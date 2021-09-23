https://ria.ru/20210923/nechaev-1751335890.html

Сергей Нечаев: в Германии "поддерживают на плаву" тему "русских хакеров"

Сергей Нечаев: в Германии "поддерживают на плаву" тему "русских хакеров" - РИА Новости, 23.09.2021

Сергей Нечаев: в Германии "поддерживают на плаву" тему "русских хакеров"

Выборы в бундестаг ФРГ состоятся 26 сентября, по их итогам будет сформировано новое правительство Германии, и выдвинут новый канцлер. Ангела Меркель ранее... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T10:00

2021-09-23T10:00

2021-09-23T10:00

интервью

мид германии

совет федерации рф

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей нечаев (дипломат)

северный поток — 2

россия

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Выборы в бундестаг ФРГ состоятся 26 сентября, по их итогам будет сформировано новое правительство Германии, и выдвинут новый канцлер. Ангела Меркель ранее заявила о том, что собирается покинуть политику после выборов. Как все это может отразиться на сотрудничестве между Россией и Германией, в чем заключалась историческая роль Меркель в выстраивании отношений между двумя странами, каковы ожидания к новому германскому правительству в связи с решением таких вопросов, как украинский кризис, кибербезопасность, что думает российская сторона о судебном преследовании экс-персонала нацистских концлагерей, которое активизировано в ФРГ – на эти и другие вопросы в интервью РИА Новости ответил чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев.– Господин посол, рассчитываете ли вы на изменения в российско-германских отношениях по итогам выборов в бундестаг ФРГ, которые состоятся 26 сентября?– Мы с уважением относимся к волеизъявлению немецкого народа и будем работать с тем правительством ФРГ, которое будет сформировано по итогам предстоящего голосования. Выступаем за сотрудничество с Германией как естественным соседом на континенте на основе взаимного уважения, равноправия, прагматизма, поиска баланса интересов. Разумеется, без санкций, ультиматумов, иных несуразностей вроде спекуляций о намерениях разговаривать с нами с позиции силы.– Почти все основные политические партии ФРГ в своих предвыборных программах заявляют о готовности к сотрудничеству с Россией. Наиболее жесткую позицию в отношении нашей страны, пожалуй, занимает партия "Союз 90/Зелёные", при этом не исключено, что она войдет в будущее коалиционное правительство Германии. Как это может отразиться на сотрудничестве между Москвой и Берлином?– Повторюсь, мы готовы к сотрудничеству с будущим руководством ФРГ на равноправной и взаимоуважительной основе вне зависимости от его партийной конфигурации. Надеемся, что в подходах будущего политического руководства ФРГ к выстраиванию взаимодействия с Россией также возобладает конструктивный прагматичный подход. Его необходимость диктует история нашего многолетнего партнерства. В настоящее время и в Москве, и в Берлине осознают, что текущее состояние российско-германских отношений не соответствует потенциалу двустороннего взаимодействия. Нужен новый, качественный "рывок" вперед, и мы к нему полностью готовы. Россия никогда не закрывала двери для диалога и сотрудничества. Предпочитаем и теперь работать прагматично, на перспективу, опираясь на стремление подавляющего большинства россиян и немцев жить в мире и согласии, создать процветающую Большую Европу от Лиссабона до Владивостока.– Как вы оцениваете важность и перспективы сотрудничества между новоизбранными парламентами России и Германии при условии, что механизм межправительственных консультаций до сих пор не восстановлен?– Регулярные контакты по линии Германского бундестага и Государственной думы России являются важным каналом двустороннего политического диалога. В рамках парламентов наших стран функционируют "группы дружбы", в приоритетном порядке нацеленные на поддержание и развитие добрососедских отношений между Россией и Германией. Этот механизм неоднократно доказывал свою эффективность и востребованность. Прямое общение и встречи депутатов в значительной степени способствуют формированию конструктивной и доброжелательной атмосферы в отношениях между нашими странами. В равной степени это касается сотрудничества Совета Федерации с бундесратом ФРГ. Все это весьма ценно.– Тема "русских хакеров", которые якобы угрожают проведению выборов в ФРГ, почти не поднималась в ходе этой избирательной кампании. Возможно ли, что завершение строительства "Северного потока 2" и достижение соглашения между Берлином и Вашингтоном по данном вопросу сняло с повестки проамериканских СМИ в ФРГ данную тему из-за ослабления давления на наши страны в контексте строительства газопровода?– К сожалению, тема "русских хакеров" продолжает поддерживаться на плаву не только в СМИ ФРГ, но и на официальном уровне. Истории о могущественных хакерских группировках, якобы связанных с российскими спецслужбами, тиражируются с завидной регулярностью, в том числе в привязке к предстоящим выборам в бундестаг. Буквально на днях соответствующие претензии были озвучены официальным представителем МИД ФРГ. Как водится, без каких-либо доказательств. Мы неоднократно заявляли, что Россия готова к субстантивному обсуждению проблематики кибербезопасности. Более того, считаем ее крайне важной в наш цифровой век. Но этот диалог должен быть предметным и выстраиваться по линии заинтересованных ведомств двух стран. Метод "мегафонной дипломатии", когда вместо совместного анализа фактов выдвигаются громкие, но ничем не подкрепленные обвинения, считаем контрпродуктивным.– Ожидаете ли вы, что будущее правительство ФРГ добьется прогресса в реализации Минских договоренностей и установлении мира на востоке Украины? Есть ли на сегодняшний день альтернатива нормандскому формату, Минским договоренностям?– Прогресса в установлении мира на востоке Украины мы ждем не от будущего правительства ФРГ, а от нынешнего руководства Украины. Являясь де-факто и согласно Минским соглашениям де-юре стороной конфликта, Киев, однако, упорно не желает выполнять свои обязательства в рамках урегулирования. Основное из них – выход на прямой диалог с Донецком и Луганском для имплементации ключевых требований Минского комплекса мер: проведения местных выборов и амнистии, закрепления особого статуса Донбасса, восстановления социально-экономических связей между этими регионами и остальной частью Украины. Это – магистральный путь урегулирования, альтернативы которому нет. Он был согласован к реализации Киевом, Донецком и Луганском при посредничестве России, ФРГ и Франции. Россия работает с представителями непризнанных республик. Рассчитываем, что и наши германские и французские партнеры смогут, наконец, воплотить свои посреднические функции в жизнь вне зависимости от текущих и грядущих внутриполитических раскладов. Других форматов урегулирования у нас нет. Тем более, Минские соглашения закреплены резолюцией Совета Безопасности ООН.– Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее заявляла, что покинет политику после выборов 26 сентября. Как вы оцениваете роль госпожи Меркель в развитии отношений между Россией и Германией? Рассчитываете ли вы на то, что будущий канцлер ФРГ продолжит данную политику?– На мой взгляд, наилучшую оценку роли Ангелы Меркель в развитии отношений между нашими странами дал президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам ее рабочего визита в Москву 20 августа. Он отметил, что Ангела Меркель на протяжении 16 лет возглавляла правительство Германии, уверенно руководила одной из крупнейших, ведущих стран Европы и по праву входит в число наиболее авторитетных европейских и мировых лидеров. За эти годы двусторонние отношения России и Германии поступательно развивались, осуществлялись масштабные совместные проекты различной направленности, включая тематические "перекрестные" годы России в Германии и Германии в России, инициативы по межпарламентской и межрегиональной линиям, в военно-мемориальной и научно-исторической сферах. Хотелось бы надеяться, что и новое руководство ФРГ в реализации своего внешнеполитического курса на российском направлении будет опираться на накопленный за долгие годы позитивный потенциал наших двусторонних отношений, межчеловеческих контактов. У России и Германии по-прежнему много общих тем и интересов, включая расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, научно-технической, инвестиционной сферах с упором на перспективные направления, такие как цифровизация, искусственный интеллект, водородная энергетика, ВИЭ, охрана окружающей среды, защита климата. А что касается культурно-гуманитарного измерения, то здесь поистине бескрайний простор для взаимодействия.– В 2021 году в Германии при активном участии посольства России была отмечена 80-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Насколько серьезно относятся в ФРГ к сохранению памяти о войне, о преступлениях нацизма в отношении народов СССР? Тридцатого сентября в Германии должен начаться судебный процесс над 96-летней экс-секретаршей коменданта концентрационного лагеря Штутгоф – какова российская позиция в отношении этого и других аналогичных судебных разбирательств?– В ФРГ данной теме традиционно уделяется повышенное внимание. Во многих городах страны по инициативе региональных и местных властей проводится большое число торжественных мемориальных мероприятий с участием представителей политических партий, организаций соотечественников, германских НПО, активистов и простых граждан. На официальном уровне звучат заявления об исторической вине Германии за преступления национал-социализма, которым была дана соответствующая правовая оценка в соответствии с решениями Нюрнбергского трибунала. Отмечаем в целом бережное отношение властей и жителей Германии к советским воинским захоронениям, которых на территории ФРГ насчитывается более четырех тысяч. В то же время с обеспокоенностью фиксируем и категорически отвергаем участившиеся в последнее время попытки исказить объективную информацию о генезисе, ходе и последствиях Второй мировой войны. На Западе все активнее продвигается теория так называемой "равной ответственности" нацистской Германии и СССР за развязывание этого глобального конфликта. При этом совершенно очевидно, что попытки поставить в один ряд нацистскую Германию и Советский Союз – агрессора и жертву, оккупанта и освободителя – аморальны и неприемлемы. Как неприемлемы любые попытки фальсификации истории, тем более Великой Отечественной войны.Что касается второй части вашего вопроса, то военные злодеяния не имеют срока давности. Важно довести до стадии вынесения приговора все судебные процессы, которые в ФРГ ведутся в отношении нацистских преступников, включая персонал концентрационных лагерей. Преступники должны понести заслуженное наказание. В этом заключается наша совместная ответственность перед грядущими поколениями.

https://ria.ru/20210920/potok-1751042950.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210907/1749057447.html

https://ria.ru/20210605/putin-1735761425.html

https://ria.ru/20210818/sud-1746256558.html

https://ria.ru/20210409/dokumenty-1727456604.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, мид германии, совет федерации рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей нечаев (дипломат), северный поток — 2, россия