https://ria.ru/20210923/vybory-1751500469.html

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Псковской области

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Псковской области - РИА Новости, 23.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Псковской области

"Единая Россия" победила на выборах в Государственную думу в Псковской области с 40,07% голосов, следует из итоговых данных Псковской избирательной комиссии. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T17:18

2021-09-23T17:18

2021-09-23T17:33

выборы в государственную думу

политика

псковская область

единая россия

госдума рф

кпрф

лдпр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/147446/36/1474463615_0:230:2825:1819_1920x0_80_0_0_36bca230f2815900080fc85e8c194242.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. "Единая Россия" победила на выборах в Государственную думу в Псковской области с 40,07% голосов, следует из итоговых данных Псковской избирательной комиссии."Единая Россия" - 40,07%, КПРФ - 21,52%, "Справедливая Россия" - 9,05%", - следует из данных, опубликованных избиркомом после обработки 100% протоколов. ЛДПР набрала 8,64%, партия "Новые люди" - 6,23% голосов избирателей.По итогам выборов в Государственную думу по единому избирательному округу пятипроцентный барьер преодолели пять партий: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР, "Новые люди". Явка избирателей составила 44,81%.Итоговый протокол подписан избирательной комиссией Псковской области.

https://ria.ru/20210806/pskov-1744312592.html

https://ria.ru/20210919/vybory_gosduma-1749875690.html

псковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, псковская область, единая россия, госдума рф, кпрф, лдпр