Мексиканская мелодрама: жизнь и страсти Ивана Краско
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Сегодня Ивану Ивановичу Краско исполняется 91 год. В профессии он уже 60 лет и сыграл сотни ролей в кино и театре. Однако его личная жизнь подчас интереснее и ярче даже самой запутанной мексиканской мыльной оперы. Кого играл и кого любил Иван Иванович — в материале РИА Новости.
И Сократ, и Гэндальф: роли Краско
Сократ, Джордано Бруно, Василий Шуйский — поклонники знают, что Иван Краско способен воплотить образы очень разных персонажей. В театре имени Комиссаржевской артист служит с 1965, и его там очень ценят.
“Любая из его ролей тщательно пластически выстроена, а отточенному жесту сопутствует выверенность интонации, тембра голоса“, — такое лестное описание мастерству артиста дается на сайте театра, ставшем для него родным.
В кино Краско тоже заявил о себе. Правда, в фильмографии не так много больших ролей, зато даже второстепенные герои в его исполнении запоминаются зрителям. Дебютировал он в 1961 в двухсерийном фильме “Балтийское небо” — сыграл в эпизоде. К 1978 году дошел до атамана — исполнил антагониста в драме “Конец императора тайги”, основанной на биографии писателя Аркадия Гайдара.
© Киностудия им. М. Горького (1978)Кадр из фильма "Конец императора тайги"
1 из 4
Кадр из фильма "Конец императора тайги"
© Киностудия им. М. Горького (1978)
© Лентелефильм (1985)Кадр из фильма "Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса, Хоббита"
2 из 4
Кадр из фильма "Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса, Хоббита"
© Лентелефильм (1985)
© Свердловская киностудия (1981)Кадр из фильма "Сын полка"
3 из 4
Кадр из фильма "Сын полка"
© Свердловская киностудия (1981)
© Общественное Российское Телевидение (ОРТ) (2000)Кадр из фильма "Особенности национальной охоты в зимний период"
4 из 4
Кадр из фильма "Особенности национальной охоты в зимний период"
© Общественное Российское Телевидение (ОРТ) (2000)
1 из 4
Кадр из фильма "Конец императора тайги"
© Киностудия им. М. Горького (1978)
2 из 4
Кадр из фильма "Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса, Хоббита"
© Лентелефильм (1985)
3 из 4
Кадр из фильма "Сын полка"
© Свердловская киностудия (1981)
4 из 4
Кадр из фильма "Особенности национальной охоты в зимний период"
© Общественное Российское Телевидение (ОРТ) (2000)
Сериалы и фильмы с участием Краско выходили на экраны почти каждый год. Он появлялся в "Эскадроне гусар летучих", "Сыне полка", "Улицах разбитых фонаре – 2", "Особенностях национальной охоты в зимний период", "Агенте национальной безопасности – 3, "Мастере и Маргарите", хите проката "Лед" и многих других проектах. В телеспектакле "Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса, Хоббита" Краско был Гэндальфом.
Однако говорят о нем в последнее время в основном из-за бурной личной жизни и скандалов, в которые он попадает.
Первые браки: внебрачная дочь и трагическая смерть сына
Первый раз Краско женился в 1951. Его возлюбленной была Екатерина Иванова. 21-летний парень тогда учился в Военно-морском училище и помалкивал о том, что хочет стать актером. У пары родилась дочь Галина, но брак все равно просуществовал только четыре года. Говорят, именно желание Краско пойти в артисты и разрушило семью.
Без кольца на пальце Иван Иванович был недолго. В 1956 он женился во второй раз. По слухам, любвеобильный актер смотрел налево – и не один раз. В 1981 году у него родилась дочь на стороне. Уже взрослая Марина Янц-Краско приходила на ток-шоу и рассказывала о своих отношениях с отцом. Она признавалась, что обиделась на него, потому что он не упомянул ее в автобиографии.
"Несколько лет мы не общались. Хотела, чтобы папа сам понял, что он меня обидел, что его мне не хватало", — "СтарХит" цитирует Янц-Краско.
Отношения с внебрачной дочерью Краско выяснил. Да и со второй супругой, учительницей русского языка Кирой Петровой, Иван Иванович прожил 40 лет. В этом браке на свет появились двое детей — Андрей и Юлия. Сын пошел по стопам отца.
Андрей добился известности и уважения как актер. Его смерть была неожиданной. В июле 2006 он умер на съемках ленты Сергея Урсуляка "Ликвидация". Ему было 48 лет.
"Мой сын ушел от сердечной недостаточности, от недостатка сердечности, ему не хватало заботливой женской руки. С любящими он расстался, а остальные все чего-то хотели от моего Андрюши", — заявлял потом Краско.
17 июня, 16:28ШоубизИван Краско раскрыл причину смерти своего сына
За девять лет до смерти сына не стало и мамы Андрея.
Две Натальи: молодые жены Краско
24 года было реквизитору Наталье Вяль, когда она выходила замуж за Краско в 2001.
47 лет разницы в возрасте не помешали паре завести детей. В этом браке у актера родилось два сына — Иван и Федор. Впрочем, через десять лет после свадьбы Наталья ушла от супруга к мужчине помоложе. Краско ее осуждать не стал и отписал часть квартиры.
Самый обсуждаемый брак Иван Иванович заключил в 2015. Избранницей артиста стала его студентка Наталья Шевель. Звезде понравилось, как она читала стихи Бродского.
Как и третьей жене артиста, его новой супруге было 24, когда она выходила за него замуж. Краско уже исполнилось 84. Их разница в возрасте в 60 лет возмутила общественность и стала излюбленной темой для многих ток-шок.
Народный артист России Иван Краско
Девушка не хотела заводить детей — и это послужило причиной расставания. После развода Наталья встречалась с предполагаемым внебрачным сыном Ивана Ивановича и выходила на одну сцену с самим Краско в театре.
Иван Иванович же вернулся к третьей супруге. Однако Вяль раздражали домыслы об их воссоединении. Она уверяла, что актер живет не с ней, а "у нее".
"Я как квартирная хозяйка: готовлю, убираю, стираю. Он меня не то что содержит, а, скорее, платит за эти услуги", — настаивала Вяль.
В мае 2021 года стало известно о новых отношениях Краско. 42-летняя Наталья Смыкова уверяла, что ей не нужны "ни деньги, ни тем более недвижимость, которую делят всю его жизнь".
Недавно Краско попал в реанимацию с инсультом. В больнице актера удалось навестить только Шевель, Вяль говорила, что к нему не пускали из-за ситуации с коронавирусом.
В госпитале Иван Иванович не унывал и заигрывал с медсестрами. Правда, о том, чтобы в очередной раз пойти в ЗАГС, Краско пока не задумается. "Мне Зигмунд Фрейд шепнул: "Старик, угомонись". Я и сам замечаю, мне уже пора завязывать с этими делами, но шея сама голову поворачивает", — пошутил он в программе "Пусть говорят".
8 сентября, 18:22КультураАктера Ивана Краско выписали из больницы