https://ria.ru/20210923/inoagent-1751434283.html

Климов допустил корректировку закона об иноагентах

Климов допустил корректировку закона об иноагентах - РИА Новости, 23.09.2021

Климов допустил корректировку закона об иноагентах

Закон об иноагентах может быть скорректирован, если в нем увидят изъяны или появятся новые вызовы, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T12:06

2021-09-23T12:06

2021-09-23T12:08

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европарламент

иноагенты

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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Закон об иноагентах может быть скорректирован, если в нем увидят изъяны или появятся новые вызовы, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Отвечая на вопрос модератора пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" о том, что ходят слухи, что якобы могут отменить закон об иноагентах, Климов отметил: "Слухи ходят, распускает их Европарламент, госдеп США и еще ряд организаций, никакого отношения к российским избирателям, ни к парламенту РФ не имеющих".По словам сенатора, "разоружаться с точки зрения законодательства не только бессмысленно, но и опасно".Но любой закон это не догма, отметил законодатель."Он может изменяться, если мы увидим изъяны в правоприменительной практике или появятся новые вызовы", - сказал Климов.По его словам, сенаторы будут обсуждать эти вопросы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210918/zakharova-1750714595.html

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россия, общество, сша, андрей климов, совет федерации рф, европарламент, иноагенты