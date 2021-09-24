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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210924/karabakh-1751549770.html
Алиев заявил о завершении карабахского конфликта
Алиев заявил о завершении карабахского конфликта - РИА Новости, 24.09.2021
Алиев заявил о завершении карабахского конфликта
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на ежегодных общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что карабахский конфликт остался в... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T02:51
2021-09-24T03:18
ситуация в нагорном карабахе
в мире
армения
азербайджан
нагорно-карабахская республика
ильхам алиев
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БАКУ, 24 сен — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на ежегодных общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что карабахский конфликт остался в прошлом и на территории страны нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах.Он также призвал государства — члены Организации объединенных наций и Секретариат ООН при ссылке на территории Азербайджана "не допускать использования не существующих с правовой точки зрения, предвзятых в политическом отношении названий, носящих манипуляционный характер".По словам президента республики, он не видит от Еревана позитивной реакции на предложение по подписанию мирного договора."Конфликт завершился, поэтому Азербайджан уже заявил о готовности начать переговоры по мирному соглашению с Арменией на основе принципа делимитации и демаркации границ, взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга. Такое соглашение может превратить наш регион в регион мира и сотрудничества. Однако мы все еще не видим позитивной реакции от Армении на наше предложение", — заключил Алиев.В конце сентября 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения.Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Помимо этого, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210831/mid-1748026189.html
https://ria.ru/20210831/armeniya-1748025304.html
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в мире, армения, азербайджан, нагорно-карабахская республика, ильхам алиев
02:51 24.09.2021 (обновлено: 03:18 24.09.2021)
 
Алиев заявил о завершении карабахского конфликта

Алиев: Азербайджан военно-политическим путем урегулировал конфликт в Карабахе

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БАКУ, 24 сен — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на ежегодных общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что карабахский конфликт остался в прошлом и на территории страны нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах.

"Азербайджан военно-политическим путем урегулировал 30-летний конфликт, восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость. Нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом. В Азербайджане больше нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Указом президента от 7 июля 2021 года мы создали Карабахскую и Восточно-Зангезурскую экономические зоны", — сказал Алиев.

Он также призвал государства — члены Организации объединенных наций и Секретариат ООН при ссылке на территории Азербайджана "не допускать использования не существующих с правовой точки зрения, предвзятых в политическом отношении названий, носящих манипуляционный характер".
По словам президента республики, он не видит от Еревана позитивной реакции на предложение по подписанию мирного договора.
"Конфликт завершился, поэтому Азербайджан уже заявил о готовности начать переговоры по мирному соглашению с Арменией на основе принципа делимитации и демаркации границ, взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга. Такое соглашение может превратить наш регион в регион мира и сотрудничества. Однако мы все еще не видим позитивной реакции от Армении на наше предложение", — заключил Алиев.
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Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.
Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Помимо этого, в регионе разместились российские миротворцы.
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Ситуация в Нагорном КарабахеВ миреАрменияАзербайджанНагорно-Карабахская РеспубликаИльхам Алиев
 
 
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