https://ria.ru/20210923/istoriya-1751410685.html

Посол в ФРГ выразил обеспокоенность попытками переписать историю войны

Посол в ФРГ выразил обеспокоенность попытками переписать историю войны - РИА Новости, 23.09.2021

Посол в ФРГ выразил обеспокоенность попытками переписать историю войны

В России обеспокоены попытками исказить историю Второй мировой войны на Западе, поддерживают идею довести до стадии вынесения приговора все судебные процессы,... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T09:57

2021-09-23T09:57

2021-09-23T10:15

в мире

ссср

германия

вторая мировая война (1939-1945)

великая отечественная война (1941-1945)

сергей нечаев (дипломат)

без срока давности

россия

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БЕРЛИН, 23 сен - РИА Новости. В России обеспокоены попытками исказить историю Второй мировой войны на Западе, поддерживают идею довести до стадии вынесения приговора все судебные процессы, которые в ФРГ ведутся в отношении нацистских преступников, включая персонал концентрационных лагерей, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Германии Сергей Нечаев."На официальном уровне (в ФРГ - ред.) звучат заявления об исторической вине Германии за преступления национал-социализма, которым была дана соответствующая правовая оценка в соответствии с решениями Нюрнбергского трибунала. Отмечаем в целом бережное отношение властей и жителей Германии к советским воинским захоронениям, которых на территории ФРГ насчитывается более 4 тысяч. В то же время с обеспокоенностью фиксируем и категорически отвергаем участившиеся в последнее время попытки исказить объективную информацию о генезисе, ходе и последствиях Второй мировой войны", - заявил посол.По словам высокопоставленного дипломата, на Западе "всё активнее продвигается теория так называемой "равной ответственности" нацистской Германии и СССР за развязывание этого глобального конфликта", при этом "совершенно очевидно, что попытки поставить в один ряд нацистскую Германию и Советский Союз – агрессора и жертву, оккупанта и освободителя – аморальны и неприемлемы". Нечаев также назвал неприемлемыми "любые попытки фальсификации истории, тем более Великой Отечественной войны"."Важно довести до стадии вынесения приговора все судебные процессы, которые в ФРГ ведутся в отношении нацистских преступников, включая персонал концентрационных лагерей. Преступники должны понести заслуженное наказание. В этом заключается наша совместная ответственность перед грядущими поколениями", - добавил посол.Процесс над 96-летней экс-секретаршей коменданта концлагеря Штутгоф откроется в ФРГ 30 сентября, слушания запланированы до июня 2022 года. Ранее в прокуратуре города Итцехо заявили РИА Новости, что она обвиняется в причастности к более чем 11 тысячам убийств и попыткам убийств во время работы с июня 1943 по апрель 1945 годов секретарем коменданта концлагеря. Дело рассматривалось в палате по делам несовершеннолетних, так как на момент совершения преступления подозреваемой не исполнился 21 год.Нацистский концентрационный лагерь Штутгоф был создан в 1939 году на территории оккупированной Польши к востоку от Гданьска. В лагере погибли около 65 тысяч узников. Над заключенными Штутгофа проводились медицинские эксперименты, было производство мыла из человеческих тел. В настоящее время на месте концлагеря работает музей.Читайте полный текст интервью Сергея Нечаева >>

https://ria.ru/20210507/natsisty-1731365216.html

https://ria.ru/20210831/nyurnberg-1747370352.html

https://ria.ru/20210419/gitlerovtsy-1728866425.html

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германия

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в мире, ссср, германия, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), сергей нечаев (дипломат), без срока давности, россия