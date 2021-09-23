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В Рособрнадзоре спрогнозировали последствия полного отказа от ЕГЭ
В Рособрнадзоре спрогнозировали последствия полного отказа от ЕГЭ - РИА Новости, 23.09.2021
В Рособрнадзоре спрогнозировали последствия полного отказа от ЕГЭ
Рособрнадзор считает необоснованным полный отказ от аттестации в формате Единого государственного экзамена, поскольку это может привести к снижению качества... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T03:12
2021-09-23T09:06
общество
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
сн_образование
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Рособрнадзор считает необоснованным полный отказ от аттестации в формате Единого государственного экзамена, поскольку это может привести к снижению качества образования, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.Говоря о ЕГЭ как вступительном испытании, в ведомстве напомнили, что экзамен подтвердил востребованность как эффективный механизм отбора абитуриентов для поступления в вузы.Ранее группа депутатов от фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект о прохождении ЕГЭ на добровольной основе с возможностью сдать выпускные экзамены по программам среднего общего образования в другой форме.
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общество, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), сн_образование, социальный навигатор
03:12 23.09.2021 (обновлено: 09:06 23.09.2021)
 
В Рособрнадзоре спрогнозировали последствия полного отказа от ЕГЭ

Рособрнадзор: полный отказ от ЕГЭ может привести к снижению качества образования

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкУчитель пишет на доске образец заполнения экзаменационного листа перед началом ЕГЭ по информатике и ИКТ
Учитель пишет на доске образец заполнения экзаменационного листа перед началом ЕГЭ по информатике и ИКТ - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Рособрнадзор считает необоснованным полный отказ от аттестации в формате Единого государственного экзамена, поскольку это может привести к снижению качества образования, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Полный отказ от ГИА в форме ЕГЭ считаем необоснованным в связи с тем, что это может привести к понижению качества образования, так как единые подходы и процедуры, организованные на федеральном уровне, мотивируют школьников к обучению", - заявили в Рособрнадзоре.
Говоря о ЕГЭ как вступительном испытании, в ведомстве напомнили, что экзамен подтвердил востребованность как эффективный механизм отбора абитуриентов для поступления в вузы.
Ранее группа депутатов от фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект о прохождении ЕГЭ на добровольной основе с возможностью сдать выпускные экзамены по программам среднего общего образования в другой форме.
Школьник перед началом единого государственного экзамена по информатике - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
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Фурсенко призвал школьников не бояться ЕГЭ
 
ОбществоГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)СН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
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