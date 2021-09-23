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Памфилова раскритиковала работу избирательной комиссии Петербурга

Памфилова раскритиковала работу избирательной комиссии Петербурга - РИА Новости, 23.09.2021

Памфилова раскритиковала работу избирательной комиссии Петербурга

Больше всего обращений по нарушениям в ходе выборов в Госдуму поступало из Санкт-Петербурга, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T17:22

2021-09-23T17:22

2021-09-23T17:30

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

россия

санкт-петербург

элла памфилова

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Больше всего обращений по нарушениям в ходе выборов в Госдуму поступало из Санкт-Петербурга, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Мы понимали, что избирательная кампания в городе будет непростой, довольно тяжелой, и чтобы предупредить возможные эксцессы, командировали на время голосования нашего коллегу Николая Левичева, специалистов аппарат, представителей федеральных структур, Генпрокуратуры и МВД", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в четверг.Она напомнила, что ЦИК просил не торопиться подводить итоги выборов, пока не будут рассмотрены все жалобы."В сухом остатке мы сейчас имеем ситуацию, что несмотря на очевидные нарушения, к нам не прислушались. ЦИК просила, чтобы не торопились с подведением итогов, в том числе окружные комиссии, у нас получилось, что несмотря на очевидные нарушения на ряде избирательных участках города, итоги голосования были подведены, а эти случаи не рассматривались", - подчеркнула она."С 18 по 20 сентября, к нам, в том числе в Санкт-Петербургскую городскую избирательную комиссию поступали многочисленные обращения и жалобы от участников выборов, связанные с проведением этих выборов. Больше всего обращений было из Санкт-Петербурга, я имею в виду выборы депутатов Госдумы", - отметила председатель ЦИК.Памфилова подчеркнула, что примерно 10 тысяч голосов избирателей "ушло в никуда" из-за ненадлежащей организации голосования в городе.

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политика, госдума рф, россия, санкт-петербург, элла памфилова