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Эрдоган заявил о "не очень хорошем начале" работы с Байденом
Эрдоган заявил о "не очень хорошем начале" работы с Байденом - РИА Новости, 23.09.2021
Эрдоган заявил о "не очень хорошем начале" работы с Байденом
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о "не очень хорошем начале" работы с американским коллегой Джо Байденом после его вступления в должность президента США. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T18:17
2021-09-23T20:21
реджеп тайип эрдоган
в мире
сша
турция
джо байден
нато
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АНКАРА, 23 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о "не очень хорошем начале" работы с американским коллегой Джо Байденом после его вступления в должность президента США.По его словам, администрация Байдена продолжает поставку оружия силам самообороны сирийских курдов, связанным с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана."Байден начал поставлять оружие, боеприпасы и снаряжение террористическим организациям. Мы не собираемся смотреть на это, разводя руками. Внимательно следим за этим. И когда придет время, скажем им (США) то, что нужно", - добавил турецкий лидер.
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реджеп тайип эрдоган, в мире, сша, турция, джо байден, нато
18:17 23.09.2021 (обновлено: 20:21 23.09.2021)
 
Эрдоган заявил о "не очень хорошем начале" работы с Байденом

Президент Турции Эрдоган: сейчас не лучший момент в отношениях с США

© REUTERS / Mary Altaffer/PoolПрезидент Турции Тайип Эрдоган выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент Турции Тайип Эрдоган выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© REUTERS / Mary Altaffer/Pool
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АНКАРА, 23 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о "не очень хорошем начале" работы с американским коллегой Джо Байденом после его вступления в должность президента США.
"Я хочу, чтобы мы (Турция и США), как две страны НАТО, были друзьями, а не противниками. Но нынешнее положение не очень хорошее. Исходя из моей почти 19-летней работы в качестве премьер-министра и президента, могу сказать, что, к сожалению, сейчас не лучший момент в отношениях с Америкой. Я хорошо работал с (Джорджем) Бушем-младшим, (Бараком) Обамой, (Дональдом) Трампом, но не могу сказать, что мы хорошо начали с (Джо) Байденом", - сказал Эрдоган турецким журналистам в ходе визита в США. Его цитирует газета Hurriyet.
По его словам, администрация Байдена продолжает поставку оружия силам самообороны сирийских курдов, связанным с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.
"Байден начал поставлять оружие, боеприпасы и снаряжение террористическим организациям. Мы не собираемся смотреть на это, разводя руками. Внимательно следим за этим. И когда придет время, скажем им (США) то, что нужно", - добавил турецкий лидер.
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Реджеп Тайип ЭрдоганВ миреСШАТурцияДжо БайденНАТО
 
 
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