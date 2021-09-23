Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210923/vybory-1751475762.html
Беглов поблагодарил ЦИК за внимание к избирательному процессу в Петербурге
Беглов поблагодарил ЦИК за внимание к избирательному процессу в Петербурге - РИА Новости, 23.09.2021
Беглов поблагодарил ЦИК за внимание к избирательному процессу в Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил ЦИК России за жесткое внимание и требовательность к избирательному процессу в городе, отметив, что... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T15:42
2021-09-23T15:42
выборы в государственную думу
политика
санкт-петербург
александр беглов
единая россия
госдума рф
яблоко
элла памфилова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574846952_0:113:2941:1767_1920x0_80_0_0_eb7adffb5593be8d2efa1c679c871f9c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил ЦИК России за жесткое внимание и требовательность к избирательному процессу в городе, отметив, что Центризбирком максимально обеспечил прозрачность выборов в городе."Для нас было очень важно, искренне говорю слова благодарности Центральной избирательной комиссии нашей страны за ее жесткое внимание и требование к избирательному процессу в Санкт-Петербурге. Если бы они так жестко не контролировали, то, наверное, нюансов было бы гораздо больше, чем на сегодняшний день. Практически они максимально обеспечили прозрачность выборов в Санкт-Петербурге. Огромное им за это спасибо", - сказал губернатор на заседании городского правительства, которое прошло в режиме видеоконфренцсвязи.Беглов отметил, что выборы в Петербурге были демократичными."Выборы прошли на высоком уровне и демократично. У нас в Законодательное собрание прошли шесть партий… Сегодня у наших горожан есть максимальный выбор в соответствии со своими политическими запросами. Безусловно, были какие-то нюансы, но все зависело от политической чистоты политтехнологов, которые представляли те или иные партии", - сказал губернатор.Ранее сообщалось, что голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними в Петербурге шли выборы в городское законодательное собрание. На выборах в Законодательное собрание Петербурга "Единая Россия" набрала 33,29%, КПРФ - 17,47%, "Справедливая Россия" - 12,71%, партия "Новые люди" -10,5% голосов, "Яблоко" - 9,15%, ЛДПР - 7,90%. На выборах в Госдуму в Петербурге партия "Единая Россия" набрала 34,99% голосов, КПРФ поддержали 17,90% избирателей, "Справедливая Россия - За правду" получила поддержку 10,79%, "Новые люди" - 7,54%, ЛДПР - 6,20%.Ранее глава ЦИК Элла Памфилова неоднократно критиковала работу городской избирательной комиссии Петербурга.
https://ria.ru/20210917/protsedura-1750313292.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574846952_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_fe60a5fb2626dd22a56b819ed8f5fe3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, санкт-петербург, александр беглов, единая россия, госдума рф, яблоко, элла памфилова
15:42 23.09.2021
 
Беглов поблагодарил ЦИК за внимание к избирательному процессу в Петербурге

Губернатор Петербурга Беглов поблагодарил ЦИК за внимание к избирательному процессу

© Фото : пресс-служба администрации Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© Фото : пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил ЦИК России за жесткое внимание и требовательность к избирательному процессу в городе, отметив, что Центризбирком максимально обеспечил прозрачность выборов в городе.
"Для нас было очень важно, искренне говорю слова благодарности Центральной избирательной комиссии нашей страны за ее жесткое внимание и требование к избирательному процессу в Санкт-Петербурге. Если бы они так жестко не контролировали, то, наверное, нюансов было бы гораздо больше, чем на сегодняшний день. Практически они максимально обеспечили прозрачность выборов в Санкт-Петербурге. Огромное им за это спасибо", - сказал губернатор на заседании городского правительства, которое прошло в режиме видеоконфренцсвязи.
Беглов отметил, что выборы в Петербурге были демократичными.
"Выборы прошли на высоком уровне и демократично. У нас в Законодательное собрание прошли шесть партий… Сегодня у наших горожан есть максимальный выбор в соответствии со своими политическими запросами. Безусловно, были какие-то нюансы, но все зависело от политической чистоты политтехнологов, которые представляли те или иные партии", - сказал губернатор.
Ранее сообщалось, что голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними в Петербурге шли выборы в городское законодательное собрание. На выборах в Законодательное собрание Петербурга "Единая Россия" набрала 33,29%, КПРФ - 17,47%, "Справедливая Россия" - 12,71%, партия "Новые люди" -10,5% голосов, "Яблоко" - 9,15%, ЛДПР - 7,90%. На выборах в Госдуму в Петербурге партия "Единая Россия" набрала 34,99% голосов, КПРФ поддержали 17,90% избирателей, "Справедливая Россия - За правду" получила поддержку 10,79%, "Новые люди" - 7,54%, ЛДПР - 6,20%.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова неоднократно критиковала работу городской избирательной комиссии Петербурга.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 04:17Выборы в Государственную думу
Процедура выборов в Государственную думу РФ
 
Выборы в Государственную думуПолитикаСанкт-ПетербургАлександр БегловЕдиная РоссияГосдума РФЯблокоЭлла Памфилова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:41Михаил Дегтярев принял полномочия главы Хабаровского края
05:37Спасатели и СК возобновили обследование места крушения Ан-26
05:17Россияне рассказали, сколько им нужно спать для хорошего самочувствия
05:05Эксперт объяснил, почему ФРГ не изменит позицию по "Северному потоку — 2"
05:01Рубль второй месяц подряд остается в топ-20 самых популярных валют мира
04:57Археологи нашли в Крыму ювелирные украшения римской эпохи
04:57Эпидемиолог рассказал о росте заболеваемости COVID-19 в регионах
04:50Азербайджан сделал новые заявки на закупку оружия в России
04:48Мексика предложила регулировать право вето постоянных членов Совбеза ООН
04:43Алиев оценил роль Путина в урегулировании конфликта в Карабахе
04:39В США призвали сделать "разрушительной" любую помощь "Северному потоку — 2"
04:38Алиев оценил роль российских миротворцев в Карабахе
04:29Палата представителей США приняла бюджет c новыми санкциями против России
04:22Глава МИД Мексики раскритиковал ограничения по вакцинам из России
04:15Эксперт рассказал, как избежать штрафа за тюнинг машины
04:15Эксперт дала совет, как выгодно распорядиться старым смартфоном
04:14Ученый объяснил, какого цвета Солнце
03:45Пассажирка рейса Москва-Владивосток пыталась устроить драку с экипажем
03:43Спецпосланник США по Йемену назвал полезными контакты с Россией
03:41Алиев заявил, что Баку давно разработал план войны в Нагорном Карабахе
Лента новостейМолния