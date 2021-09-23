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В России появится первый ускоритель нейтронов для лечения рака
В России появится первый ускоритель нейтронов для лечения рака - РИА Новости, 23.09.2021
В России появится первый ускоритель нейтронов для лечения рака
Специалисты Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН, Новосибирск) в ближайшие два года разработают, изготовят и отправят в московский... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T15:56
2021-09-23T15:56
технологии
наука
новосибирск
москва
российская академия наук
дмитрий чернышенко
россия
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НОВОСИБИРСК, 23 сен – РИА Новости. Специалисты Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН, Новосибирск) в ближайшие два года разработают, изготовят и отправят в московский Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина ускорительный источник нейтронов для доклинических и клинических испытаний бор-нейтронозахватной терапии рака, сообщает институт в четверг.Метод бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ) может помогать при лечении глиобластомы мозга, метастаз меланомы, больших опухолей шеи и головы, менингиомы, мезотелиомы плевры, гепатоцеллюлярной карциномы, опухолей груди. Для этого в мире требуется более тысячи центров БНЗТ с пропускной способностью 1500 пациентов в год в каждом."Мы планируем сделать новую машину для Центра имени Блохина в декабре 2022 года, в 2023 году она может быть установлена в бункере медицинского центра. Для этого, пока мы делаем установку, необходимо реконструировать бункер, в частности, для монтажа ускорителя необходимо сделать большое окно в стене, толщина которой составляет два метра", – приводятся в сообщении слова директора ИЯФ СО РАН академика Павла Логачева.В научном институте пояснили, что ускоритель для Центра онкологи им. Н. Н. Блохина станет модернизированной версией установки для бор-нейтронозахватной терапии, поставленной ранее ИЯФ СО РАН в Китай. Российскую версию планируется модифицировать, что позволит существенно снизить вероятность отказа работы и увеличит ее производительность.Клиническая терапия рака с помощью ускорительных источников нейтронов началась летом 2020 года в двух японских центрах. К настоящему времени в мире построены еще четыре клиники БНЗТ, в том числе клиника в городе Сямынь (Китай), оснащенная ускорительным источником нейтронов, разработанным совместно Институтом ядерной физики СО РАН и компанией TAE Life Sciences (США). В России таких центров пока нет.Метод бор-нейтронозахватной терапии онкологических заболеваний позволяет уничтожать клетки злокачественных опухолей. В раковых клетках накапливают изотоп бора-10, затем опухоль облучают потоком нейтронов. Бор поглощает нейтроны, в клетке происходит ядерная реакция с большим выделением энергии. Это приводит к ее гибели. Одной из ключевых проблем при внедрении БНЗТ в клиническую практику является отсутствие в России препаратов для доставки бора в больные клетки. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе визита в ИЯФ СО РАН в конце августа этого года поручил максимально ускорить внедрение метода БНЗТ и как можно быстрее приступить к клиническим испытаниям препарата, который может помочь медикам спасти тысячи жизней.
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технологии, наука, новосибирск, москва, российская академия наук, дмитрий чернышенко, россия
15:56 23.09.2021
 
В России появится первый ускоритель нейтронов для лечения рака

Первый в России ускоритель нейтронов для лечения рака разработают в ближайшие два года

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПациент проходит обследование с помощью аппарата магнитно-резонансной томографии в центре радиохирургии НИИ СП имени Н. В. Склифосовского в Москве
Пациент проходит обследование с помощью аппарата магнитно-резонансной томографии в центре радиохирургии НИИ СП имени Н. В. Склифосовского в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НОВОСИБИРСК, 23 сен – РИА Новости. Специалисты Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН, Новосибирск) в ближайшие два года разработают, изготовят и отправят в московский Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина ускорительный источник нейтронов для доклинических и клинических испытаний бор-нейтронозахватной терапии рака, сообщает институт в четверг.
Метод бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ) может помогать при лечении глиобластомы мозга, метастаз меланомы, больших опухолей шеи и головы, менингиомы, мезотелиомы плевры, гепатоцеллюлярной карциномы, опухолей груди. Для этого в мире требуется более тысячи центров БНЗТ с пропускной способностью 1500 пациентов в год в каждом.
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"Мы планируем сделать новую машину для Центра имени Блохина в декабре 2022 года, в 2023 году она может быть установлена в бункере медицинского центра. Для этого, пока мы делаем установку, необходимо реконструировать бункер, в частности, для монтажа ускорителя необходимо сделать большое окно в стене, толщина которой составляет два метра", – приводятся в сообщении слова директора ИЯФ СО РАН академика Павла Логачева.
В научном институте пояснили, что ускоритель для Центра онкологи им. Н. Н. Блохина станет модернизированной версией установки для бор-нейтронозахватной терапии, поставленной ранее ИЯФ СО РАН в Китай. Российскую версию планируется модифицировать, что позволит существенно снизить вероятность отказа работы и увеличит ее производительность.
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Клиническая терапия рака с помощью ускорительных источников нейтронов началась летом 2020 года в двух японских центрах. К настоящему времени в мире построены еще четыре клиники БНЗТ, в том числе клиника в городе Сямынь (Китай), оснащенная ускорительным источником нейтронов, разработанным совместно Институтом ядерной физики СО РАН и компанией TAE Life Sciences (США). В России таких центров пока нет.
Метод бор-нейтронозахватной терапии онкологических заболеваний позволяет уничтожать клетки злокачественных опухолей. В раковых клетках накапливают изотоп бора-10, затем опухоль облучают потоком нейтронов. Бор поглощает нейтроны, в клетке происходит ядерная реакция с большим выделением энергии. Это приводит к ее гибели. Одной из ключевых проблем при внедрении БНЗТ в клиническую практику является отсутствие в России препаратов для доставки бора в больные клетки. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе визита в ИЯФ СО РАН в конце августа этого года поручил максимально ускорить внедрение метода БНЗТ и как можно быстрее приступить к клиническим испытаниям препарата, который может помочь медикам спасти тысячи жизней.
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