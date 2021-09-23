Беглов поблагодарил ЦИК за внимание к избирательному процессу в Петербурге
Губернатор Петербурга Беглов поблагодарил ЦИК за внимание к избирательному процессу
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил ЦИК России за жесткое внимание и требовательность к избирательному процессу в городе, отметив, что Центризбирком максимально обеспечил прозрачность выборов в городе.
"Для нас было очень важно, искренне говорю слова благодарности Центральной избирательной комиссии нашей страны за ее жесткое внимание и требование к избирательному процессу в Санкт-Петербурге. Если бы они так жестко не контролировали, то, наверное, нюансов было бы гораздо больше, чем на сегодняшний день. Практически они максимально обеспечили прозрачность выборов в Санкт-Петербурге. Огромное им за это спасибо", - сказал губернатор на заседании городского правительства, которое прошло в режиме видеоконфренцсвязи.
Беглов отметил, что выборы в Петербурге были демократичными.
"Выборы прошли на высоком уровне и демократично. У нас в Законодательное собрание прошли шесть партий… Сегодня у наших горожан есть максимальный выбор в соответствии со своими политическими запросами. Безусловно, были какие-то нюансы, но все зависело от политической чистоты политтехнологов, которые представляли те или иные партии", - сказал губернатор.
Ранее сообщалось, что голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними в Петербурге шли выборы в городское законодательное собрание. На выборах в Законодательное собрание Петербурга "Единая Россия" набрала 33,29%, КПРФ - 17,47%, "Справедливая Россия" - 12,71%, партия "Новые люди" -10,5% голосов, "Яблоко" - 9,15%, ЛДПР - 7,90%. На выборах в Госдуму в Петербурге партия "Единая Россия" набрала 34,99% голосов, КПРФ поддержали 17,90% избирателей, "Справедливая Россия - За правду" получила поддержку 10,79%, "Новые люди" - 7,54%, ЛДПР - 6,20%.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова неоднократно критиковала работу городской избирательной комиссии Петербурга.
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