189.html

https://ria.ru/20210831/armeniya-1748025304.html

армения

азербайджан

нагорно-карабахская республика

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в мире, армения, азербайджан, нагорно-карабахская республика, ильхам алиев