https://ria.ru/20210923/potok-1751491757.html

На Украине попросили США "дожать "Северный поток — 2"

На Украине попросили США "дожать "Северный поток — 2" - РИА Новости, 23.09.2021

На Украине попросили США "дожать "Северный поток — 2"

Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко обратился к американским властям с просьбой помешать запуску газопровода "Северный поток — 2", следует из сообщения... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T16:54

2021-09-23T16:54

2021-09-23T17:59

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юрий витренко

северный поток — 2

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На Украине попросили США остановить "Северный поток — 2"

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко обратился к американским властям с просьбой помешать запуску газопровода "Северный поток — 2", следует из сообщения пресс-службы компании."Спасибо всем, кто борется против "Северного потока — 2". <…> Давайте дожмем совместными усилиями", — сказал он.Ранее Витренко назвал шансы на скорый запуск магистрали "невысокими". По его мнению, на процесс повлияет польская нефтегазовая компания PGNiG, получившая право участвовать в процедуре сертификации оператора трубопровода.По словам главы "Нафтогаза", шансы на сертификацию также "снижает решение" американского конгресса о санкциях к "Северному потоку — 2".Сейчас газопровод полностью достроен. Перед его запуском компания Nord Stream 2 AG подала заявку на сертификацию в качестве независимого оператора. Это необходимо сделать для соответствия правилам Третьего энергопакета ЕС.

https://ria.ru/20210922/gaz-1751295964.html

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-09-23T16:54 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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