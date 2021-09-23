01:26 23.09.2021 (обновлено: 11:00 23.09.2021)
National Interest заявил о страхе Украины перед союзом России и Франции
NI: Украина, Польша и страны Балтии боятся союза России и Франции из-за разлада с США
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Франция может пойти на сближение с Россией после создания нового оборонного партнерства AUKUS и расторжения Австралией крупного контракта на поставку французских подводных лодок, написал в статье для National Interest обозреватель Али Демирдас.
"Париж уже начал строить глазки России в восточном Средиземноморье, так что следует ожидать, что он пойдет на большее сближение с Москвой. Этого более чем достаточно, чтобы нанести ущерб основам НАТО, вызывая обеспокоенность в Польше, странах Балтии, на Украине и в Грузии", — считает Демирдас.
Публицист считает, что президент Франции Эммануэль Макрон может прибегнуть к решительным шагам во внешней политике, учитывая его невыигрышное положение сейчас на фоне главы правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
Демирдас также отметил, что ситуация в Европе напоминает положение дел перед началом Второй мировой войны.
"Пока неизвестно, спровоцирует ли AUKUS более широкий конфликт в Евразии", — заключил автор.
Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией NavalGroup. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли контрактом века, предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и "подрывом доверия" между союзниками, после чего Париж впервые в истории отозвал из Вашингтона и Канберры послов для консультаций.