https://ria.ru/20210923/ege-1751394800.html
В Рособрнадзоре спрогнозировали последствия полного отказа от ЕГЭ
В Рособрнадзоре спрогнозировали последствия полного отказа от ЕГЭ - РИА Новости, 23.09.2021
В Рособрнадзоре спрогнозировали последствия полного отказа от ЕГЭ
Рособрнадзор считает необоснованным полный отказ от аттестации в формате Единого государственного экзамена, поскольку это может привести к снижению качества... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T03:12
2021-09-23T03:12
2021-09-23T09:06
общество
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
сн_образование
социальный навигатор
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Рособрнадзор считает необоснованным полный отказ от аттестации в формате Единого государственного экзамена, поскольку это может привести к снижению качества образования, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.Говоря о ЕГЭ как вступительном испытании, в ведомстве напомнили, что экзамен подтвердил востребованность как эффективный механизм отбора абитуриентов для поступления в вузы.Ранее группа депутатов от фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект о прохождении ЕГЭ на добровольной основе с возможностью сдать выпускные экзамены по программам среднего общего образования в другой форме.
https://ria.ru/20210903/ege-1748565861.html
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общество, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), сн_образование, социальный навигатор
03:12 23.09.2021 (обновлено: 09:06 23.09.2021)
В Рособрнадзоре спрогнозировали последствия полного отказа от ЕГЭ
Рособрнадзор: полный отказ от ЕГЭ может привести к снижению качества образования