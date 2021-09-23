https://ria.ru/20210923/inoagent-1751434283.html
Климов допустил корректировку закона об иноагентах
Климов допустил корректировку закона об иноагентах - РИА Новости, 23.09.2021
Климов допустил корректировку закона об иноагентах
Закон об иноагентах может быть скорректирован, если в нем увидят изъяны или появятся новые вызовы, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T12:06
2021-09-23T12:06
2021-09-23T12:08
россия
общество
сша
андрей климов
совет федерации рф
европарламент
иноагенты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150608/26/1506082638_0:81:3080:1814_1920x0_80_0_0_0c8dea00c8ed368fc30ed760ec865f30.jpg
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Закон об иноагентах может быть скорректирован, если в нем увидят изъяны или появятся новые вызовы, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Отвечая на вопрос модератора пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" о том, что ходят слухи, что якобы могут отменить закон об иноагентах, Климов отметил: "Слухи ходят, распускает их Европарламент, госдеп США и еще ряд организаций, никакого отношения к российским избирателям, ни к парламенту РФ не имеющих".По словам сенатора, "разоружаться с точки зрения законодательства не только бессмысленно, но и опасно".Но любой закон это не догма, отметил законодатель."Он может изменяться, если мы увидим изъяны в правоприменительной практике или появятся новые вызовы", - сказал Климов.По его словам, сенаторы будут обсуждать эти вопросы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210918/zakharova-1750714595.html
https://ria.ru/20210827/inoagenty-1747501391.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/150608/26/1506082638_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_ad09dd1fc8c0dad57ed403139d513fd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, сша, андрей климов, совет федерации рф, европарламент, иноагенты
12:06 23.09.2021 (обновлено: 12:08 23.09.2021)
Климов допустил корректировку закона об иноагентах
Сенатор Климов: закон об иноагентах может быть скорректирован, если появятся новые вызовы