https://ria.ru/20210507/krasko-1731378402.html

Актер Иван Краско решил жениться на 91-м году жизни

Актер Иван Краско решил жениться на 91-м году жизни

Актер театра и кино Иван Краско собирается жениться в пятый раз, сообщает "Собеседник". РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T10:40

2021-05-07T10:40

2021-05-07T10:40

культура

иван краско

культура

россия

ленинградская область

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Актер театра и кино Иван Краско собирается жениться в пятый раз, сообщает "Собеседник".По данным изданиям, новой избранницей актера стала Наталья Смыкова, заявившая, что ей не нужны "ни деньги, ни тем более недвижимость, которую делят всю его жизнь".Артист театра и кино Иван Краско родился 23 сентября 1930 года в Ленинградской области. В 1992 году получил звание Народного артиста России. Известен своими ролями в сериалах "Агент национальной безопасности-3" (2001), "Убойная сила-4" (2002), "Улицы разбитых фонарей-6" (2004),"Мастер и Маргарита" (2005). Был несколько раз женат, имеет пятеро детей.

https://ria.ru/20210326/zhigunov-1602995413.html

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иван краско, культура, россия, ленинградская область