Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210923/krasko-1751294241.html
Мексиканская мелодрама: жизнь и страсти Ивана Краско
Мексиканская мелодрама: жизнь и страсти Ивана Краско - РИА Новости, 23.09.2021
Мексиканская мелодрама: жизнь и страсти Ивана Краско
Сегодня Ивану Ивановичу Краско исполняется 91 год. В профессии он уже 60 лет и сыграл сотни ролей в кино и театре. Однако его личная жизнь подчас интереснее и... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T11:31
2021-09-23T11:31
шоубиз
звезды
знаменитости
иван краско
личная жизнь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/127296/91/1272969130_0:455:2716:1982_1920x0_80_0_0_a4f22dcca70a20ce7fcfcc6a913eeff7.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Сегодня Ивану Ивановичу Краско исполняется 91 год. В профессии он уже 60 лет и сыграл сотни ролей в кино и театре. Однако его личная жизнь подчас интереснее и ярче даже самой запутанной мексиканской мыльной оперы. Кого играл и кого любил Иван Иванович — в материале РИА Новости. И Сократ, и Гэндальф: роли КраскоСократ, Джордано Бруно, Василий Шуйский — поклонники знают, что Иван Краско способен воплотить образы очень разных персонажей. В театре имени Комиссаржевской артист служит с 1965, и его там очень ценят. “Любая из его ролей тщательно пластически выстроена, а отточенному жесту сопутствует выверенность интонации, тембра голоса“, — такое лестное описание мастерству артиста дается на сайте театра, ставшем для него родным.В кино Краско тоже заявил о себе. Правда, в фильмографии не так много больших ролей, зато даже второстепенные герои в его исполнении запоминаются зрителям. Дебютировал он в 1961 в двухсерийном фильме “Балтийское небо” — сыграл в эпизоде. К 1978 году дошел до атамана — исполнил антагониста в драме “Конец императора тайги”, основанной на биографии писателя Аркадия Гайдара.Сериалы и фильмы с участием Краско выходили на экраны почти каждый год. Он появлялся в "Эскадроне гусар летучих", "Сыне полка", "Улицах разбитых фонаре – 2", "Особенностях национальной охоты в зимний период", "Агенте национальной безопасности – 3, "Мастере и Маргарите", хите проката "Лед" и многих других проектах. В телеспектакле "Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса, Хоббита" Краско был Гэндальфом.Однако говорят о нем в последнее время в основном из-за бурной личной жизни и скандалов, в которые он попадает.Первые браки: внебрачная дочь и трагическая смерть сынаПервый раз Краско женился в 1951. Его возлюбленной была Екатерина Иванова. 21-летний парень тогда учился в Военно-морском училище и помалкивал о том, что хочет стать актером. У пары родилась дочь Галина, но брак все равно просуществовал только четыре года. Говорят, именно желание Краско пойти в артисты и разрушило семью. Без кольца на пальце Иван Иванович был недолго. В 1956 он женился во второй раз. По слухам, любвеобильный актер смотрел налево – и не один раз. В 1981 году у него родилась дочь на стороне. Уже взрослая Марина Янц-Краско приходила на ток-шоу и рассказывала о своих отношениях с отцом. Она признавалась, что обиделась на него, потому что он не упомянул ее в автобиографии. Отношения с внебрачной дочерью Краско выяснил. Да и со второй супругой, учительницей русского языка Кирой Петровой, Иван Иванович прожил 40 лет. В этом браке на свет появились двое детей — Андрей и Юлия. Сын пошел по стопам отца. Андрей добился известности и уважения как актер. Его смерть была неожиданной. В июле 2006 он умер на съемках ленты Сергея Урсуляка "Ликвидация". Ему было 48 лет. "Мой сын ушел от сердечной недостаточности, от недостатка сердечности, ему не хватало заботливой женской руки. С любящими он расстался, а остальные все чего-то хотели от моего Андрюши", — заявлял потом Краско. За девять лет до смерти сына не стало и мамы Андрея. Две Натальи: молодые жены Краско24 года было реквизитору Наталье Вяль, когда она выходила замуж за Краско в 2001. 47 лет разницы в возрасте не помешали паре завести детей. В этом браке у актера родилось два сына — Иван и Федор. Впрочем, через десять лет после свадьбы Наталья ушла от супруга к мужчине помоложе. Краско ее осуждать не стал и отписал часть квартиры. Самый обсуждаемый брак Иван Иванович заключил в 2015. Избранницей артиста стала его студентка Наталья Шевель. Звезде понравилось, как она читала стихи Бродского. Как и третьей жене артиста, его новой супруге было 24, когда она выходила за него замуж. Краско уже исполнилось 84. Их разница в возрасте в 60 лет возмутила общественность и стала излюбленной темой для многих ток-шок. Девушка не хотела заводить детей — и это послужило причиной расставания. После развода Наталья встречалась с предполагаемым внебрачным сыном Ивана Ивановича и выходила на одну сцену с самим Краско в театре. Иван Иванович же вернулся к третьей супруге. Однако Вяль раздражали домыслы об их воссоединении. Она уверяла, что актер живет не с ней, а "у нее". "Я как квартирная хозяйка: готовлю, убираю, стираю. Он меня не то что содержит, а, скорее, платит за эти услуги", — настаивала Вяль. В мае 2021 года стало известно о новых отношениях Краско. 42-летняя Наталья Смыкова уверяла, что ей не нужны "ни деньги, ни тем более недвижимость, которую делят всю его жизнь".Недавно Краско попал в реанимацию с инсультом. В больнице актера удалось навестить только Шевель, Вяль говорила, что к нему не пускали из-за ситуации с коронавирусом. В госпитале Иван Иванович не унывал и заигрывал с медсестрами. Правда, о том, чтобы в очередной раз пойти в ЗАГС, Краско пока не задумается. "Мне Зигмунд Фрейд шепнул: "Старик, угомонись". Я и сам замечаю, мне уже пора завязывать с этими делами, но шея сама голову поворачивает", — пошутил он в программе "Пусть говорят".
https://ria.ru/20210617/krasko-1737419808.html
https://ria.ru/20210507/krasko-1731378402.html
https://ria.ru/20210908/akter-1749237079.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/127296/91/1272969130_0:12:2716:2048_1920x0_80_0_0_dfbd5092b02d222bac7ba9432a556a5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
звезды, знаменитости, иван краско, личная жизнь
11:31 23.09.2021
 

Мексиканская мелодрама: жизнь и страсти Ивана Краско

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНародный артист России Иван Краско
Народный артист России Иван Краско - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Сегодня Ивану Ивановичу Краско исполняется 91 год. В профессии он уже 60 лет и сыграл сотни ролей в кино и театре. Однако его личная жизнь подчас интереснее и ярче даже самой запутанной мексиканской мыльной оперы. Кого играл и кого любил Иван Иванович — в материале РИА Новости.

И Сократ, и Гэндальф: роли Краско

Сократ, Джордано Бруно, Василий Шуйский — поклонники знают, что Иван Краско способен воплотить образы очень разных персонажей. В театре имени Комиссаржевской артист служит с 1965, и его там очень ценят.
“Любая из его ролей тщательно пластически выстроена, а отточенному жесту сопутствует выверенность интонации, тембра голоса“, — такое лестное описание мастерству артиста дается на сайте театра, ставшем для него родным.
В кино Краско тоже заявил о себе. Правда, в фильмографии не так много больших ролей, зато даже второстепенные герои в его исполнении запоминаются зрителям. Дебютировал он в 1961 в двухсерийном фильме “Балтийское небо” — сыграл в эпизоде. К 1978 году дошел до атамана — исполнил антагониста в драме “Конец императора тайги”, основанной на биографии писателя Аркадия Гайдара.
© Киностудия им. М. Горького (1978)Кадр из фильма "Конец императора тайги"
Кадр из фильма Конец императора тайги
1 из 4
Кадр из фильма "Конец императора тайги"
© Киностудия им. М. Горького (1978)
© Лентелефильм (1985)Кадр из фильма "Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса, Хоббита"
Кадр из фильма Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса, Хоббита
2 из 4
Кадр из фильма "Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса, Хоббита"
© Лентелефильм (1985)
© Свердловская киностудия (1981)Кадр из фильма "Сын полка"
Кадр из фильма Сын полка
3 из 4
Кадр из фильма "Сын полка"
© Свердловская киностудия (1981)
© Общественное Российское Телевидение (ОРТ) (2000)Кадр из фильма "Особенности национальной охоты в зимний период"
Кадр из фильма Особенности национальной охоты в зимний период
4 из 4
Кадр из фильма "Особенности национальной охоты в зимний период"
© Общественное Российское Телевидение (ОРТ) (2000)
1 из 4
Кадр из фильма "Конец императора тайги"
© Киностудия им. М. Горького (1978)
2 из 4
Кадр из фильма "Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса, Хоббита"
© Лентелефильм (1985)
3 из 4
Кадр из фильма "Сын полка"
© Свердловская киностудия (1981)
4 из 4
Кадр из фильма "Особенности национальной охоты в зимний период"
© Общественное Российское Телевидение (ОРТ) (2000)
Сериалы и фильмы с участием Краско выходили на экраны почти каждый год. Он появлялся в "Эскадроне гусар летучих", "Сыне полка", "Улицах разбитых фонаре – 2", "Особенностях национальной охоты в зимний период", "Агенте национальной безопасности – 3, "Мастере и Маргарите", хите проката "Лед" и многих других проектах. В телеспектакле "Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса, Хоббита" Краско был Гэндальфом.
Однако говорят о нем в последнее время в основном из-за бурной личной жизни и скандалов, в которые он попадает.

Первые браки: внебрачная дочь и трагическая смерть сына

Первый раз Краско женился в 1951. Его возлюбленной была Екатерина Иванова. 21-летний парень тогда учился в Военно-морском училище и помалкивал о том, что хочет стать актером. У пары родилась дочь Галина, но брак все равно просуществовал только четыре года. Говорят, именно желание Краско пойти в артисты и разрушило семью.
Без кольца на пальце Иван Иванович был недолго. В 1956 он женился во второй раз. По слухам, любвеобильный актер смотрел налево – и не один раз. В 1981 году у него родилась дочь на стороне. Уже взрослая Марина Янц-Краско приходила на ток-шоу и рассказывала о своих отношениях с отцом. Она признавалась, что обиделась на него, потому что он не упомянул ее в автобиографии.
"Несколько лет мы не общались. Хотела, чтобы папа сам понял, что он меня обидел, что его мне не хватало", — "СтарХит" цитирует Янц-Краско.
Отношения с внебрачной дочерью Краско выяснил. Да и со второй супругой, учительницей русского языка Кирой Петровой, Иван Иванович прожил 40 лет. В этом браке на свет появились двое детей — Андрей и Юлия. Сын пошел по стопам отца.
Андрей добился известности и уважения как актер. Его смерть была неожиданной. В июле 2006 он умер на съемках ленты Сергея Урсуляка "Ликвидация". Ему было 48 лет.
"Мой сын ушел от сердечной недостаточности, от недостатка сердечности, ему не хватало заботливой женской руки. С любящими он расстался, а остальные все чего-то хотели от моего Андрюши", — заявлял потом Краско.
Иван Краско - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 16:28Шоубиз
Иван Краско раскрыл причину смерти своего сына
За девять лет до смерти сына не стало и мамы Андрея.

Две Натальи: молодые жены Краско

24 года было реквизитору Наталье Вяль, когда она выходила замуж за Краско в 2001.
47 лет разницы в возрасте не помешали паре завести детей. В этом браке у актера родилось два сына — Иван и Федор. Впрочем, через десять лет после свадьбы Наталья ушла от супруга к мужчине помоложе. Краско ее осуждать не стал и отписал часть квартиры.
Самый обсуждаемый брак Иван Иванович заключил в 2015. Избранницей артиста стала его студентка Наталья Шевель. Звезде понравилось, как она читала стихи Бродского.
Как и третьей жене артиста, его новой супруге было 24, когда она выходила за него замуж. Краско уже исполнилось 84. Их разница в возрасте в 60 лет возмутила общественность и стала излюбленной темой для многих ток-шок.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкНародный артист России Иван Краско
Народный артист России Иван Краско - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Народный артист России Иван Краско
Девушка не хотела заводить детей — и это послужило причиной расставания. После развода Наталья встречалась с предполагаемым внебрачным сыном Ивана Ивановича и выходила на одну сцену с самим Краско в театре.
Иван Иванович же вернулся к третьей супруге. Однако Вяль раздражали домыслы об их воссоединении. Она уверяла, что актер живет не с ней, а "у нее".
"Я как квартирная хозяйка: готовлю, убираю, стираю. Он меня не то что содержит, а, скорее, платит за эти услуги", — настаивала Вяль.
В мае 2021 года стало известно о новых отношениях Краско. 42-летняя Наталья Смыкова уверяла, что ей не нужны "ни деньги, ни тем более недвижимость, которую делят всю его жизнь".
Народный артист России Иван Краско - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
7 мая, 10:40Культура
СМИ: актер Иван Краско решил жениться на 91-м году жизни
Недавно Краско попал в реанимацию с инсультом. В больнице актера удалось навестить только Шевель, Вяль говорила, что к нему не пускали из-за ситуации с коронавирусом.
В госпитале Иван Иванович не унывал и заигрывал с медсестрами. Правда, о том, чтобы в очередной раз пойти в ЗАГС, Краско пока не задумается. "Мне Зигмунд Фрейд шепнул: "Старик, угомонись". Я и сам замечаю, мне уже пора завязывать с этими делами, но шея сама голову поворачивает", — пошутил он в программе "Пусть говорят".
Актер Иван Краско на церемонии вручения премии Золотая Маска в Большом театре - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 18:22Культура
Актера Ивана Краско выписали из больницы
 
ШоубиззвездыЗнаменитостиИван Красколичная жизнь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:41Семья задержанного в Праге Франчетти наняла международную команду адвокатов
13:36В S7 объявили название нового лоукостера
13:34В Красноярске задержали группировку скинхедов
13:32Чубайс назвал развитие морской ветроэнергетики в России своей мечтой
13:32Российские пятидесятники исключили пастора за нарушение этики
13:29Официальный курс евро на пятницу снизился на 28 копеек
13:25Семьи погибших при падении Ан-26 под Хабаровском получат по миллиону рублей
13:21Епископ назвал победу КПРФ на участке в Музее истории ГУЛАГа грустной
13:21Минздрав получил документы на регистрацию вакцины для подростков
13:20Священник объяснил, почему визит папы Франциска в Россию пока нежелателен
13:20Симоньян заявила, что польщена попаданием под новые санкции США
13:16Источник: российская делегация в ПАСЕ примет участие в сессии дистанционно
13:14В Подмосковье в квартире нашли тела полицейского и девушки
13:13Боррель призвал НАТО не беспокоиться из-за военной самостоятельности ЕС
13:09Чубайс сообщил о падении цен на ветряную и солнечную энергию в России
13:08Мусульмане поссорились из-за муфтиятов на Кавказе
13:07Спасатели добирались до места крушения Ан-26 больше пяти часов
13:06Студент тюменского колледжа попытался пронести страйкбольное оружие в чехле
13:06В России разрабатывают новый закон о миграции
13:00На Украине произошло землетрясение
Лента новостейМолния