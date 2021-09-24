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Лучшие фото недели: "Скрипка Ноя", маленькие гонщики и подводный парк
Лучшие фото недели: "Скрипка Ноя", маленькие гонщики и подводный парк - РИА Новости, 24.09.2021
Лучшие фото недели: "Скрипка Ноя", маленькие гонщики и подводный парк
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 24.09.2021
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мадрид
вулкан
выборы
московский метрополитен
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париж
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
мадрид
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фото, фото, мадрид, вулкан, выборы, московский метрополитен, буэнос-айрес (город), париж, венеция, катманду, индия, сенегал, боливия, республика алтай, лондон, сеул, флорида, калифорния, волгоград, германия, москва, великобритания, канарские острова, кипр, эмми, единая россия, мирная миссия (военные учения), луна, юлия пересильд, мигранты, кабул, игорь лещук, скалолазание, полнолуние
11:23 24.09.2021 (обновлено: 17:31 24.09.2021)
 

Лучшие фото недели: "Скрипка Ноя", маленькие гонщики и подводный парк

Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AP Photo / Chris Pizzello

Актриса Аня Тейлор-Джой на церемонии вручения премии "Эмми".

Аня Тейлор-Джой на церемонии вручения награды Эмми
1 из 30

Актриса Аня Тейлор-Джой на церемонии вручения премии "Эмми".

© AP Photo / Chris Pizzello
© AFP 2021 / Marco Bertorello

На Гранд-канале в Венеции дали концерт на гигантской лодке под названием "Скрипка Ноя", созданной художником и скульптором Ливио Де Марки в память о жертвах коронавируса.

Скрипка Ноя, гигантская плавучая скрипка венецианского скульптора Ливио Де Марки на Гранд-канале в Венеции
2 из 30

На Гранд-канале в Венеции дали концерт на гигантской лодке под названием "Скрипка Ноя", созданной художником и скульптором Ливио Де Марки в память о жертвах коронавируса.

© AFP 2021 / Marco Bertorello
© REUTERS / Andrey Shelepin/GCTC/Roscosmos

Актриса Юлия Пересильд во время тренировки на космодроме Байконур перед экспедицией к МКС.

Член экипажа и актриса Юлия Пересильд во время тренировки перед экспедицией на МКС на космодроме Байконур, Казахстан
3 из 30

Актриса Юлия Пересильд во время тренировки на космодроме Байконур перед экспедицией к МКС.

© REUTERS / Andrey Shelepin/GCTC/Roscosmos
© AP Photo / Francois Mori

Экстремал Натан Полин идет по канату над Сеной в Париже.

Канатоходец Натан Полин в Париже
4 из 30

Экстремал Натан Полин идет по канату над Сеной в Париже.

© AP Photo / Francois Mori
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Священники на церемонии открытия храма Александра Невского в Волгограде.

Священники на церемонии открытия храма Александра Невского на площади Павших Борцов в Волгограде
5 из 30

Священники на церемонии открытия храма Александра Невского в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИзбиратели в штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" в Москве.
Избиратели в штабе общественной поддержки партии Единая Россия в Москве
6 из 30
Избиратели в штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" в Москве.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© AP Photo / Noah Berger

Пожар в калифорнийском национальном парке "Секвойя".

Пожар в Национальном парке Секвойя в штате Калифорнии
7 из 30

Пожар в калифорнийском национальном парке "Секвойя".

© AP Photo / Noah Berger
© AFP 2021 / Anthony Wallace

Вид с 123-этажного небоскреба Lotte World Tower в Сеуле.

Вид со 123-этажного сверхвысокого небоскреба Lotte World Tower в Сеуле
8 из 30

Вид с 123-этажного небоскреба Lotte World Tower в Сеуле.

© AFP 2021 / Anthony Wallace
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Британский спортсмен Хэмиш Макартур участвует в финальных соревнованиях по скалолазанию в дисциплине "лазание на трудность" среди мужчин на чемпионате мира в Москве.

Хэмиш Макартур в финальных соревнованиях по скалолазанию в дисциплине лазание на трудность среди мужчин на чемпионате мира по скалолазанию в Москве
9 из 30

Британский спортсмен Хэмиш Макартур участвует в финальных соревнованиях по скалолазанию в дисциплине "лазание на трудность" среди мужчин на чемпионате мира в Москве.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© AP Photo / Michael Probst

Полная луна в Германии.

Полная луна в Германии
10 из 30

Полная луна в Германии.

© AP Photo / Michael Probst
© AP Photo / Eric Gay

Гаитянские мигранты, перебравшиеся в США из Мексики, моются и стирают одежду на берегу реки Рио-Гранде.

Гаитянские мигранты моются и стирают одежду на берегу Рио-Гранд после того, как они перебрались в Соединенные Штаты из Мексики
11 из 30

Гаитянские мигранты, перебравшиеся в США из Мексики, моются и стирают одежду на берегу реки Рио-Гранде.

© AP Photo / Eric Gay
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Военнослужащие десантируются на антитеррористических учениях стран — членов Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия — 2021" в Оренбургской области.

Антитеррористические учения стран – членов ШОС Мирная миссия 2021
12 из 30

Военнослужащие десантируются на антитеррористических учениях стран — членов Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия — 2021" в Оренбургской области.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© AFP 2021 / Gabriel Bouys

Модель представляет творение испанского дизайнера Долорес Кортес из коллекции весна-лето 2022 на Неделе моды Mercedes Benz в Мадриде.

Модель представляет творение испанского дизайнера Долорес Кортес из коллекции Весна / Лето 2022 во время Недели моды Mercedes Benz в Мадриде
13 из 30

Модель представляет творение испанского дизайнера Долорес Кортес из коллекции весна-лето 2022 на Неделе моды Mercedes Benz в Мадриде.

© AFP 2021 / Gabriel Bouys
© REUTERS / Toby Melville

Дети — участники гонки на педальных автомобилях "Кубок Сеттрингтона" в Великобритании.

Дети принимают участие в гонках на педальных автомобилях Settrington Cup, Великобритания
14 из 30

Дети — участники гонки на педальных автомобилях "Кубок Сеттрингтона" в Великобритании.

© REUTERS / Toby Melville
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Запуск тематического поезда, посвященного 125-летию Российского университета транспорта, в электродепо "Владыкино".

Запуск тематического поезда, посвященного 125-летию Российского университета транспорта
15 из 30

Запуск тематического поезда, посвященного 125-летию Российского университета транспорта, в электродепо "Владыкино".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© REUTERS / Anushree Fadnavis

Люди цепляются за переполненный поезд в Индии.

Люди цепляются за переполненный поезд, когда он покидает вокзал во время продолжающейся вспышки коронавирусной болезни (COVID-19) в Газиабаде, Индия
16 из 30

Люди цепляются за переполненный поезд в Индии.

© REUTERS / Anushree Fadnavis
© AP Photo / Stephen B. Morton

Чирлидеры команды Jacksonville Jaguars выступают на футбольном матче NFL во Флориде.

Чирлидеры Jacksonville Jaguars выступают во время первой половины футбольного матча NFL между Jacksonville Jaguars и Denver Broncos , штат Флорида
17 из 30

Чирлидеры команды Jacksonville Jaguars выступают на футбольном матче NFL во Флориде.

© AP Photo / Stephen B. Morton
© REUTERS / Borja Suarez

Дом, загоревшийся после извержения вулкана Кумбре-Вьеха на канарском острове Пальма.

Дом горит в результате извержения вулкана в национальном парке Кумбре-Вьеха в Лос-Льянос-де-Аридане на Канарском острове Ла-Пальма.
18 из 30

Дом, загоревшийся после извержения вулкана Кумбре-Вьеха на канарском острове Пальма.

© REUTERS / Borja Suarez
© AFP 2021 / Pracash Mathema

Верующие пьют вино, стекающее из уст статуи Белого Бхайравы, во время фестиваля "Индра Джатра" в Катманду.

Верующие пьют вино из статуи Швет Бхайрава (бога защиты) во время фестиваля Индра Джатра в Катманду
19 из 30

Верующие пьют вино, стекающее из уст статуи Белого Бхайравы, во время фестиваля "Индра Джатра" в Катманду.

© AFP 2021 / Pracash Mathema
© AFP 2021 / Bulent Kilic

Бойцы запрещенного в России террористического движения "Талибан" в Кабульском зоопарке.

Боец Талибана касается оленя в вольере в Кабульском зоопарке.
20 из 30

Бойцы запрещенного в России террористического движения "Талибан" в Кабульском зоопарке.

© AFP 2021 / Bulent Kilic
© AP Photo / Natacha Pisarenko

Участники чемпионата мира по танго в Буэнос-Айресе.

Участники чемпионата мира по танго в Буэнос-Айресе
21 из 30

Участники чемпионата мира по танго в Буэнос-Айресе.

© AP Photo / Natacha Pisarenko
© AFP 2021 / Jaafar Ashtiyeh

Столкновение палестинских демонстрантов с израильскими солдатами в деревне Бейта.

Столкновение палестинских демонстрантов с израильскими солдатами в деревне Бейта
22 из 30

Столкновение палестинских демонстрантов с израильскими солдатами в деревне Бейта.

© AFP 2021 / Jaafar Ashtiyeh
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Лошадь пасется в долине реки Чулышман на Алтае.

Лошадь пасется возле автомобильной дороги в долине реки Чулышман в Республике Алтай
23 из 30

Лошадь пасется в долине реки Чулышман на Алтае.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© AFP 2021 / Tolga Akmen

Модели во время показа дизайнерского дома Paul & Joe на Неделе моды в Лондоне.

Модели во время показа дизайнерского дома Paul & Joe на Лондонской Неделе моды
24 из 30

Модели во время показа дизайнерского дома Paul & Joe на Неделе моды в Лондоне.

© AFP 2021 / Tolga Akmen
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Вратарь "Динамо" Игорь Лещук в матче восьмого тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги.

Вратарь ФК Динамо Игорь Лещук в матче 8-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Сочи (Сочи) и ФК Динамо (Москва)
25 из 30

Вратарь "Динамо" Игорь Лещук в матче восьмого тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве.
Женщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве
26 из 30
Женщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© AFP 2021 / Bulent Kilic

Женщина раздает хлеб нуждающимся возле пекарни в Кабуле.

Женщина раздает хлеб нуждающимся возле пекарни в Кабуле
27 из 30

Женщина раздает хлеб нуждающимся возле пекарни в Кабуле.

© AFP 2021 / Bulent Kilic
© AFP 2021 / Emily Irving-Swift

Первый в мире парк подводных скульптур MUSAN на Кипре.

Первый в мире парк подводных скульптур MUSAN в городе Айя-Напа на Кипре
28 из 30

Первый в мире парк подводных скульптур MUSAN на Кипре.

© AFP 2021 / Emily Irving-Swift
© AP Photo / Juan Karita

Танцовщицы на фестивале "Капоралес" в Боливии.

Танцовщицы на фестивале Капоралес в Ла-Пасе
29 из 30

Танцовщицы на фестивале "Капоралес" в Боливии.

© AP Photo / Juan Karita
© AP Photo / Leo Correa

Дети играют на заваленном мусором пляже в Сенегале.

Дети играют на заваленном мусором пляже в Сенегале
30 из 30

Дети играют на заваленном мусором пляже в Сенегале.

© AP Photo / Leo Correa
 
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