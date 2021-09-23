https://ria.ru/20210923/vybory-1751475762.html

Беглов поблагодарил ЦИК за внимание к избирательному процессу в Петербурге

Беглов поблагодарил ЦИК за внимание к избирательному процессу в Петербурге - РИА Новости, 23.09.2021

Беглов поблагодарил ЦИК за внимание к избирательному процессу в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил ЦИК России за жесткое внимание и требовательность к избирательному процессу в городе, отметив, что... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T15:42

2021-09-23T15:42

2021-09-23T15:42

выборы в государственную думу

политика

санкт-петербург

александр беглов

единая россия

госдума рф

яблоко

элла памфилова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил ЦИК России за жесткое внимание и требовательность к избирательному процессу в городе, отметив, что Центризбирком максимально обеспечил прозрачность выборов в городе."Для нас было очень важно, искренне говорю слова благодарности Центральной избирательной комиссии нашей страны за ее жесткое внимание и требование к избирательному процессу в Санкт-Петербурге. Если бы они так жестко не контролировали, то, наверное, нюансов было бы гораздо больше, чем на сегодняшний день. Практически они максимально обеспечили прозрачность выборов в Санкт-Петербурге. Огромное им за это спасибо", - сказал губернатор на заседании городского правительства, которое прошло в режиме видеоконфренцсвязи.Беглов отметил, что выборы в Петербурге были демократичными."Выборы прошли на высоком уровне и демократично. У нас в Законодательное собрание прошли шесть партий… Сегодня у наших горожан есть максимальный выбор в соответствии со своими политическими запросами. Безусловно, были какие-то нюансы, но все зависело от политической чистоты политтехнологов, которые представляли те или иные партии", - сказал губернатор.Ранее сообщалось, что голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними в Петербурге шли выборы в городское законодательное собрание. На выборах в Законодательное собрание Петербурга "Единая Россия" набрала 33,29%, КПРФ - 17,47%, "Справедливая Россия" - 12,71%, партия "Новые люди" -10,5% голосов, "Яблоко" - 9,15%, ЛДПР - 7,90%. На выборах в Госдуму в Петербурге партия "Единая Россия" набрала 34,99% голосов, КПРФ поддержали 17,90% избирателей, "Справедливая Россия - За правду" получила поддержку 10,79%, "Новые люди" - 7,54%, ЛДПР - 6,20%.Ранее глава ЦИК Элла Памфилова неоднократно критиковала работу городской избирательной комиссии Петербурга.

https://ria.ru/20210917/protsedura-1750313292.html

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политика, санкт-петербург, александр беглов, единая россия, госдума рф, яблоко, элла памфилова