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Климов допустил корректировку закона об иноагентах
Климов допустил корректировку закона об иноагентах - РИА Новости, 23.09.2021
Климов допустил корректировку закона об иноагентах
Закон об иноагентах может быть скорректирован, если в нем увидят изъяны или появятся новые вызовы, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T12:06
2021-09-23T12:08
россия
общество
сша
андрей климов
совет федерации рф
европарламент
иноагенты
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Закон об иноагентах может быть скорректирован, если в нем увидят изъяны или появятся новые вызовы, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Отвечая на вопрос модератора пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" о том, что ходят слухи, что якобы могут отменить закон об иноагентах, Климов отметил: "Слухи ходят, распускает их Европарламент, госдеп США и еще ряд организаций, никакого отношения к российским избирателям, ни к парламенту РФ не имеющих".По словам сенатора, "разоружаться с точки зрения законодательства не только бессмысленно, но и опасно".Но любой закон это не догма, отметил законодатель."Он может изменяться, если мы увидим изъяны в правоприменительной практике или появятся новые вызовы", - сказал Климов.По его словам, сенаторы будут обсуждать эти вопросы.
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россия, общество, сша, андрей климов, совет федерации рф, европарламент, иноагенты
12:06 23.09.2021 (обновлено: 12:08 23.09.2021)
 
Климов допустил корректировку закона об иноагентах

Сенатор Климов: закон об иноагентах может быть скорректирован, если появятся новые вызовы

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Закон об иноагентах может быть скорректирован, если в нем увидят изъяны или появятся новые вызовы, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Отвечая на вопрос модератора пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" о том, что ходят слухи, что якобы могут отменить закон об иноагентах, Климов отметил: "Слухи ходят, распускает их Европарламент, госдеп США и еще ряд организаций, никакого отношения к российским избирателям, ни к парламенту РФ не имеющих".
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18 сентября, 20:40В России
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По словам сенатора, "разоружаться с точки зрения законодательства не только бессмысленно, но и опасно".
Но любой закон это не догма, отметил законодатель.
"Он может изменяться, если мы увидим изъяны в правоприменительной практике или появятся новые вызовы", - сказал Климов.
По его словам, сенаторы будут обсуждать эти вопросы.
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РоссияОбществоСШААндрей КлимовСовет Федерации РФЕвропарламентиноагенты
 
 
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