https://ria.ru/20210924/iski-1751593945.html

Московское отделение КПРФ подаст иски на итоги электронного голосования

Московское отделение КПРФ подаст иски на итоги электронного голосования - РИА Новости, 24.09.2021

Московское отделение КПРФ подаст иски на итоги электронного голосования

Московское отделение КПРФ направит иски на результаты дистанционного электронного голосования в суд в понедельник, сообщил РИА Новости пресс-секретарь фракции... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T11:57

2021-09-24T11:57

2021-09-24T12:24

выборы в государственную думу

кпрф

политика

москва

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751586766_0:247:3200:2047_1920x0_80_0_0_1ab1b6c70074274994953857867f5207.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Московское отделение КПРФ направит иски на результаты дистанционного электронного голосования в суд в понедельник, сообщил РИА Новости пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме, член предвыборного штаба МГК КПРФ Никита Попов.Ранее Попов сообщил РИА Новости, что Московское отделение КПРФ 24 сентября подаст иск в суд на итоги дистанционного электронного голосования на сентябрьских выборах. Он отметил, что будет подано 15 исков на результаты ДЭГ от 15 кандидатов в округах столицы, в каждом из которых два истца - сам кандидат и партия КПРФ."В связи с многочисленными юридическими нюансами, связанными с ДЭГом и разными обстоятельствами в округах Москвы, подготовка исковых заявлений несколько затянулась. Будем подавать в понедельник в Пресненский районный суд. Ответчик: УИК 5013 исполняющая функции и полномочия избирательных участков 5001-5012 и 5014-5015. Заинтересованные лица: ДИТ и Правительство Москвы", - сообщил Попов.Ранее зампредседателя МГИК Дмитрий Реут сообщил РИА Новости, что Мосгоризбирком пока не ознакомился с иском КПРФ в связи с дистанционным электронным голосованием, поводов сомневаться в итогах ДЭГ нет.Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков Московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, рассказал в среду глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. Реут уточнял, что аудит итогов дистанционного электронного голосования в Москве - это не пересчет результатов, поскольку при пересчете в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идет. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчет не возможен.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.

https://ria.ru/20210924/golosovanie-1751585338.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кпрф, политика, москва, госдума рф