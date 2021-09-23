https://ria.ru/20210923/ege-1751394800.html

В Рособрнадзоре спрогнозировали последствия полного отказа от ЕГЭ

В Рособрнадзоре спрогнозировали последствия полного отказа от ЕГЭ - РИА Новости, 23.09.2021

В Рособрнадзоре спрогнозировали последствия полного отказа от ЕГЭ

Рособрнадзор считает необоснованным полный отказ от аттестации в формате Единого государственного экзамена, поскольку это может привести к снижению качества... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T03:12

2021-09-23T03:12

2021-09-23T09:06

общество

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

сн_образование

социальный навигатор

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Рособрнадзор считает необоснованным полный отказ от аттестации в формате Единого государственного экзамена, поскольку это может привести к снижению качества образования, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.Говоря о ЕГЭ как вступительном испытании, в ведомстве напомнили, что экзамен подтвердил востребованность как эффективный механизм отбора абитуриентов для поступления в вузы.Ранее группа депутатов от фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект о прохождении ЕГЭ на добровольной основе с возможностью сдать выпускные экзамены по программам среднего общего образования в другой форме.

https://ria.ru/20210903/ege-1748565861.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), сн_образование, социальный навигатор