https://ria.ru/20210825/krasko-1747249794.html

Иван Краско попал в реанимацию

Иван Краско попал в реанимацию - РИА Новости, 25.08.2021

Иван Краско попал в реанимацию

Народного артиста России Ивана Краско госпитализировали в одну из петербургских больниц с инсультом. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T19:00

2021-08-25T19:00

2021-08-25T20:20

культура

санкт-петербург

иван краско

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/127296/91/1272969130_0:455:2716:1982_1920x0_80_0_0_a4f22dcca70a20ce7fcfcc6a913eeff7.jpg

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Народного артиста России Ивана Краско госпитализировали в одну из петербургских больниц с инсультом.Девяностолетнего актера положили в реанимационное отделение. По имеющимся данным, на днях Краско стало плохо на даче, его сначала забрали в поликлинику, а затем перевезли в Центр имени Алмазова.Краско родился 23 сентября 1930 года в Ленинградской области. Окончил Первое Балтийское высшее военно-морское училище, а спустя несколько лет поступил в Ленинградский театральный институт имени Островского, по окончании которого был принят в БДТ имени Горького. С 1966 года служит в Театре имени Комиссаржевской. За свою карьеру сыграл более чем в 200 фильмах.

https://ria.ru/20210806/krasko-1744708774.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, иван краско