Лучшие фото недели: "Скрипка Ноя", маленькие гонщики и подводный парк
Актриса Аня Тейлор-Джой на церемонии вручения премии "Эмми".
Актриса Аня Тейлор-Джой на церемонии вручения премии "Эмми".
На Гранд-канале в Венеции дали концерт на гигантской лодке под названием "Скрипка Ноя", созданной художником и скульптором Ливио Де Марки в память о жертвах коронавируса.
На Гранд-канале в Венеции дали концерт на гигантской лодке под названием "Скрипка Ноя", созданной художником и скульптором Ливио Де Марки в память о жертвах коронавируса.
Актриса Юлия Пересильд во время тренировки на космодроме Байконур перед экспедицией к МКС.
Актриса Юлия Пересильд во время тренировки на космодроме Байконур перед экспедицией к МКС.
Экстремал Натан Полин идет по канату над Сеной в Париже.
Экстремал Натан Полин идет по канату над Сеной в Париже.
Священники на церемонии открытия храма Александра Невского в Волгограде.
Священники на церемонии открытия храма Александра Невского в Волгограде.
Пожар в калифорнийском национальном парке "Секвойя".
Пожар в калифорнийском национальном парке "Секвойя".
Вид с 123-этажного небоскреба Lotte World Tower в Сеуле.
Британский спортсмен Хэмиш Макартур участвует в финальных соревнованиях по скалолазанию в дисциплине "лазание на трудность" среди мужчин на чемпионате мира в Москве.
Британский спортсмен Хэмиш Макартур участвует в финальных соревнованиях по скалолазанию в дисциплине "лазание на трудность" среди мужчин на чемпионате мира в Москве.
Полная луна в Германии.
Полная луна в Германии.
Гаитянские мигранты, перебравшиеся в США из Мексики, моются и стирают одежду на берегу реки Рио-Гранде.
Гаитянские мигранты, перебравшиеся в США из Мексики, моются и стирают одежду на берегу реки Рио-Гранде.
Военнослужащие десантируются на антитеррористических учениях стран — членов Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия — 2021" в Оренбургской области.
Военнослужащие десантируются на антитеррористических учениях стран — членов Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия — 2021" в Оренбургской области.
Модель представляет творение испанского дизайнера Долорес Кортес из коллекции весна-лето 2022 на Неделе моды Mercedes Benz в Мадриде.
Модель представляет творение испанского дизайнера Долорес Кортес из коллекции весна-лето 2022 на Неделе моды Mercedes Benz в Мадриде.
Дети — участники гонки на педальных автомобилях "Кубок Сеттрингтона" в Великобритании.
Дети — участники гонки на педальных автомобилях "Кубок Сеттрингтона" в Великобритании.
Запуск тематического поезда, посвященного 125-летию Российского университета транспорта, в электродепо "Владыкино".
Запуск тематического поезда, посвященного 125-летию Российского университета транспорта, в электродепо "Владыкино".
Люди цепляются за переполненный поезд в Индии.
Чирлидеры команды Jacksonville Jaguars выступают на футбольном матче NFL во Флориде.
Чирлидеры команды Jacksonville Jaguars выступают на футбольном матче NFL во Флориде.
Дом, загоревшийся после извержения вулкана Кумбре-Вьеха на канарском острове Пальма.
Дом, загоревшийся после извержения вулкана Кумбре-Вьеха на канарском острове Пальма.
Верующие пьют вино, стекающее из уст статуи Белого Бхайравы, во время фестиваля "Индра Джатра" в Катманду.
Верующие пьют вино, стекающее из уст статуи Белого Бхайравы, во время фестиваля "Индра Джатра" в Катманду.
Бойцы запрещенного в России террористического движения "Талибан" в Кабульском зоопарке.
Бойцы запрещенного в России террористического движения "Талибан" в Кабульском зоопарке.
Участники чемпионата мира по танго в Буэнос-Айресе.
Участники чемпионата мира по танго в Буэнос-Айресе.
Столкновение палестинских демонстрантов с израильскими солдатами в деревне Бейта.
Столкновение палестинских демонстрантов с израильскими солдатами в деревне Бейта.
Лошадь пасется в долине реки Чулышман на Алтае.
Лошадь пасется в долине реки Чулышман на Алтае.
Модели во время показа дизайнерского дома Paul & Joe на Неделе моды в Лондоне.
Модели во время показа дизайнерского дома Paul & Joe на Неделе моды в Лондоне.
Вратарь "Динамо" Игорь Лещук в матче восьмого тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги.
Вратарь "Динамо" Игорь Лещук в матче восьмого тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги.
Женщина раздает хлеб нуждающимся возле пекарни в Кабуле.
Первый в мире парк подводных скульптур MUSAN на Кипре.
Танцовщицы на фестивале "Капоралес" в Боливии.
Танцовщицы на фестивале "Капоралес" в Боливии.
Дети играют на заваленном мусором пляже в Сенегале.
Дети играют на заваленном мусором пляже в Сенегале.