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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210825/krasko-1747249794.html
Иван Краско попал в реанимацию
Иван Краско попал в реанимацию - РИА Новости, 25.08.2021
Иван Краско попал в реанимацию
Народного артиста России Ивана Краско госпитализировали в одну из петербургских больниц с инсультом. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T19:00
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культура
санкт-петербург
иван краско
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Народного артиста России Ивана Краско госпитализировали в одну из петербургских больниц с инсультом.Девяностолетнего актера положили в реанимационное отделение. По имеющимся данным, на днях Краско стало плохо на даче, его сначала забрали в поликлинику, а затем перевезли в Центр имени Алмазова.Краско родился 23 сентября 1930 года в Ленинградской области. Окончил Первое Балтийское высшее военно-морское училище, а спустя несколько лет поступил в Ленинградский театральный институт имени Островского, по окончании которого был принят в БДТ имени Горького. С 1966 года служит в Театре имени Комиссаржевской. За свою карьеру сыграл более чем в 200 фильмах.
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санкт-петербург, иван краско
19:00 25.08.2021 (обновлено: 20:20 25.08.2021)
 
Иван Краско попал в реанимацию

Народный артист России Иван Краско попал в реанимацию с инсультом

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНародный артист России Иван Краско
Народный артист России Иван Краско - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Народного артиста России Ивана Краско госпитализировали в одну из петербургских больниц с инсультом.
Девяностолетнего актера положили в реанимационное отделение. По имеющимся данным, на днях Краско стало плохо на даче, его сначала забрали в поликлинику, а затем перевезли в Центр имени Алмазова.
Краско родился 23 сентября 1930 года в Ленинградской области. Окончил Первое Балтийское высшее военно-морское училище, а спустя несколько лет поступил в Ленинградский театральный институт имени Островского, по окончании которого был принят в БДТ имени Горького. С 1966 года служит в Театре имени Комиссаржевской. За свою карьеру сыграл более чем в 200 фильмах.
Иван Краско - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
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