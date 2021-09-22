https://ria.ru/20210922/sertifikatsiya-1751361249.html

PGNiG будет участвовать в сертификации оператора "Северного потока — 2"

PGNiG будет участвовать в сертификации оператора "Северного потока — 2" - РИА Новости, 22.09.2021

PGNiG будет участвовать в сертификации оператора "Северного потока — 2"

Польская нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что федеральное сетевое агентство Германии Bundesnetzagentur предоставило ей и ее дочерней фирме PGNiG Supply &... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T18:57

2021-09-22T18:57

2021-09-22T23:52

экономика

pgnig

в мире

природный газ

германия

польша

северный поток — 2

nord stream 2 ag

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Польша поучаствует в решении судьбы "Северного потока-2"

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749524369_0:28:786:470_1920x0_80_0_0_6d45144ad5416a94b0dbcbb5f64ff65e.jpg

ВАРШАВА, 22 сен — РИА Новости. Польская нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что федеральное сетевое агентство Германии Bundesnetzagentur предоставило ей и ее дочерней фирме PGNiG Supply & Trading GmbH право участвовать в процедурах сертификации для "Северного потока — 2".Компания Nord Stream 2 AG, в июне подала заявку на сертификацию в качестве независимого оператора. Это сделано, чтобы соответствовать правилам третьего энергопакета ЕС. Речь идет, в частности, об анбандлинге — разделении предприятий, которые занимаются добычей и транспортировкой газа.Он подчеркнул, что польская компания будет последовательно доказывать, что "Nord Stream 2 AG не соответствует формальным и существенным требованиям к оператору трубопровода, в частности касающихся безопасности поставок и корпоративной структуры"."Северный поток — 2" полностью достроили в начале сентября. Немецкий регулятор не может запретить начало прокачки газа по трубопроводу, но его запуск до сертификации независимого оператора станет административным нарушением.Начиная с 8 сентября 2021 года у Bundesnetzagentur есть четыре месяца на подготовку проекта решения. Его нужно будет направить в Европейскую комиссию для комментариев. Федеральное сетевое агентство должно, насколько это возможно, учитывать мнение ЕК в своем последующем окончательном решении.

https://ria.ru/20210921/potok-1751066344.html

германия

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-09-22T18:57 true PT1M46S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, pgnig, в мире, природный газ, германия, польша, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия