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На Украине попросили США "дожать "Северный поток — 2"
На Украине попросили США "дожать "Северный поток — 2" - РИА Новости, 23.09.2021
На Украине попросили США "дожать "Северный поток — 2"
Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко обратился к американским властям с просьбой помешать запуску газопровода "Северный поток — 2", следует из сообщения... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T16:54
2021-09-23T17:59
экономика
в мире
украина
сша
нафтогаз украины
pgnig
юрий витренко
северный поток — 2
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На Украине попросили США остановить "Северный поток — 2"
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко обратился к американским властям с просьбой помешать запуску газопровода "Северный поток — 2", следует из сообщения пресс-службы компании."Спасибо всем, кто борется против "Северного потока — 2". &lt;…&gt; Давайте дожмем совместными усилиями", — сказал он.Ранее Витренко назвал шансы на скорый запуск магистрали "невысокими". По его мнению, на процесс повлияет польская нефтегазовая компания PGNiG, получившая право участвовать в процедуре сертификации оператора трубопровода.По словам главы "Нафтогаза", шансы на сертификацию также "снижает решение" американского конгресса о санкциях к "Северному потоку — 2".Сейчас газопровод полностью достроен. Перед его запуском компания Nord Stream 2 AG подала заявку на сертификацию в качестве независимого оператора. Это необходимо сделать для соответствия правилам Третьего энергопакета ЕС.
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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экономика, в мире, украина, сша, нафтогаз украины, pgnig, юрий витренко, северный поток — 2, nord stream 2 ag, ситуация на украине, россия
16:54 23.09.2021 (обновлено: 17:59 23.09.2021)
 
На Украине попросили США "дожать "Северный поток — 2"

Глава "Нафтогаза" Витренко: Украине и США нужно дожать "Северный поток — 2"

© Фото : @NordStream2/TwitterСтроительство газопровода "Северный поток - 2"
Строительство газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© Фото : @NordStream2/Twitter
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко обратился к американским властям с просьбой помешать запуску газопровода "Северный поток — 2", следует из сообщения пресс-службы компании.
"Спасибо всем, кто борется против "Северного потока — 2". <…> Давайте дожмем совместными усилиями", — сказал он.
Baltic Pipe - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 14:10
"Отморозить уши назло России". Поляки возмутились позиции властей по газу
Ранее Витренко назвал шансы на скорый запуск магистрали "невысокими". По его мнению, на процесс повлияет польская нефтегазовая компания PGNiG, получившая право участвовать в процедуре сертификации оператора трубопровода.
По словам главы "Нафтогаза", шансы на сертификацию также "снижает решение" американского конгресса о санкциях к "Северному потоку — 2".
Сейчас газопровод полностью достроен. Перед его запуском компания Nord Stream 2 AG подала заявку на сертификацию в качестве независимого оператора. Это необходимо сделать для соответствия правилам Третьего энергопакета ЕС.
 
ЭкономикаВ миреУкраинаСШАНафтогаз УкраиныPGNiGЮрий ВитренкоСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGСитуация на УкраинеРоссия
 
 
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