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НАТО призвала к деэскалации в Косово

НАТО призвала к деэскалации в Косово - РИА Новости, 24.09.2021

НАТО призвала к деэскалации в Косово

НАТО выступает за немедленную деэскалацию в Косово, призывает Белград и Приштину к сдержанности и диалогу, заявила официальный представитель альянса Оана... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T19:32

2021-09-24T19:32

2021-09-24T19:32

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БРЮССЕЛЬ, 24 сен – РИА Новости. НАТО выступает за немедленную деэскалацию в Косово, призывает Белград и Приштину к сдержанности и диалогу, заявила официальный представитель альянса Оана Лунгеску."НАТО призывает к немедленной деэскалации на севере Косово. Мы призываем Белград и Приштину проявить сдержанность, избегать односторонних действий и вернуться к диалогу", - написала Лунгеску в Twitter.Она также отметила, что международные силы KFOR продолжат обеспечивать безопасность и стабильность в регионе.Сербы, компактно проживающие на севере Косово, утром в понедельник начали мирную акцию протеста у КПП "Ярине", расположенного на автодороге из Приштины в Белград на административной линии между центральной Сербией и автономным краем и на КПП "Брняк" по дороге из Косовской Митровицы в Нови-Пазар. Там и в двух других точках на севере Косово разместились бойцы РОСУ, подразделения косовского МВД. По данным сербского руководства, косовский спецназ вошел на север края с 350 бойцами, 20 бронеавтомобилями и снайперами. Трассы по направлению к КПП с косовской стороны сербы перекрыли грузовиками и строительной техникой.Косовская полиция вечером в понедельник выпустила несколько шашек со слезоточивым газом по собравшимся сербам у КПП "Брняк", протестующие отошли на несколько десятков метров, но заявили, что не разойдутся. Сообщается, что слезоточивый газ был применен и на КПП "Ярине", где протестующие также отказываются разойтись. Президент Сербии Александр Вучич заявил в специальном обращении вечером в понедельник, что Сербия призовет НАТО и международный контингент KFOR под эгидой альянса защитить жизни и имущество сербов в Косово.Полиция самопровозглашенной республики объявила в понедельник, что транспорт с сербскими регистрационными знаками не сможет больше въезжать в Косово, на въезде должны устанавливаться временные косовские номера. Установка автомобильных номеров самопровозглашенной республики вызывает у сербов не только моральный протест, но и заставляет тратиться на временные регистрационные знаки и терять время на их установку. Ранее к контрольно-пропускным пунктам из Приштины были доставлены новые оборудованные контейнеры для работы таможенного и полицейского персонала, что насторожило местных сербов.В понедельник с визитом в Белград прибыл спецпредставитель ЕС по переговорам Белграда и Приштины Мирослав Лайчак, который обсудил ход диалога с президентом Сербии перед следующим раундом, намеченным на октябрь.

https://ria.ru/20210923/kosovo-1751393566.html

https://ria.ru/20210923/predlozhenie-1751394919.html

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в мире, приштина, twitter, белград (город), косово, нато, авто, мирослав лайчак, александр вучич, оана лунгеску