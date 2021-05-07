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Актер Иван Краско решил жениться на 91-м году жизни
Актер Иван Краско решил жениться на 91-м году жизни
Актер театра и кино Иван Краско собирается жениться в пятый раз, сообщает "Собеседник". РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T10:40
2021-05-07T10:40
2021-05-07T10:40
культура
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культура
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Актер театра и кино Иван Краско собирается жениться в пятый раз, сообщает "Собеседник".По данным изданиям, новой избранницей актера стала Наталья Смыкова, заявившая, что ей не нужны "ни деньги, ни тем более недвижимость, которую делят всю его жизнь".Артист театра и кино Иван Краско родился 23 сентября 1930 года в Ленинградской области. В 1992 году получил звание Народного артиста России. Известен своими ролями в сериалах "Агент национальной безопасности-3" (2001), "Убойная сила-4" (2002), "Улицы разбитых фонарей-6" (2004),"Мастер и Маргарита" (2005). Был несколько раз женат, имеет пятеро детей.
https://ria.ru/20210326/zhigunov-1602995413.html
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