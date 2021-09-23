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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210923/vybory-1751500469.html
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Псковской области
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Псковской области - РИА Новости, 23.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Псковской области
"Единая Россия" победила на выборах в Государственную думу в Псковской области с 40,07% голосов, следует из итоговых данных Псковской избирательной комиссии. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T17:18
2021-09-23T17:33
выборы в государственную думу
политика
псковская область
единая россия
госдума рф
кпрф
лдпр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. "Единая Россия" победила на выборах в Государственную думу в Псковской области с 40,07% голосов, следует из итоговых данных Псковской избирательной комиссии."Единая Россия" - 40,07%, КПРФ - 21,52%, "Справедливая Россия" - 9,05%", - следует из данных, опубликованных избиркомом после обработки 100% протоколов. ЛДПР набрала 8,64%, партия "Новые люди" - 6,23% голосов избирателей.По итогам выборов в Государственную думу по единому избирательному округу пятипроцентный барьер преодолели пять партий: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР, "Новые люди". Явка избирателей составила 44,81%.Итоговый протокол подписан избирательной комиссией Псковской области.
https://ria.ru/20210806/pskov-1744312592.html
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политика, псковская область, единая россия, госдума рф, кпрф, лдпр
17:18 23.09.2021 (обновлено: 17:33 23.09.2021)
 
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Псковской области

ЕР побеждает на выборах в Госдуму в Псковской области после обработки 100% протоколов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПсковский кремль и Свято-Троицкий кафедральный собор в Пскове
Псковский кремль и Свято-Троицкий кафедральный собор в Пскове - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. "Единая Россия" победила на выборах в Государственную думу в Псковской области с 40,07% голосов, следует из итоговых данных Псковской избирательной комиссии.
"Единая Россия" - 40,07%, КПРФ - 21,52%, "Справедливая Россия" - 9,05%", - следует из данных, опубликованных избиркомом после обработки 100% протоколов. ЛДПР набрала 8,64%, партия "Новые люди" - 6,23% голосов избирателей.
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По итогам выборов в Государственную думу по единому избирательному округу пятипроцентный барьер преодолели пять партий: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР, "Новые люди". Явка избирателей составила 44,81%.
Итоговый протокол подписан избирательной комиссией Псковской области.
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