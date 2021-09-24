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Выборы в Государственную думу
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Московское отделение КПРФ подаст иски на итоги электронного голосования
Московское отделение КПРФ подаст иски на итоги электронного голосования - РИА Новости, 24.09.2021
Московское отделение КПРФ подаст иски на итоги электронного голосования
Московское отделение КПРФ направит иски на результаты дистанционного электронного голосования в суд в понедельник, сообщил РИА Новости пресс-секретарь фракции... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T11:57
2021-09-24T12:24
выборы в государственную думу
кпрф
политика
москва
госдума рф
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Московское отделение КПРФ направит иски на результаты дистанционного электронного голосования в суд в понедельник, сообщил РИА Новости пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме, член предвыборного штаба МГК КПРФ Никита Попов.Ранее Попов сообщил РИА Новости, что Московское отделение КПРФ 24 сентября подаст иск в суд на итоги дистанционного электронного голосования на сентябрьских выборах. Он отметил, что будет подано 15 исков на результаты ДЭГ от 15 кандидатов в округах столицы, в каждом из которых два истца - сам кандидат и партия КПРФ."В связи с многочисленными юридическими нюансами, связанными с ДЭГом и разными обстоятельствами в округах Москвы, подготовка исковых заявлений несколько затянулась. Будем подавать в понедельник в Пресненский районный суд. Ответчик: УИК 5013 исполняющая функции и полномочия избирательных участков 5001-5012 и 5014-5015. Заинтересованные лица: ДИТ и Правительство Москвы", - сообщил Попов.Ранее зампредседателя МГИК Дмитрий Реут сообщил РИА Новости, что Мосгоризбирком пока не ознакомился с иском КПРФ в связи с дистанционным электронным голосованием, поводов сомневаться в итогах ДЭГ нет.Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков Московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, рассказал в среду глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. Реут уточнял, что аудит итогов дистанционного электронного голосования в Москве - это не пересчет результатов, поскольку при пересчете в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идет. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчет не возможен.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
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кпрф, политика, москва, госдума рф
11:57 24.09.2021 (обновлено: 12:24 24.09.2021)
 
Московское отделение КПРФ подаст иски на итоги электронного голосования

Московское отделение КПРФ подаст 15 исков на результаты электронного голосования

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкран в Центральной избирательной комиссии РФ с результатами выборов в Государственную Думу РФ 8-го созыва
Экран в Центральной избирательной комиссии РФ с результатами выборов в Государственную Думу РФ 8-го созыва - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Московское отделение КПРФ направит иски на результаты дистанционного электронного голосования в суд в понедельник, сообщил РИА Новости пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме, член предвыборного штаба МГК КПРФ Никита Попов.
Ранее Попов сообщил РИА Новости, что Московское отделение КПРФ 24 сентября подаст иск в суд на итоги дистанционного электронного голосования на сентябрьских выборах. Он отметил, что будет подано 15 исков на результаты ДЭГ от 15 кандидатов в округах столицы, в каждом из которых два истца - сам кандидат и партия КПРФ.
"В связи с многочисленными юридическими нюансами, связанными с ДЭГом и разными обстоятельствами в округах Москвы, подготовка исковых заявлений несколько затянулась. Будем подавать в понедельник в Пресненский районный суд. Ответчик: УИК 5013 исполняющая функции и полномочия избирательных участков 5001-5012 и 5014-5015. Заинтересованные лица: ДИТ и Правительство Москвы", - сообщил Попов.
Ранее зампредседателя МГИК Дмитрий Реут сообщил РИА Новости, что Мосгоризбирком пока не ознакомился с иском КПРФ в связи с дистанционным электронным голосованием, поводов сомневаться в итогах ДЭГ нет.
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков Московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, рассказал в среду глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. Реут уточнял, что аудит итогов дистанционного электронного голосования в Москве - это не пересчет результатов, поскольку при пересчете в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идет. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчет не возможен.
Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
На церемонии соединения ключей шифрования для подсчетов результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Информационном центре ЦИК - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 11:24Выборы в Государственную думу
ЦИК заявил о корректности итогов онлайн-голосования на выборах в Госдуму
 
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