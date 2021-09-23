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Эрдоган заявил о "не очень хорошем начале" работы с Байденом

Эрдоган заявил о "не очень хорошем начале" работы с Байденом - РИА Новости, 23.09.2021

Эрдоган заявил о "не очень хорошем начале" работы с Байденом

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о "не очень хорошем начале" работы с американским коллегой Джо Байденом после его вступления в должность президента США. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T18:17

2021-09-23T18:17

2021-09-23T20:21

реджеп тайип эрдоган

в мире

сша

турция

джо байден

нато

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АНКАРА, 23 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о "не очень хорошем начале" работы с американским коллегой Джо Байденом после его вступления в должность президента США.По его словам, администрация Байдена продолжает поставку оружия силам самообороны сирийских курдов, связанным с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана."Байден начал поставлять оружие, боеприпасы и снаряжение террористическим организациям. Мы не собираемся смотреть на это, разводя руками. Внимательно следим за этим. И когда придет время, скажем им (США) то, что нужно", - добавил турецкий лидер.

https://ria.ru/20210812/poslanie-1745494703.html

сша

турция

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реджеп тайип эрдоган, в мире, сша, турция, джо байден, нато