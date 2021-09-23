https://ria.ru/20210923/krasko-1751294241.html

Мексиканская мелодрама: жизнь и страсти Ивана Краско

Мексиканская мелодрама: жизнь и страсти Ивана Краско - РИА Новости, 23.09.2021

Мексиканская мелодрама: жизнь и страсти Ивана Краско

Сегодня Ивану Ивановичу Краско исполняется 91 год. В профессии он уже 60 лет и сыграл сотни ролей в кино и театре. Однако его личная жизнь подчас интереснее и... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T11:31

2021-09-23T11:31

2021-09-23T11:31

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Сегодня Ивану Ивановичу Краско исполняется 91 год. В профессии он уже 60 лет и сыграл сотни ролей в кино и театре. Однако его личная жизнь подчас интереснее и ярче даже самой запутанной мексиканской мыльной оперы. Кого играл и кого любил Иван Иванович — в материале РИА Новости. И Сократ, и Гэндальф: роли КраскоСократ, Джордано Бруно, Василий Шуйский — поклонники знают, что Иван Краско способен воплотить образы очень разных персонажей. В театре имени Комиссаржевской артист служит с 1965, и его там очень ценят. “Любая из его ролей тщательно пластически выстроена, а отточенному жесту сопутствует выверенность интонации, тембра голоса“, — такое лестное описание мастерству артиста дается на сайте театра, ставшем для него родным.В кино Краско тоже заявил о себе. Правда, в фильмографии не так много больших ролей, зато даже второстепенные герои в его исполнении запоминаются зрителям. Дебютировал он в 1961 в двухсерийном фильме “Балтийское небо” — сыграл в эпизоде. К 1978 году дошел до атамана — исполнил антагониста в драме “Конец императора тайги”, основанной на биографии писателя Аркадия Гайдара.Сериалы и фильмы с участием Краско выходили на экраны почти каждый год. Он появлялся в "Эскадроне гусар летучих", "Сыне полка", "Улицах разбитых фонаре – 2", "Особенностях национальной охоты в зимний период", "Агенте национальной безопасности – 3, "Мастере и Маргарите", хите проката "Лед" и многих других проектах. В телеспектакле "Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса, Хоббита" Краско был Гэндальфом.Однако говорят о нем в последнее время в основном из-за бурной личной жизни и скандалов, в которые он попадает.Первые браки: внебрачная дочь и трагическая смерть сынаПервый раз Краско женился в 1951. Его возлюбленной была Екатерина Иванова. 21-летний парень тогда учился в Военно-морском училище и помалкивал о том, что хочет стать актером. У пары родилась дочь Галина, но брак все равно просуществовал только четыре года. Говорят, именно желание Краско пойти в артисты и разрушило семью. Без кольца на пальце Иван Иванович был недолго. В 1956 он женился во второй раз. По слухам, любвеобильный актер смотрел налево – и не один раз. В 1981 году у него родилась дочь на стороне. Уже взрослая Марина Янц-Краско приходила на ток-шоу и рассказывала о своих отношениях с отцом. Она признавалась, что обиделась на него, потому что он не упомянул ее в автобиографии. Отношения с внебрачной дочерью Краско выяснил. Да и со второй супругой, учительницей русского языка Кирой Петровой, Иван Иванович прожил 40 лет. В этом браке на свет появились двое детей — Андрей и Юлия. Сын пошел по стопам отца. Андрей добился известности и уважения как актер. Его смерть была неожиданной. В июле 2006 он умер на съемках ленты Сергея Урсуляка "Ликвидация". Ему было 48 лет. "Мой сын ушел от сердечной недостаточности, от недостатка сердечности, ему не хватало заботливой женской руки. С любящими он расстался, а остальные все чего-то хотели от моего Андрюши", — заявлял потом Краско. За девять лет до смерти сына не стало и мамы Андрея. Две Натальи: молодые жены Краско24 года было реквизитору Наталье Вяль, когда она выходила замуж за Краско в 2001. 47 лет разницы в возрасте не помешали паре завести детей. В этом браке у актера родилось два сына — Иван и Федор. Впрочем, через десять лет после свадьбы Наталья ушла от супруга к мужчине помоложе. Краско ее осуждать не стал и отписал часть квартиры. Самый обсуждаемый брак Иван Иванович заключил в 2015. Избранницей артиста стала его студентка Наталья Шевель. Звезде понравилось, как она читала стихи Бродского. Как и третьей жене артиста, его новой супруге было 24, когда она выходила за него замуж. Краско уже исполнилось 84. Их разница в возрасте в 60 лет возмутила общественность и стала излюбленной темой для многих ток-шок. Девушка не хотела заводить детей — и это послужило причиной расставания. После развода Наталья встречалась с предполагаемым внебрачным сыном Ивана Ивановича и выходила на одну сцену с самим Краско в театре. Иван Иванович же вернулся к третьей супруге. Однако Вяль раздражали домыслы об их воссоединении. Она уверяла, что актер живет не с ней, а "у нее". "Я как квартирная хозяйка: готовлю, убираю, стираю. Он меня не то что содержит, а, скорее, платит за эти услуги", — настаивала Вяль. В мае 2021 года стало известно о новых отношениях Краско. 42-летняя Наталья Смыкова уверяла, что ей не нужны "ни деньги, ни тем более недвижимость, которую делят всю его жизнь".Недавно Краско попал в реанимацию с инсультом. В больнице актера удалось навестить только Шевель, Вяль говорила, что к нему не пускали из-за ситуации с коронавирусом. В госпитале Иван Иванович не унывал и заигрывал с медсестрами. Правда, о том, чтобы в очередной раз пойти в ЗАГС, Краско пока не задумается. "Мне Зигмунд Фрейд шепнул: "Старик, угомонись". Я и сам замечаю, мне уже пора завязывать с этими делами, но шея сама голову поворачивает", — пошутил он в программе "Пусть говорят".

https://ria.ru/20210617/krasko-1737419808.html

https://ria.ru/20210507/krasko-1731378402.html

https://ria.ru/20210908/akter-1749237079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

звезды, знаменитости, иван краско, личная жизнь