https://ria.ru/20210923/soyuz-1751391379.html

National Interest заявил о страхе Украины перед союзом России и Франции

National Interest заявил о страхе Украины перед союзом России и Франции - РИА Новости, 23.09.2021

National Interest заявил о страхе Украины перед союзом России и Франции

Франция может пойти на сближение с Россией после создания нового оборонного партнерства AUKUS и расторжения Австралией крупного контракта на поставку... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T01:26

2021-09-23T01:26

2021-09-23T11:00

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сша

австралия

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мид франции‎

марин ле пен

жан-ив ле дриан

эммануэль макрон

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Франция может пойти на сближение с Россией после создания нового оборонного партнерства AUKUS и расторжения Австралией крупного контракта на поставку французских подводных лодок, написал в статье для National Interest обозреватель Али Демирдас.По его мнению, некоторые европейские страны опасаются гипотетического союза Москвы и Парижа.Публицист считает, что президент Франции Эммануэль Макрон может прибегнуть к решительным шагам во внешней политике, учитывая его невыигрышное положение сейчас на фоне главы правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.Демирдас также отметил, что ситуация в Европе напоминает положение дел перед началом Второй мировой войны.Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией NavalGroup. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли контрактом века, предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и "подрывом доверия" между союзниками, после чего Париж впервые в истории отозвал из Вашингтона и Канберры послов для консультаций.

https://ria.ru/20210922/izvineniya-1751381841.html

https://ria.ru/20210920/frantsiya-1750993672.html

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австралия

франция

россия

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в мире, сша, австралия, франция, мид франции‎, марин ле пен, жан-ив ле дриан, эммануэль макрон, россия, али демирдас, aukus