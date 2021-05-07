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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210507/krasko-1731378402.html
Актер Иван Краско решил жениться на 91-м году жизни
Актер Иван Краско решил жениться на 91-м году жизни
Актер театра и кино Иван Краско собирается жениться в пятый раз, сообщает "Собеседник". РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T10:40
2021-05-07T10:40
культура
иван краско
культура
россия
ленинградская область
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Актер театра и кино Иван Краско собирается жениться в пятый раз, сообщает "Собеседник".По данным изданиям, новой избранницей актера стала Наталья Смыкова, заявившая, что ей не нужны "ни деньги, ни тем более недвижимость, которую делят всю его жизнь".Артист театра и кино Иван Краско родился 23 сентября 1930 года в Ленинградской области. В 1992 году получил звание Народного артиста России. Известен своими ролями в сериалах "Агент национальной безопасности-3" (2001), "Убойная сила-4" (2002), "Улицы разбитых фонарей-6" (2004),"Мастер и Маргарита" (2005). Был несколько раз женат, имеет пятеро детей.
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иван краско, культура, россия, ленинградская область

Актер Иван Краско решил жениться на 91-м году жизни

10:40 07.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНародный артист России Иван Краско
Народный артист России Иван Краско - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Актер театра и кино Иван Краско собирается жениться в пятый раз, сообщает "Собеседник".
По данным изданиям, новой избранницей актера стала Наталья Смыкова, заявившая, что ей не нужны "ни деньги, ни тем более недвижимость, которую делят всю его жизнь".
"Я буду счастлива, если Ваня будет заниматься любимым делом, но уже в свое удовольствие", — рассказала Смыкова "Собеседнику".
Артист театра и кино Иван Краско родился 23 сентября 1930 года в Ленинградской области. В 1992 году получил звание Народного артиста России. Известен своими ролями в сериалах "Агент национальной безопасности-3" (2001), "Убойная сила-4" (2002), "Улицы разбитых фонарей-6" (2004),"Мастер и Маргарита" (2005). Был несколько раз женат, имеет пятеро детей.
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