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National Interest заявил о страхе Украины перед союзом России и Франции
National Interest заявил о страхе Украины перед союзом России и Франции - РИА Новости, 23.09.2021
National Interest заявил о страхе Украины перед союзом России и Франции
Франция может пойти на сближение с Россией после создания нового оборонного партнерства AUKUS и расторжения Австралией крупного контракта на поставку... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T01:26
2021-09-23T11:00
в мире
сша
австралия
франция
мид франции‎
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эммануэль макрон
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Франция может пойти на сближение с Россией после создания нового оборонного партнерства AUKUS и расторжения Австралией крупного контракта на поставку французских подводных лодок, написал в статье для National Interest обозреватель Али Демирдас.По его мнению, некоторые европейские страны опасаются гипотетического союза Москвы и Парижа.Публицист считает, что президент Франции Эммануэль Макрон может прибегнуть к решительным шагам во внешней политике, учитывая его невыигрышное положение сейчас на фоне главы правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.Демирдас также отметил, что ситуация в Европе напоминает положение дел перед началом Второй мировой войны.Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией NavalGroup. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли контрактом века, предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и "подрывом доверия" между союзниками, после чего Париж впервые в истории отозвал из Вашингтона и Канберры послов для консультаций.
https://ria.ru/20210922/izvineniya-1751381841.html
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в мире, сша, австралия, франция, мид франции‎, марин ле пен, жан-ив ле дриан, эммануэль макрон, россия, али демирдас, aukus
01:26 23.09.2021 (обновлено: 11:00 23.09.2021)
 
National Interest заявил о страхе Украины перед союзом России и Франции

NI: Украина, Польша и страны Балтии боятся союза России и Франции из-за разлада с США

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России, ЕС и Франции
Флаги России, ЕС и Франции - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Франция может пойти на сближение с Россией после создания нового оборонного партнерства AUKUS и расторжения Австралией крупного контракта на поставку французских подводных лодок, написал в статье для National Interest обозреватель Али Демирдас.
По его мнению, некоторые европейские страны опасаются гипотетического союза Москвы и Парижа.

"Париж уже начал строить глазки России в восточном Средиземноморье, так что следует ожидать, что он пойдет на большее сближение с Москвой. Этого более чем достаточно, чтобы нанести ущерб основам НАТО, вызывая обеспокоенность в Польше, странах Балтии, на Украине и в Грузии", — считает Демирдас.

Публицист считает, что президент Франции Эммануэль Макрон может прибегнуть к решительным шагам во внешней политике, учитывая его невыигрышное положение сейчас на фоне главы правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
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Демирдас также отметил, что ситуация в Европе напоминает положение дел перед началом Второй мировой войны.
"Пока неизвестно, спровоцирует ли AUKUS более широкий конфликт в Евразии", — заключил автор.
Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией NavalGroup. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли контрактом века, предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и "подрывом доверия" между союзниками, после чего Париж впервые в истории отозвал из Вашингтона и Канберры послов для консультаций.
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В миреСШААвстралияФранцияМИД Франции‎Марин Ле ПенЖан-Ив Ле ДрианЭммануэль МакронРоссияАли ДемирдасAUKUS
 
 
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