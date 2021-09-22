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PGNiG будет участвовать в сертификации оператора "Северного потока — 2"
PGNiG будет участвовать в сертификации оператора "Северного потока — 2" - РИА Новости, 22.09.2021
PGNiG будет участвовать в сертификации оператора "Северного потока — 2"
Польская нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что федеральное сетевое агентство Германии Bundesnetzagentur предоставило ей и ее дочерней фирме PGNiG Supply &... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T18:57
2021-09-22T23:52
экономика
pgnig
в мире
природный газ
германия
польша
северный поток — 2
nord stream 2 ag
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Польша поучаствует в решении судьбы "Северного потока-2"
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ВАРШАВА, 22 сен — РИА Новости. Польская нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что федеральное сетевое агентство Германии Bundesnetzagentur предоставило ей и ее дочерней фирме PGNiG Supply &amp; Trading GmbH право участвовать в процедурах сертификации для "Северного потока — 2".Компания Nord Stream 2 AG, в июне подала заявку на сертификацию в качестве независимого оператора. Это сделано, чтобы соответствовать правилам третьего энергопакета ЕС. Речь идет, в частности, об анбандлинге — разделении предприятий, которые занимаются добычей и транспортировкой газа.Он подчеркнул, что польская компания будет последовательно доказывать, что "Nord Stream 2 AG не соответствует формальным и существенным требованиям к оператору трубопровода, в частности касающихся безопасности поставок и корпоративной структуры"."Северный поток — 2" полностью достроили в начале сентября. Немецкий регулятор не может запретить начало прокачки газа по трубопроводу, но его запуск до сертификации независимого оператора станет административным нарушением.Начиная с 8 сентября 2021 года у Bundesnetzagentur есть четыре месяца на подготовку проекта решения. Его нужно будет направить в Европейскую комиссию для комментариев. Федеральное сетевое агентство должно, насколько это возможно, учитывать мнение ЕК в своем последующем окончательном решении.
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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экономика, pgnig, в мире, природный газ, германия, польша, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия
18:57 22.09.2021 (обновлено: 23:52 22.09.2021)
 
PGNiG будет участвовать в сертификации оператора "Северного потока — 2"

Польская PGNiG получила право участвовать в сертификации оператора "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2Надводный захлест на второй нитке "Северного потока ‑ 2"
Надводный захлест на второй нитке Северного потока ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© Фото : Nord Stream 2
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ВАРШАВА, 22 сен — РИА Новости. Польская нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что федеральное сетевое агентство Германии Bundesnetzagentur предоставило ей и ее дочерней фирме PGNiG Supply & Trading GmbH право участвовать в процедурах сертификации для "Северного потока — 2".
Компания Nord Stream 2 AG, в июне подала заявку на сертификацию в качестве независимого оператора. Это сделано, чтобы соответствовать правилам третьего энергопакета ЕС. Речь идет, в частности, об анбандлинге — разделении предприятий, которые занимаются добычей и транспортировкой газа.
"Заявка на сертификацию по модели ITO, поданная компанией Nord Stream 2 AG, показывает, что швейцарская компания по-прежнему стремится получить регуляторные привилегии. <...> В процессе сертификации мы будем стремиться к тому, чтобы владелец "Северного потока — 2" не смог избежать применения требований о разделении собственности, доступе третьих сторон и прозрачных тарифах, которые учитывают стоимость всего трубопровода", — заявил глава PGNiG Павел Маевский.
Он подчеркнул, что польская компания будет последовательно доказывать, что "Nord Stream 2 AG не соответствует формальным и существенным требованиям к оператору трубопровода, в частности касающихся безопасности поставок и корпоративной структуры".
Строительство газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 01:42
В Европе испугались "ценового цунами" из-за "Северного потока — 2"
"Северный поток — 2" полностью достроили в начале сентября. Немецкий регулятор не может запретить начало прокачки газа по трубопроводу, но его запуск до сертификации независимого оператора станет административным нарушением.
Начиная с 8 сентября 2021 года у Bundesnetzagentur есть четыре месяца на подготовку проекта решения. Его нужно будет направить в Европейскую комиссию для комментариев. Федеральное сетевое агентство должно, насколько это возможно, учитывать мнение ЕК в своем последующем окончательном решении.
 
ЭкономикаPGNiGВ миреПриродный газГерманияПольшаСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGРоссия
 
 
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