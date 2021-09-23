15:29 23.09.2021 (обновлено: 15:30 23.09.2021)
Ленобласть готова к созданию свободной углеродной зоны
© Фото : Комитет по печати Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на Балтийском региональном инвестиционном форуме BRIEF’21
С.–ПEТЕРБУРГ, 23 сен — РИА Новости. Ленинградская область готова стать пилотной площадкой для создания свободной углеродной зоны, сообщил глава региона Александр Дрозденко, выступая на Балтийском региональном инвестиционном форуме BRIEF’21.
В пресс-службе региона уточнили, что у Ленинградской области есть возможности для развития "зелёной" энергетики и стимулирования создания передовых производств.
"На форуме мы говорили о будущем, о декарбонизации, о том как будем работать в условиях новых требований к экономике и "зелёной" энергетике. И это не случайно: Ленинградская область крупнейший экспортёр. В регионе существуют крупнейшие логистические комплексы, и мы заинтересованы в том, чтобы оставаться экспортоориентированным регионом. Но мы понимаем, что уже через несколько лет Евросоюз будет вводить пошлины на товары и продукцию с высоким углеродным следом. Чем меньше наши компании будут выбрасывать углерода в атмосферу, тем более конкурентоспособной будет их продукция. Идеально производить продукцию с помощью зеленой энергетики — ветропарков, солнечной, гидро- и атомной энергетики. Мы собираемся далеко продвинуться в этом, в частности, готовы стать пилотной площадкой для создания свободной углеродной зоны", — сказал глава региона.
Дрозденко также обратил вынимание на еще одну актуальную тему, которая была затронута на форуме, – внедрение инновационных решений на производствах, применении передовых технологий.
Губернатор отметил, что в Ленинградской области уже есть практический опыт тех, кто начал внедрять технологии передового производства, например, компании Nokian Tyres, "Термекс", "Сименс". Кроме того, в регионе обновлен областной закон о специальных инвестиционных контрактах (СПИК 2.0), который стимулирует внедрение новых технологий. Инвестор внедряет современные технологии, которые позволят производить промышленную продукцию, конкурентоспособную на мировом уровне, а государство оказывает ему поддержку в виде налоговых льгот: снижение налога на прибыль в региональной части до 5% и в федеральной части до 0%, снижение налога на имущество до 0%.
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